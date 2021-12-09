《毛澤東和文化大革命》：江青和葉群把文革變成她們個人報仇、一解個人恩怨的大好機會

文：宋永毅

1969年中共的九大以後，中國的第一夫人江青和第二夫人葉群順利地當上了中央政治局委員。當時，黃永勝、吳法憲、李作鵬、邱會作等林彪系的軍頭也進入了政治局。很快他們和江青等文革激進派發生了派系衝突。為了使他們懂得上層政治的秘訣，周恩來給他們講述了什麼是「中央政治」以及屬於「中央政治」範圍裡的問題。據邱會作晚年回憶，周恩來是這麼說的：

什麼是中央政治？總理說：「中央政治就是處理好主席、林副主席、江青的關係。」我們聽後都笑了起來，本以為「中央政治」是很高深的東西，怎麼「中央政治」就是這麼普通的話。我起先對總理的話理解不深，後來有所理解，總是還不夠深，等到「九・一三」被打倒以後，我才真正認識到，總理說的太高明，太深刻了，簡單明瞭恰到好處。……我們沒有真正懂得中央政治，在中央政治鬥爭中是幼稚的。當然，毛主席和江青的真實關係我們也沒有看清楚。

如果我們用中國皇權政治的格局來詮釋周恩來的話，那就是毛、林、江的關係，其實就是皇帝、太子和皇后的關係。唯一不同的是：江是一個公開和直接地進入權力中樞參政了的「皇后」，她恐怕是中國歷史上少見的強勢「皇后」。如同邱會作後來所後悔的那樣：林彪一系的倒台和他們和江青所代表的文革激進派持續的派系鬥爭有很大的關係，因為這位皇后和她的派系的後台是擁有中國至高無上權力的共產黨——毛澤東。

這裡我們還要補充的是，因為林彪極為病態的健康情況，無法直接勝任任何具體的黨政重任，這又使他的「太子妃」葉群的權力大大上升。那麼，這位參政的強勢皇后（江青）和她的一時追隨者太子妃（葉群）給文革政局帶來了什麼「新氣象」呢？恐怕大都是弊端和惡果。

第一，無論江青和葉群都是根本沒有管理國家能力的野心勃勃卻志大才疏的女人，充其量不過都是「業餘政治家」的水準。而「夫妻政治」的模式卻把她們推上國家的中樞領導機關，在絕對權力的毒害下，她們不知天高地厚，只懂驕橫跋扈，最後起了竊權亂政的壞作用。

例如，江青在文革初期一直吹噓說文化大革命是她「拼著打離婚向毛主席告了狀」才發動的。這主要是說，在1964年中央決定向全國推廣王光美的「桃園經驗」時，江青去聽了王光美和劉少奇的報告。就「到毛主席那裡去講，說史達林死後赫魯曉夫做秘密報告，你還沒死，現在劉少奇就做報告來反對你。……江青告了狀，毛主席相信了。這是江青參與領導核心政治生活最大的一次，是開端」。江青的告狀顯然投合了毛對劉猜忌的所好，在極大的程度上挑撥了中共第一和第二領導人之間的關係，催化了所謂的「路線鬥爭」的發生。

但當時的江青還沒有公職，她的干政還是隱性的、即取「枕邊風」的形式來參政。「枕邊風」的形式還只是攀附在某一權力層面上的衍生組織，或某一政治主體的附加物。而當毛澤東把江青公開地帶入到中共高層政治裡，使她有了名正言順的政治職務時，她對毛決策的影響成為一種顯性的公開存在，便進一步攪亂了中國政壇。

再如，1966年8月的八屆十一中全會時，江青連中央委員都不是。但卻直接參與了決定領導人見報的安排。她把鄧小平從第4位拿掉，把陶鑄放到了第4位。對會議上劉少奇的檢討，毛澤東本來表示了滿意，「可是江青首先不同意，認為檢討不深刻，不同意讓劉過關，還得到了林彪支持……」這樣毛便只能把他原來設想的只搞3個月的文革推遲到搞半年，後來當然是搞了10年！劉少奇專案，本來是康生管的，但是江青借毛夫人的名義，說她要「直接抓，直接對主席負責」，結果用逼供信搞出了一系列冤案。

