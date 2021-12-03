林昶佐罷免補件審查通過，中選會宣布成案1月9日投票，與中二區補選同一天

針對無黨籍立委林昶佐罷免案，經過發起人補件後，中選會今（3）日表示審查通過，宣告該罷免案成立，定於2022年1月9日舉行投票。這也和台中第二選區林靜儀對上顏寬恆的補選同一天舉行。

中選會：補件審查通過

鄭大平先生領銜提出第10屆立法委員（臺北市第5選舉區）林昶佐罷免案，中央選舉委員會上月12日指二階段連署書的合格份數為2萬2117份，不足規定人數為2358份，發起罷免的議員鍾小平及領銜人鄭大平等人，11月23日再赴台北市選委會補件6738份連署書。

中選會今天發布新聞稿指出，第10屆立法委員選舉臺北市第5選舉區原選舉區選舉人總數24萬4748人，法定連署人人數應為2萬4475人以上。該罷免案提出之連署人人數3萬8286人，經查對後符合規定人數2萬7362人，不符合規定人數1萬924人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

中選會上月表示，台北市第5選舉區林昶佐立委罷免案，而針對鄭大平等人第一次遞交的二階段連署書，查對結果是：送件份數計3萬1548份，不合規定依法應予刪除而剔除者計9431份，不足規定人數為2358份，因此函請領銜人於10日內補件。

當時林昶佐和其支持者都批評，連署書的錯假件數高達30%，批罷免團體透過造假連署、亡者連署來操弄民主機制，林昶佐當時接受訪問時也表示，會正面迎戰，希望這些惡意的報復性罷免可以到他為止。

鍾小平、鄭大平等人上月23日攜6738份連署書至台北市選委會遞交第二階段補件連署書，鄭大平當時表示，相信此次補件一定會過，一舉罷免不適任的立委林昶佐。

罷免林昶佐曾經鬧雙胞，一邊是由在地和藍營青年發起的「清林散昶」團隊，一邊則是市議員鍾小平，後來因為鍾小平先送件審查，導致「清林散昶」的案子陷入尷尬局面；後來「清林散昶」的領銜人周世雄選擇合作，但「清林散昶」團隊發言人高鈺安對此非常不滿，認為鍾小平發起罷免案是為了回到國民黨。

林昶佐：既定工作不受影響，正面迎戰

林昶佐稍晚也在立法院回應成案，他表示，雖然罷免案成案，但是該做的工作他還是會繼續做，包括自己剛代表亞洲唯一國會議員即將參加美國總統拜登舉辦的民主峰會；他強調，這是台灣非常重要的時刻，很多國際的機會是台灣必須要把握，努力去爭取的。所以他身為外交國防委員也是會繼續努力。

另外他也細數，不管是國際參與，或是開放國會，接下來的公投相關活動，等都還有諸多工作要進行，另外團隊的第一要務，其實是中正萬華區的振興；前幾週剛結束的「萬華大鬧熱」，他的選區不是只有一個活動，還有很多振興活動都正要登場，不會因為罷免成案就不做。他也坦言，本來就知道大概1月會是投票時間點，但工作非常多，不會受到影響，面對罷免也會全力迎戰。

他也呼籲，上一次是在大選的氛圍中投票，可能很多選民對於中正萬華很多在地的狀況沒有實地了解，他希望這次大家放下過去投票的習慣，好好瞭解他和團隊所做的努力；當然該做的掃街、站路口、小型的客廳會都會做，接下來如果有大型的相關造勢，他也會結合在地的商家市場夥伴們結合振興活動一起來做。

值得注意的是，前立委陳柏惟遭罷免後，台中市第二選區立委也將於1月9日補選，民進黨徵召婦產科醫師、前立委林靜儀投入選戰，國民黨則派出顏寬恆。

林昶佐日前也曾和林靜儀公開討論對罷免案的看法，呼籲有心人士不用再針對本土陣營見縫插針。當時林昶佐說，無論是之後的罷免案、台中第二選區的補選，以及年底的公投案，大家都將全力應戰，林靜儀也表示絕對會「油門催到底」。

林昶佐今天則表示，當然希望不管公投，或者是在台中第二選區或是台北的中正萬華，都可以守住。

林昶佐罷免案時間表：

7月2日：林昶佐因環南市場群聚案惹議，引爆網路上的反對聲浪，台北市議員鍾小平、藍營青年等開始發起罷免。

7月12日：鍾小平公告罷免林昶佐開始行動。

7月19日：鍾小平與領銜人鄭大平、國民黨青年黃裕鈞一同到中選會送交第一階段連署書。

7月29日：「清林散昶」團隊，提案領銜人周世雄、廖繼斌、姚冠均，將3500份第一階段提議書送到中選會。

8月9日：台北市選舉委員會公文指出審查通過罷免林昶佐辦事處，發動第二階段連署罷免。

8月10日：鍾小平案連署第一階段通過。中選會決議如已有一案經依法宣告成立，尚在進行中的罷免案應公告停止進行。

10月3日：2個罷免林昶佐的團隊領銜人鄭大平與在地青年組成的「清林散昶」領銜人周世雄，在鍾小平居中協調下，周世雄將2500餘份罷免連署書交給鄭大平領銜人，象徵合作。

10月9日：鍾小平案第二階段送件完成。

11月12日：台北市選委會函報查對結果，送件份數3萬1548份，不合規定依法應予刪除計9431份，合格份數2萬2117份，不足規定人數為2358份。

11月14日：罷免團體開始衝刺連署補件。

11月24日：罷免團體將補件連署書送至中選會。

12月3日：中選會宣告成案。

2022年1月9日：舉行投票。

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核稿編輯：翁世航