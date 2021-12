窮人思維就是他們永遠只做消費者，也就是所謂的「精緻窮」

文:李又宗

股癌謝孟恭曾提過,有聽眾跟他分享一個觀念:如果買了最新款iPhone,是否也要同步購入Apple股票?

原則上這個觀念是正確的,他也提到如果幾年前開始買了Netflix的會員,同一時間也買了NFLX股票,那極有可能在這段期間大賺了一筆。 (Netflix在過去五年股票成長超過了400%)

窮人不見得笨,很多窮人是非常精打細算的,尤其在做娛樂性消費,但是會窮的關鍵就是:他們永遠只做消費者,也就是所謂的「精緻窮」。

窮人還有個盲點,容易對世界悲觀,覺得自己什麼都改變不了,只好窩在自己的舒適圈裡。這種悲觀來自於一種長時間缺乏選擇的狀態,大腦的潛意識會慢慢認為,做任何事情都沒辦法改變現狀,我們又稱為習得性無助(Learned helplessness)。

人類在這種狀態下,會變得非常消極,就算有個契機出現也會放棄行動,情況嚴重時還會導致免疫力下降,甚至得憂鬱症。

我自己在被合夥人詐騙,戶頭不到500元時,也曾躺在床上一動也不動,腦子打結了一個禮拜,那時候正逢過年,還是靠家人把我拉起來的。

強人跟窮人最大的差別是,大部分窮人都有種認命感,覺得人生大概就這樣隨波逐流吧,又因為手上資源少,可以做的就更少,自信心自然差。

什麼叫做自信?你去留意一下那些渣男渣女,他們大都非常有自信,臉上風采洋溢,這種自信,來自於在兩性市場上,他們總是有非常多的「選擇」。

反正一條路走不通了,換一條就是了;一個人處不來了,換一個就是了,所以說事業做得好的,一般情感經營也不會太差。

要想擺脫這種困境,最好的建議是開始做一些小創作。其實很早以前Content Creator的概念就出來了,比網紅還早:也就是不管寫文章也好、開遊戲直播也罷、做抖音或IG小視頻也行,當然如果真的有心磨練,YouTuber也是一種目標。

我自己文章跟影片都曾經爆紅,乍看之下生產文章跟影片好像沒什麼利潤,媒體轉我的文章也從來沒給我錢,但我獲得了不少專欄、講師邀約,也遇到非常好的金主。

一個人必須要從消費者向生產者轉變,才能改變貧窮的困境,然後把生產獲利不斷地再投入到生產層面上。如果一直做消費者,玩別人做的遊戲、吃別人做的菜、為別人貢獻時間,那貧窮將會是你這輩子唯一的DNA,然後傳給你的下一代。

保持樂觀,隨時思考著如何往生產靠攏,股票太貴買不起就買ETF,多嘗試創作,也許一個決定就能改變未來,我曾經在網路上聽過一句話:「做任何事,最好的時機是十年前;其次是現在。」

最後,送給大家臉書印在加州總部牆上的一句話:

Done is better than Perfect.