文革中的葉群還沒有到江青那樣頤指氣使、飛揚跋扈的程度。她長期擔任林彪辦公室主任，為體弱多病的林彪處理了不少對外的事務性的工作。因為她女性的細緻，有時確實也避免了林彪因病而無法在複雜的上層政治中時刻警惕的錯失。據說她阻止了不懂文藝的林彪在彭真搞的《二月提綱》上畫圈的意圖。因而，「林彪批出的文件，必須經過葉群『把關』後才能發出。這是葉群為秘書定的規矩，也曾得到過林彪本人的認可。」在葉群進入政治局以後，與林彪在其「接班人」地位上可謂休戚相關、榮辱與共。

1970年的廬山會議前，葉群給林彪出主意在會議上講話。建議用堅持天才論的方法來打擊張春橋，以確保自己的「接班人」地位。葉還叫秘書為林準備了講稿。除了文字上的準備，「在葉群的指揮下，林彪手下的幾員大將除黃永勝留守沒有上山外，其餘的按照統一部署，分頭活動、私下串聯了空軍、海軍、總後的一些中央委員，進行交底動員。」據說上山後，林彪對於是否要講話反張春橋又猶豫了起來的。

據林彪的警衛秘書李文普回憶：開會前講不講那番話，林彪表現出猶豫不定的樣子。上車前我在旁邊，曾聽見林彪問葉群，這話今天講還是不講？葉群說，要講！最後一刻，林彪才決定拿張春橋開刀。於是，林彪等人在廬山搞出了一番「清君側」的政治風雲，結果為毛澤東識破和擊敗。從此導致了毛、林提早翻臉，最後還使林彪和葉群折戟沉沙，死於非命。

九大以後，林彪手下的軍人集團崛起，黃、吳、李、邱非但把持了軍隊的實際領導職位—軍委辦事組，還都成了中央政治局委員。對此，毛澤東起先是要積極拉攏這些軍頭的。可惜的是他通過江青去辦理此事，當上了政治局委員後的江青當然更加「目中無人，口出狂言」，其結果使毛和林彪及軍人集團的矛盾迅速激化，最後終於發展為「第九次路線鬥爭」。

從表面上看，江青似乎成了反林彪鬥爭中的贏家，其實正如研究江青的左派學者秋石客所總結的那樣：「江青和林彪是文革的兩大支柱：筆桿子與槍桿子。兩者合則文革壯大發展，兩者分則文革削弱乃至亡」；「林彪敗之，對江青來說是明勝暗敗……」

第二，絕對的權力常常是激發和顯現陰暗個性的催化劑和放大鏡。文革中國家和政治早已不是民之公器，江青和葉群就都利用手中的權力，假公濟私，把文化大革命變成她們個人報仇，一解個人恩怨的大好機會。

江青為人刻薄記仇，又患有精神疾病。文革初期她就通過葉群，指使吳法憲、江騰蛟等人，偽裝成「紅衛兵」在1966年10月對上海文藝界鄭君里、趙丹等5位文藝界人士的抄家，以銷毀有關她30年代歷史和婚姻的材料。其中顧而已、陳鯉庭家竟被抄了10餘次之多。

江青還和葉群做秘密交易，叫葉群利用軍隊去迫害反對她的女演員孫維世，她曾對葉群說：「現在趁亂的時候，你給我去抓了這個仇人，你有什麼仇人，我也給你去抓。」而葉群也非常憎恨孫維世，「因為孫維世在莫斯科曾經和林彪談過戀愛，葉群怕她再來搶奪林彪。」於是，孫維世就被葉群動用空軍部隊抓捕後秘密關押，一年後不明不白地慘死在獄中。

江青的類似公報私仇的舉動常常通過她實際上是「太上皇」的中央文革小組來執行。例如，我們在本書的第五章裡就比較詳細地揭示了1967年4月10日清華大學造反派開的批鬥王光美的萬人大會，就有江青通過中央文革的暗中操縱。1967年夏，江青還通過戚本禹，直接在中南海內給朱德的夫人康克清貼大字報，就是因為要報康克清當年不支持她和毛澤東結婚的私仇。據說，「在延安時，黨內的那些老大姐，包括康克清，都不喜歡江青，都孤立江青……」

江青和葉群的不少在民間的報仇舉動都是通過南京空軍的親信、政委江騰蛟去執行的，有一次林彪秘書在聽悉江騰蛟在保密電話中具體描繪了江、葉交付他的秘密報仇活動後如夢初醒：

它等於是給我這個天真得發呆的頭腦注入了一支清醒劑，是我在受到震驚之後明白了：社會上正在盛行的「揪黑幫」、「打砸搶」，原來都有人在幕後操縱；所謂「造反有理」、「紅衛兵運動是天然合理的」等等，只是愚弄人的宣傳把戲。幹這種不可告人的勾當的人物不是別人，其後台竟是江青和葉群！

