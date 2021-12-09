《毛澤東和文化大革命》：毛澤東對他親手挑選的兩個接班人劉少奇和林彪，都有始亂終棄的特點

文：宋永毅

被始亂終棄的接班人們

毛澤東對他親手挑選的兩個接班人——劉少奇和林彪，都有始亂終棄的特點。對劉，毛先是建立一線、二線制，還大力擁護劉當國家主席。而在文革中卻倒打一耙，說劉搞「獨立王國」，是「赫魯雪夫式的人物」。對林，先是把他的接班人地位史無前例地寫入黨章，後又迅速反目為仇。由此看來，毛的接班人困境和危機的造成，不僅在於政治體制和其他波譎雲詭的「路線」、「政策」等等必然性，還在於他的個人經歷和性格氣質等看似偶然的因素。

這在他對林彪的選擇和罷黜中表現得尤為明顯。這些個人因素包括：（一）口是心非，出爾反爾的矛盾性格；（二）多疑猜忌的病態人格；（三）實用主義的行事作風。在傳統的皇太子政治中，君主的一些極其個人的因素都可以直接引發對儲君的選擇和廢黜，更何況在變異了的中共的皇太子政治裡，毛是絕對的規則的制定者兼實行者。

毛澤東在林彪問題上一開始就表現出他的矛盾性格。一方面，他好大喜功，急需要搞個人迷信來提高自己的威望和鞏固最高權力，另一方面卻又要忸怩作態、欲蓋彌彰、自己給自己套上早就反對個人崇拜的道德包裝。例如，1966年5月18日林彪在政治局擴大會議上的講話，是林支持毛發動文革的一個極其重要的戰略性的講話，後被貶為「政變經」。林在這篇講話中非但對毛進行了比他60年代初更狂熱的吹捧，還下了誓死保衛毛的絕殺令。當時，林彪的吹捧對毛澤東在黨內權鬥中樹立絕對正確的地位是一種急需。

另外，以林彪在軍隊的主管地位，他的講話對毛的對手劉、鄧等人更具有極大的震懾力。這一講話為當時的中共領導人周恩來等一片叫好，毛也從來沒有任何反對的表示。不料一個多月後，毛在7月8日寫給江青的信中專門講到了林彪的這一講話，卻說：「他是專講政變問題的。這個問題，像他這樣講法過去還沒有過。他的一些提法，我總感覺不安。我歷來不相信，我那幾本小書，有那樣大的神通。現在經他一吹，全黨全國都吹起來了，真是王婆賣瓜，自賣自誇。我是被他們迫上梁山的，看來不同意他們不行了。在重大問題上，違心地同意別人，在我一生還是第一次。……」

如果說毛江之間僅限於夫妻間的私人通信，倒也無可厚非。而毛卻在7月11日下午、12日上午在武昌和當時在第一線主持方方面面工作的周恩來、王任重等人談話中，給他們看了此信。後周恩來又向林彪做了轉達，但林並未立即做任何修改。同年9月22日，事情又發生了翻雲覆雨的變化，毛澤東以中共中央的名義向全黨批轉了林彪的講話，並評價為：「一個極為重要的馬克思列寧主義的文件。」

毛澤東的這些翻雲覆雨至少洩露了如下的天機：（一）他要向周恩來等黨內的中間派明白：他是為了文革的大局被迫接受了林彪的吹捧。這樣，他便可以一方面盡情享受林彪搞的個人崇拜帶來的成果，而另一方面卻又充分表達自己偉大的謙虛。（二）他深知黨內對他和林彪唱雙簧式的個人迷信宣傳其實是頗有非議的。為了他在與黨內對手決戰的八屆十一中全會上得到中間派的支援，便通過傳閱他私人信件給周、王的方式巧妙地推卸了自己破壞以往黨的反對過度吹捧個人的決議的錯誤，還讓別人承擔的責任。（三）八屆十一中全會上毛林獲勝，他就又用中央文件的方式向全黨批發和高度評價了林彪的講話，最終說明他其實是急需和贊成林彪的吹捧的。

