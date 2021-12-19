窮人思維就是他們永遠只做消費者，也就是所謂的「精緻窮」

文：李又宗

股癌謝孟恭曾提過，有聽眾跟他分享一個觀念：如果買了最新款iPhone，是否也要同步購入Apple股票？

原則上這個觀念是正確的，他也提到如果幾年前開始買了Netflix的會員，同一時間也買了NFLX股票，那極有可能在這段期間大賺了一筆。 （Netflix在過去五年股票成長超過了400％）

窮人不見得笨，很多窮人是非常精打細算的，尤其在做娛樂性消費，但是會窮的關鍵就是：他們永遠只做消費者，也就是所謂的「精緻窮」。

窮人還有個盲點，容易對世界悲觀，覺得自己什麼都改變不了，只好窩在自己的舒適圈裡。這種悲觀來自於一種長時間缺乏選擇的狀態，大腦的潛意識會慢慢認為，做任何事情都沒辦法改變現狀，我們又稱為習得性無助（Learned helplessness）。

人類在這種狀態下，會變得非常消極，就算有個契機出現也會放棄行動，情況嚴重時還會導致免疫力下降，甚至得憂鬱症。

我自己在被合夥人詐騙，戶頭不到500元時，也曾躺在床上一動也不動，腦子打結了一個禮拜，那時候正逢過年，還是靠家人把我拉起來的。

強人跟窮人最大的差別是，大部分窮人都有種認命感，覺得人生大概就這樣隨波逐流吧，又因為手上資源少，可以做的就更少，自信心自然差。

什麼叫做自信？你去留意一下那些渣男渣女，他們大都非常有自信，臉上風采洋溢，這種自信，來自於在兩性市場上，他們總是有非常多的「選擇」。

握有選擇權，就是自信的根源

反正一條路走不通了，換一條就是了；一個人處不來了，換一個就是了，所以說事業做得好的，一般情感經營也不會太差。

要想擺脫這種困境，最好的建議是開始做一些小創作。其實很早以前Content Creator的概念就出來了，比網紅還早：也就是不管寫文章也好、開遊戲直播也罷、做抖音或IG小視頻也行，當然如果真的有心磨練，YouTuber也是一種目標。

Photo Credit: Depositphotos

我自己文章跟影片都曾經爆紅，乍看之下生產文章跟影片好像沒什麼利潤，媒體轉我的文章也從來沒給我錢，但我獲得了不少專欄、講師邀約，也遇到非常好的金主。

一個人必須要從消費者向生產者轉變，才能改變貧窮的困境，然後把生產獲利不斷地再投入到生產層面上。如果一直做消費者，玩別人做的遊戲、吃別人做的菜、為別人貢獻時間，那貧窮將會是你這輩子唯一的DNA，然後傳給你的下一代。

保持樂觀，隨時思考著如何往生產靠攏，股票太貴買不起就買ETF，多嘗試創作，也許一個決定就能改變未來，我曾經在網路上聽過一句話：「做任何事，最好的時機是十年前；其次是現在。」

最後，送給大家臉書印在加州總部牆上的一句話：

Done is better than Perfect.

完成比完美好。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航