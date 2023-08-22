中華軟協舉辦數位國際亞洲論壇，跨國合作盼解台灣資安業規模小、單打獨鬥窘境

中華民國資訊軟體協會（中華軟協）今（22）日舉辦數位國際亞洲論壇（Digital Asia Forum）。中華軟協發言人林冠伶說，論壇目的是打破台灣資訊服務業者普遍「經濟規模較小」、多處於「單打獨鬥」的窘境，透過論壇凝聚亞太地區的專業人士，促成台日資安合作、開拓日本市場。

中華軟協：帶資服業者攻日本市場

本次數位國際亞洲論壇，經過亞太資訊服務業組織（ASOCIO）同意，由中華軟協於台北舉辦。這場論壇是ASOCIO在疫情後的首場大型實體活動，聚集亞太10國的數位政策高階官員及資訊服務、軟體企業領袖、各國駐台大使、專家學者來到台灣參與活動，相當受到產業界矚目。

中華軟協發言人林冠伶告訴《關鍵評論網》，據統計，在台灣從事資服業的業者數量落在650家，但普遍有「經濟規模較小」、「單打獨鬥」等情況，導致產業難以發展。

數位亞洲論壇中，參與國家包含台灣在內，還有日本、韓國、泰國、馬來西亞、緬甸和孟加拉等國的業界領導人，他們一起簽署「數位亞洲共同宣言」，其目的是凝聚亞太地區專業人士，促進亞洲各國在資訊服務、資訊安全等數位產業有更多合作。

林冠伶說，本次透過數位國際亞洲論壇要完成三個目的：第一是打開台灣資服業者在國際上的能見度，第二呼應近年來台灣資安即國安的政策，讓台灣資安更成熟，第三帶領資安產業向海外發展。

林冠伶指出，日本資訊服務業成熟，是台灣業者可以學習、合作的對象，因此是首要開拓的市場。為了能夠更深入日本產業，目前中華軟協和日本最大資訊系統整合（SI）恩悌悌數據的台灣分公司簽署「台日數位技術策略合作」，可望透過商業情報交流、數據交換和推廣行銷上進行整合，達到台日策略性合作。

林冠伶強調，除了和恩悌悌的合作以外，中華軟協也與日本網路安全協會（JNSA）共同簽署「資安合作」，雙方將藉由跨國組織會員的資訊交換，更有助於資安產業的發展。

林冠伶表示，過去台灣都注重數位轉型的硬體發展，反而少在軟體資安上著墨，本次論壇將焦點放到資安上，同時也讓各國企業有更多實質的MOU，進而達到互補的作用。

數位部：推動台灣成為亞太數位科技的核心國家

數位部產業署副署長胡貝蒂表示，數位亞洲共同宣言的目的是讓亞洲各地政府和企業，推動台灣成為亞太數位科技的核心國家。

值得注意的是，本業是製造業的大同集團，如今也和跨足資安產業，旗下的大同智能公司和緬甸Thein Minn Co.,Ltd共同簽署再生能源解決方案。雙方將運用大同智能的太陽能光電模組，建置緬甸偏鄉的基礎電力及電網，此案也導入許多數位創新應用，盼能促成跨國際、跨產業合作的最佳範例。

胡貝蒂說，目前數位部產業署致力將資服、資安導入不同產業之中，例如電機製造業、再生能源等領域，以推動台灣產業數位轉型。他說，本次多國和台灣簽署MOU，成果豐碩，顯示台灣資通訊產業的堅強實力，下半年數位部產業署也將帶領國內業者，參與馬來西亞、日本、韓國等地區的國際大型會議，增加台灣國際能見度。

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核稿編輯：邱宜君