葉群雖然還算一個正常的女人，但也很記仇。據林彪秘書的觀察：「她理解的文革運動就是『報仇運動』，對於一切『仇人』，她不僅要把他們打倒在地，而且還要在他們身上踏上一隻腳。」54 例如，1966年12月，葉群迫害已故的羅榮桓元帥的夫人林月琴女士，把她打成「寡婦集團」的頭子，並唆使總參機關開會批鬥，並把她和女兒羅北捷一起囚禁在西山家中。還切斷了他們對外聯絡的電話線。這一迫害的主要起源，就是因為林月琴對林彪前妻張梅的女兒林曉霖也像自己的孩子一樣，而葉群則「小肚雞腸、醋意十足，容不下非自己嫡生的孩子」。

第三，夫人參政還常常加劇手握大權的夫人們之間因歷史間隙、性格稟賦等個人因素造成的矛盾、進一步在政治上影響她們丈夫，把猥瑣低俗的勃谿相向政治化，又把原應當嚴肅的政治鬥爭徹底地庸俗化。

江青和葉群固然可惡，但其他的高幹夫人們也不是好鳥。上面說到延安時期的一些老大姐們對江青的非議，其實不少也很過分：她們「說江青是妖精，把主席和賀子珍拆散了……更惡劣的是，包括康克清大姐在內的不少人還罵她是婊子」。這些做法當然激起江青在一旦權在手後的政治上的報復。當然，在這方面最誇張的例子，莫過於林彪在1966年5月的中央政治局擴大會議上廣為散發為葉群寫的「處女證明」一事。

事情的源起是陸定一的夫人嚴慰冰，因為精神疾病，對延安時代和葉群爭奪情人的經歷一直耿耿於懷，以致多次寫匿名信對葉群進行人身攻擊。而林彪為了捍衛自己的夫人，不僅站出來主張打倒陸定一，還寫出了「他證明葉群和他結婚時的純潔的處女之類的話」。這使出席者感到「這麼嚴肅的會，發這種文件，真讓人啼笑皆非！」但也由此看到這些高幹夫人和她們的丈夫、以及中共政治局會議的低下水準。

葉群和賀龍夫人薛明在延安時期是同學，但在極左思潮盛行的整風運動中，薛明整過葉群的所謂的「歷史問題」，兩人有過歷史上的糾結。一般人只知道：文革中葉群為了報仇，便鼓動林彪一定要打倒賀龍夫婦。在賀龍、薛明夫婦入獄後，葉群還親自指揮對薛明的精神和肉體的折磨。但是世人很少知道文革前夕葉群為了搞好林彪和賀龍的關係，專門到賀龍和薛明那裡去拜訪。

不料在葉群提出雙方講和，大家「既往不咎」時，薛明卻不願意就此甘休，她「一句話脫口而出：『過去的事你我心裡都清楚！』」這樣，「和解」不可能，決裂卻開始了。而兩個元帥的辦公室主任之間的衝突是必然會影響到她們的丈夫文革中的權鬥的。文革中的林彪和葉群當然是迫害者，然而，如果從中共「夫妻政治」作為一種體制性的問題來看，賀龍夫人薛明也不是無可非議的。其中很難分清誰是單純的受害者和迫害者。

在夫人參政的體制中，葉群不僅有「夫人相輕」的一面，還有「夫人相親」的一面。那就是她在處理和林彪大將黃、吳、李、邱的夫人們的關係時，就儼然是一個「夫人俱樂部」集團。一方面，她為林彪拉攏了一批親信；另一方面，她又公私兼顧，一舉數得。例如，她就利用了這一體制為兒子林立果在全國範圍內「選妃」，也為女兒林立衡解決了婚姻問題。在葉群「夫人相親」的網絡中，她又是個「小家子」味極濃的女人，她絕不允許她的「夫人俱樂部」（實為家族政治）成員稍有逾越。

1968年初，葉群請邱會作一家來毛家灣看電影，以拉攏關係。邱因為有一個會議沒有來，但是他親自給林辦打了電話「對林彪、葉群對他的特殊關心非常感激」。不料接電話的年輕秘書在向葉群彙報時，把邱的「非常感謝葉主任的關心」這句關鍵的話省略了。為此，葉群大發雷霆，甚至準備翻臉不認人地撤了邱會作軍委辦事組成員的職。後來經人及時說明，才避免了一場莫名其妙的政治風暴的降臨。