毛澤東這類雙重人格中的虛偽是一貫的。1973年他為了阻止周恩來批判林彪的極左路線，發動了對周的所謂外交上的「右傾投降主義」的批判。他先是慫恿他的翻譯和聯絡員王海容和唐聞生積極參與整周恩來，事後又當著周的面批評王唐兩人「她們整我，整總理」。對此，王唐兩人極其不滿道：「他做臉、我們做屁股」，「他要我們去批總理，批完了，他給總理台階下」。

無獨有偶，後來成為林彪集團幹將的原政治局委員邱會作也有同感，他認為：「《決議》說毛主席被利用。說我們在利用他，根本沒那麼回事！……（毛）一生中只有他利用別人為他和他的事業服務，哪有他被別人利用的道理？」

在給江青的信中還隱隱約約地透露出一脈毛的無意識思維，那便是他對林彪大談政變的多疑。在毛的評語（「他是專講政變問題的。這個問題，像他這樣講法過去還沒有過」）的字裡行間其實蘊藏著這樣的邏輯：林既然對政變這一課題如此地感興趣，他將來會不會對我搞政變呢？這就涉及到毛的第二個個人因素，不斷蔓延的多疑猜忌的病態人格。無疑，那些靠陰謀和權術奪取了最高權力的人，最擔心的可能就是別人效法他的榜樣用陰謀和權術來奪取他的權力，所以他們最易發多疑症。

在皇權與儲君的矛盾中，中國歷史上一些靠陰謀強勢奪權、後又顯得雄才大略的帝王常常是在接班人問題上罷黜儲君和「廢黜皇太子」的好手。例如，毛在他的詩作〈訫園春・雪〉裡所推崇的帝王「漢武」（漢武帝）和「唐宗」（唐太宗）就都是以在接班人問題上罷黜儲君聞名於史的。這裡，隋文帝楊堅也是一個典型的案例。他用「禪讓」的名義從自己年僅8歲的外甥周靜帝手裡強行奪得的政權，因為他的長子楊勇也是他陰謀的支持者和參與者。他登基當天，就下詔冊立楊勇為皇太子。既然是名正言順的東宮之主，楊勇也就建立了他自己的接班人梯隊，成為潛在的第二權力中心。而朝中百官也就在節日時去東宮朝拜這位未來的新皇。

不料，這些都引起了隋文帝的極端猜忌，以為太子也和自己當年一樣準備搶班奪權。結果他決定廢黜太子楊勇，一網打盡了他的接班人團隊。毛的情況也是同樣，他對自己選擇的接班人，從一開始就不是放心的。1966年9月，林辦工作人員就目擊毛在人民大會堂讓剛在八屆十一中全會上當上「接班人」的林彪去讀《三國志》中的〈郭嘉傳〉和《宋書》中〈范曄傳〉，以毛氏特有的「語言方式」來警戒林彪不能造反。而這種猜忌，也正是導致文革的主要禍源之一。

最後，毛澤東極端實用主義的行事作風也對他的接班人廢立上的始亂終棄發生了影響。毛正式公布林彪是他的接班人是在1966年8月初的八屆十一中全會上。可能因毛7月8日給江青的信裡對他的批評所造成的嫌隙，林彪稱病不出席該會。為了排除來自劉鄧中央一線的阻力，進一步將文化大革命發動起來，並使之合法化，毛澤東倉促決定召開中共的八屆十一中全會。毛澤東原以為憑藉他個人的威望完全可以輕易解決劉鄧派工作組的問題，不料一開始便在8月5日的會議上遭到歷來謙恭的劉少奇的公開頂撞，而政治局中的大多數人卻保持沉默。為此，他急需有力的支持和一位超級打手為他壓陣，他便想到了林彪。

