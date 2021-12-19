2021/12/19,
生活

窮人思維就是他們永遠只做消費者，也就是所謂的「精緻窮」

窮人思維就是他們永遠只做消費者，也就是所謂的「精緻窮」
Photo Credit: Corbis / 達志影像

我們想讓你知道的是

一個人必須要從消費者向生產者轉變，才能改變貧窮的困境，然後把生產獲利不斷地再投入到生產層面上。如果一直做消費者，玩別人做的遊戲、吃別人做的菜、為別人貢獻時間，那貧窮將會是你這輩子唯一的DNA。

文：李又宗

股癌謝孟恭曾提過，有聽眾跟他分享一個觀念：如果買了最新款iPhone，是否也要同步購入Apple股票？

原則上這個觀念是正確的，他也提到如果幾年前開始買了Netflix的會員，同一時間也買了NFLX股票，那極有可能在這段期間大賺了一筆。 （Netflix在過去五年股票成長超過了400％）

窮人不見得笨，很多窮人是非常精打細算的，尤其在做娛樂性消費，但是會窮的關鍵就是：他們永遠只做消費者，也就是所謂的「精緻窮」。

窮人還有個盲點，容易對世界悲觀，覺得自己什麼都改變不了，只好窩在自己的舒適圈裡。這種悲觀來自於一種長時間缺乏選擇的狀態，大腦的潛意識會慢慢認為，做任何事情都沒辦法改變現狀，我們又稱為習得性無助（Learned helplessness）。

人類在這種狀態下，會變得非常消極，就算有個契機出現也會放棄行動，情況嚴重時還會導致免疫力下降，甚至得憂鬱症。

我自己在被合夥人詐騙，戶頭不到500元時，也曾躺在床上一動也不動，腦子打結了一個禮拜，那時候正逢過年，還是靠家人把我拉起來的。

強人跟窮人最大的差別是，大部分窮人都有種認命感，覺得人生大概就這樣隨波逐流吧，又因為手上資源少，可以做的就更少，自信心自然差。

什麼叫做自信？你去留意一下那些渣男渣女，他們大都非常有自信，臉上風采洋溢，這種自信，來自於在兩性市場上，他們總是有非常多的「選擇」。

握有選擇權，就是自信的根源

反正一條路走不通了，換一條就是了；一個人處不來了，換一個就是了，所以說事業做得好的，一般情感經營也不會太差。

要想擺脫這種困境，最好的建議是開始做一些小創作。其實很早以前Content Creator的概念就出來了，比網紅還早：也就是不管寫文章也好、開遊戲直播也罷、做抖音或IG小視頻也行，當然如果真的有心磨練，YouTuber也是一種目標。

Silhouette of businessman sit on chair and hold a cigar, looking the harbor of Victoria at Hong Kong, Asia.
Photo Credit: Depositphotos

我自己文章跟影片都曾經爆紅，乍看之下生產文章跟影片好像沒什麼利潤，媒體轉我的文章也從來沒給我錢，但我獲得了不少專欄、講師邀約，也遇到非常好的金主。

一個人必須要從消費者向生產者轉變，才能改變貧窮的困境，然後把生產獲利不斷地再投入到生產層面上。如果一直做消費者，玩別人做的遊戲、吃別人做的菜、為別人貢獻時間，那貧窮將會是你這輩子唯一的DNA，然後傳給你的下一代。

保持樂觀，隨時思考著如何往生產靠攏，股票太貴買不起就買ETF，多嘗試創作，也許一個決定就能改變未來，我曾經在網路上聽過一句話：「做任何事，最好的時機是十年前；其次是現在。」

最後，送給大家臉書印在加州總部牆上的一句話：

Done is better than Perfect.

完成比完美好。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。