1971年8月17日，毛澤東在他準備和林彪攤牌的南巡中出人意外地批判了「夫人專政」或「夫人參政」，他對劉豐等人說：

不要把自己的老婆當自己工作單位的辦公室主任、秘書。林彪那裡，是葉群當辦公室主任，還有黃永勝那裡是不是？做工作要靠自己動手，親自看，親自批，不要靠秘書，不要把秘書搞那麼大的權。我的秘書只搞收收發發。文件拿來自己選，自己看，要辦的自己寫，免得誤事。只有兩個文件，當時因為身體不好，我口述，別人記錄的，最後還是經過我自己修改印發的。其中一個就是〈目前形勢和我們的任務〉。

毛澤東的上述批判非但與事實不符，且文過飾非。比如他自己就長期使用江青當他的秘書，江還一度是毛辦的實際領導。另外，葉群當林辦的主任也是毛澤東認可的。據林彪秘書官偉勛回憶：「毛主席讓林彪當接班人，林彪說他有病，身體不行，不能出席會議。毛主席說重要會議你來，一般會議讓葉群代表你來參加就行了。『不可分』論的『物質基礎』也就這樣誕生了。」對於專制制度下最高或次高領袖和他們的夫人關係的不可分，這位林辦秘書也有相當精采的解釋：

由於狂熱的鼓吹個人崇拜，把領袖個人當成唯一正確的「神」，許多事情又不能不請示他這個「神」最後裁決。同時又由於健康情況的惡化，不要說一般人不能隨時接近他，就是身為中央領導核心的政治局常委成員也難得見到他。於是，習慣上認為他「最親近」的人，如妻子、兒子或侄子之類，很自然地就成了他的意志的傳達者。我們概括稱之為「夫人專政」的局面，就這樣「應運而生」了。……有些深諳世故人情的「領導」者，很怕「最高」、「次最高」領導人把別人對他老婆的態度，看做對他本人的態度，所以就更不能不千方百計擁戴。……因此，最高領導身邊的人，也就自然而然地由「不可分」論而成了當然的代理人——「夫人專政」便出現了。

相關書摘 ▶《毛澤東和文化大革命》：毛澤東對他親手挑選的兩個接班人劉少奇和林彪，都有始亂終棄的特點

書籍介紹

本文摘錄自《毛澤東和文化大革命：政治心理與文化基因的新闡釋》，聯經出版

作者：宋永毅

探索毛澤東及其追隨者的非理性精神活動

追溯和比較文革中重要人物的政治行爲、特殊歷史現象

和中國皇權體制的關聯

文化基因常常並非是中國皇權專制正統，而是它的變異

對文革中浮現的一些特殊歷史現象，做橫截面式的分析

《毛澤東和文化大革命：政治心理與文化基因的新闡釋》對文革的領袖人物毛澤東及其追隨者（包括林彪、江青、周恩來、康生、張春橋等人）的非理性的精神活動的進行了系統的探索。涉及到私人情慾、變態人格、政治幻想、精神病歷等等深層心靈歷程。全書分析展示了所有這些非理性和無意識的精神活動，都在一定程度上造成或改變了文革的歷史，展現前所未有的波譎雲詭和變幻莫測。

本書的另一研究重點，在於追溯和比較文革中重要人物的政治行爲、特殊的歷史現象和中國數千年來的皇權體制的「剪不斷、理還亂」的無意識積澱式的關聯。書中特別指出這些可以挖掘到的文化基因，常常並非是中國皇權專制正統，而是它的變異，而且還是在革命的意識形態下的最壞的變異。例如林彪的「接班人」悲劇中皇太子政治的怪圈，但是這一「接班人」制度還在革命的名義下變異出不少新的規則，諸如絕對不允許有「接班人」的潛在「第二權力中心」、最高皇權有隔代指定儲君的「接班人」的權力等等。這些新的變數還使皇權和儲君之間的一些個人性格等因素造成的矛盾激化為無法調和的衝突，最終造成了國家最高權力交接無序的危機。

本書還對文革中浮現的一些特殊的歷史現象，比如集體大屠殺、夫人參政、異端思潮和政治異議者的興起做橫截面式的分析。理論框架和研究方法並沒有畫地爲牢在政治心理學的單一的領域內，而是盡可能地海納百川、有容爲大。

《毛澤東和文化大革命：政治心理與文化基因的新闡釋》是一本關於文革研究突破性的專著，對文革中一系列的重要人物和歷史事件的做出了全新的闡釋。

Photo Credit: 聯經出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航