8月6日晚上，毛臨時決定「讓機要秘書通知在大連休養的林彪出席中共八屆十一中全會。林彪當晚乘飛機回到北京，直接到人民大會堂出席會議」。林彪到來以後，局面果然改觀。會議通過了《十六條》。在8月12日的會議公報裡，毛澤東在未經任何選舉程序的情況下，不再提及劉少奇、周恩來、朱德和陳雲的副主席職務，批准會議公報裡只列林彪一人為唯一的「中共中央副主席」。

至此，林彪接班人的地位得以確立。從這一立儲的過程來看，毛澤東顯然違反了中共最高權力更迭的一些基本程序。例如，八屆十一中全會並沒有重新選舉中央主席和副主席，他怎麼能一個人決定林為唯一的副主席呢？從他先急召林彪上陣、後又投桃報李地行賞的前因後果來看，既缺乏深思熟慮，又極端實用主義。還給儲君留下了今後可以以實力來待價而沽、進而在政治利益上逼宮的餘地。

從林彪這一面來看，其實更是當局者迷。當他依靠參與毛的文革密謀、充當打手、並以破壞正常程序而當上了接班人後，他就沒有想過：這種非程序性的權力轉移一旦開頭，便完全可能是周期性的。有朝一日毛也可以通過同樣的方法罷黜他、趕他下台。要知道在任何皇太子政治中，交班人皇帝的心態常常是：一個參與了陰謀、會搞陰謀的儲君永遠是最危險的。他既然可以和自己合作，對付其他勢力；那麼他也當然可以和他人合作，來推翻自己。

總之，這種接班人的確立方式，從兩方面都給未來的君臣關係投下了揮之不去的不和諧的陰影。據說，林彪對毛要立他為接班人最初也有過推辭，林彪「向毛澤東作揖，託稱身體有病，不願接任新職。毛澤東大怒，罵林彪『你想當明世宗！』〔明世宗即明朝嘉靖皇帝，虔信道教，不問政事——筆者注〕嚴斥林彪：『你不想介入運動是假的。』」說實話，儘管林彪很早就上了毛的「賊船」，但對自己這麼快地被立儲還是吃驚的，因而在行動上是半推半就的。為此，他在被立儲後沒幾天還有過下面的表白：

……中央給我的工作，我自知水準、能力不夠，懇辭再三，但是，現在主席和中央既已決定了，我只好順從主席和黨的決定，試一試，努力做好。我還隨時準備交班給更合適的同志。

這裡，林彪再一次表露了他對這一變異了的皇太子政治漩渦中儲君可能的殘酷的命運的估計不足。因為開弓沒有回頭箭，因參與了政治陰謀而被立儲的太子不能拒絕冊封，因為這也早已經是政治陰謀的一個組成部分了。在中國傳統的皇太子政治中，不接受冊封或辭職，還是有被允許和善終的先例的。

如西元43年，漢光武帝劉秀的原太子劉強因母后郭聖通被廢而多次要求出讓太子之位給異母兄弟劉陽，後被劉秀改封為東海王。而在中共的皇太子政治中，中途退出或不接受冊封都是絕不被允許的。這裡最能說明問題的是毛的第一接班人劉少奇的辭職。1967年1月13日，劉少奇在面見毛澤東時要求辭去自己的所有職務，攜妻女回鄉種田，以盡早結束文革。但這一謙卑的要求為毛所拒絕，不久便招來殺身之禍。

如果說毛澤東在八屆十一中全會上決定立林彪為接班人還表現出一種利益交換的倉促，那麼他在1969年九大期間同意把林的接班人地位寫入黨章就不是輕率兩個字可以概括的了。早在1962年的中蘇論戰中，毛就批評史達林在生前沒有立下立儲的遺囑，才導致了赫魯雪夫的上台。因此，以毛素來喜歡標新立異的個性和意圖超越列寧史達林的「第三個里程碑」的遐想，搞出在黨章中寫上接班人名字的奇招，並不令人奇怪。然而從中國封建社會皇太子政治的發展來看，毛澤東的做法是一種歷史的倒退。

世襲制發展到清朝，為了保護皇帝選中的儲君在生前既不受到來自其他各方勢力的傷害，又不至於形成威脅皇權的第二權力中心，康熙皇帝的第四子雍正皇帝接受皇室骨肉相殘的沉痛教訓，在確立接班人一事上想出了「秘密立儲」的妙招。即等皇帝離世時，由輔政大臣當著大家的面取出密詔宣讀接班人的名字。這樣一方面可以跳出煮豆燃豆，同根相煎的閉環，另一方面又代表了最高皇權給所有可能接班的政治勢力的公正「暗示」，即大家都可能是「接班人」。

既然在老皇帝死前機會均等，太子們在坐上那把至高無上的椅子的機會沒有完全喪失之前，就很少去主動挑戰最高皇權。雍正之後的乾隆、嘉慶、道光、咸豐皇帝，都是通過「秘密立儲制」接班的。這一制度應當是中國專制政治發展到高級階段的產物，的確可以有效地減少交班人和接班人之間、以及接班人和最高皇權之間的明爭暗鬥，而且也同時照顧到了皇帝的個人意志和絕對權威。而毛澤東反其道而行之，大張旗鼓地提前立儲，其實是大大壓縮了各方可能減少的你死我活的權鬥的空間。

在黨章中寫上林彪的接班人地位，是否意味著毛對林就完全放心了呢？答案是否定的。首先，對毛澤東這樣的雙重人格者來說，這固然能給他帶來一時的從眾如流、任人唯賢的美名，但又會必然同時加劇他對接班人權力的限制以及引發和儲君反目成仇衝突的可能。其次，在中國傳統的皇太子政治中，皇帝在公開立儲後要允許東宮開府，即建立一套皇太子的政府接班梯隊。

然而，在九大把林彪寫上黨章以後，我們沒有看到林彪的職權除國防部長外有任何增加。相反，毛對林作為主持工作的軍委副主席和國防部長範圍內的工作，也起了極大的疑心。例如，1969年10月17日，因中蘇衝突的加劇，林彪通過軍委辦事組發給全軍的一個口述戰備命令，被軍委的一個副總參謀長無心中整理為書面的「林副主席一號命令」。

這一命令所涉及的內容完全在林彪當時的職權範圍內，而且他也同時報了毛澤東。但是據汪東興回憶：毛看後「一臉不高興的樣子」，立刻叫他「燒掉」。顯然，毛把林的正常工作當作了一種「他想試探一下凌駕於毛主席以上下命令」，懷疑他準備搶班奪權。

更有趣的是，在林彪的接班人地位寫上黨章的墨跡未乾之時，毛就開始準備隔代指定林的接班人了。九大期間，毛澤東就接班人問題和林彪談過話，談到「你年紀大了誰來接班」時，提到了張春橋的名字。1970年4月25日，毛澤東和林彪在蘇州見面。毛已經比較正式地向林彪提出由張春橋當林的接班人。據秘書回憶，葉群的記錄如下：

毛主席問林彪：「周總理年齡大了，對總理的接班人有什麼考慮？」

林彪沒有說話。

毛主席又問：「我年紀大了，你身體也不好，你準備把班交給誰？」

林彪還是沒有說話。

毛主席再問：「你看小張（張春橋）怎麼樣？」

林彪說：「還是要用跟您一塊上井岡山的紅小鬼。」

關於用「紅小鬼」的話，我印象深刻。葉群也對我們說過，林彪給毛主席說「還是要靠紅小鬼」。葉群還說：「要籌備四屆人大了，主席情緒很好。」

就是這次，毛主席邀請林彪出席九屆二中全會，林彪答應了。

毛林的上述對話至少告訴了我們以下幾點：（一）毛深知林彪的健康情況極差，很可能熬不到接他班之日。他把林彪寫入黨章其實是一種過渡性的權宜之計；（二）這一過渡的對象是張春橋；（三）毛希望林能同意他指定的隔代接班人，並準備立刻轉移權力。顯然，毛林之間在這一問題上產生了嚴重的分歧。這一分歧導致了他們在九屆二中全會上的最終分道揚鑣。

皮相地來看，九屆二中全會上的毛林主要衝突之一是在是否設國家主席問題上。然而，從變異了的中共皇太子政治的角度來看這一衝突，恐怕還不難得出另外的結論——最高皇權極力限制東宮太子開府納士、建立行政上的接班梯隊的企圖。正如同有關學者分析的，儘管「國家主席」是一個虛位，但是一旦林彪獲得這一法統的位置，「他既可以按法統直接號令周恩來集團所控制的政務系統，也可以按法統直接插手中央文革集團所控制的文化教育系統。」27 為此，原林彪軍人集團的主要成員之一的邱會作在他晚年的回憶錄裡認為：「實際上主席的目的就是不想讓林彪當。」

作這一如是觀，我們便不難理解毛澤東為什麼對投入林彪陣營的陳伯達恨之入骨，不惜構陷莫須有的罪名，在廬山會議後下狠手打成比劉少奇罪名還要多的「國民黨反共分子、托派、叛徒、特務、修正主義分子」。因為陳伯達的加入標誌著林彪的軍人集團開始有了重量級的文臣，一個東宮太子府的雛形便躍然欲出了。而毛氏皇太子政治中是絕對不會無視他的儲君形成一個完整的第二權力中心的潛在危險的。

相關書摘 ▶《毛澤東和文化大革命》：江青和葉群把文革變成她們個人報仇、一解個人恩怨的大好機會

書籍介紹

本文摘錄自《毛澤東和文化大革命：政治心理與文化基因的新闡釋》，聯經出版

作者：宋永毅

探索毛澤東及其追隨者的非理性精神活動

追溯和比較文革中重要人物的政治行爲、特殊歷史現象

和中國皇權體制的關聯

文化基因常常並非是中國皇權專制正統，而是它的變異

對文革中浮現的一些特殊歷史現象，做橫截面式的分析

《毛澤東和文化大革命：政治心理與文化基因的新闡釋》對文革的領袖人物毛澤東及其追隨者（包括林彪、江青、周恩來、康生、張春橋等人）的非理性的精神活動的進行了系統的探索。涉及到私人情慾、變態人格、政治幻想、精神病歷等等深層心靈歷程。全書分析展示了所有這些非理性和無意識的精神活動，都在一定程度上造成或改變了文革的歷史，展現前所未有的波譎雲詭和變幻莫測。

本書的另一研究重點，在於追溯和比較文革中重要人物的政治行爲、特殊的歷史現象和中國數千年來的皇權體制的「剪不斷、理還亂」的無意識積澱式的關聯。書中特別指出這些可以挖掘到的文化基因，常常並非是中國皇權專制正統，而是它的變異，而且還是在革命的意識形態下的最壞的變異。例如林彪的「接班人」悲劇中皇太子政治的怪圈，但是這一「接班人」制度還在革命的名義下變異出不少新的規則，諸如絕對不允許有「接班人」的潛在「第二權力中心」、最高皇權有隔代指定儲君的「接班人」的權力等等。這些新的變數還使皇權和儲君之間的一些個人性格等因素造成的矛盾激化為無法調和的衝突，最終造成了國家最高權力交接無序的危機。

本書還對文革中浮現的一些特殊的歷史現象，比如集體大屠殺、夫人參政、異端思潮和政治異議者的興起做橫截面式的分析。理論框架和研究方法並沒有畫地爲牢在政治心理學的單一的領域內，而是盡可能地海納百川、有容爲大。

《毛澤東和文化大革命：政治心理與文化基因的新闡釋》是一本關於文革研究突破性的專著，對文革中一系列的重要人物和歷史事件的做出了全新的闡釋。

Photo Credit: 聯經出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航