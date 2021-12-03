「陶大宇現象」與港人集體圍爐療傷

估計二十歲以下的香港年輕人，本身都不認識「師奶殺手」陶大宇，但他最近憑著多條在中國大陸登台翻唱劉德華《倒轉地球》的影片而在香港互聯網上爆紅，用「二次出道」來形容也絕不為過。

為甚麼陶大宇突然會成為網絡熱話？其實不用太認真，原因很簡單直接，當然是因為他的表演非常引人發笑，為鬱悶的香港人帶來短暫的歡樂。如果你不斷重播相關影片，這種歡樂也不是短暫！

陶大宇完美示範了一個舞台上的道理：只要演出者自己不覺得尷尬，無論表現幾差、怎樣失手都不成問題。難聽走音是「風格」，演出夠忘我，再加上奇怪的水潑式舞姿，娛樂性就會豐富，台下觀眾自然看得高興。看表演，最緊要開心，就是這麼簡單。

我城病了很久，港人唯有集體圍爐，集體療傷。很多香港人已經不想再聽到那些令人痛苦的政治新聞，他們工作以外時間所追求的，只是很卑微的娛樂享受。陶大宇的《倒轉地球》，不需要用腦思考，成功調劑不少港人疲憊的身心靈。甚至成為了圍爐的契機，出現了不少戲謔內容，例如二次創作Mirror的「我老婆鍾意咗陶大宇導致婚姻關係破裂關注組」、支持陶大宇獲得叱咤樂壇最喜愛男歌手獎……最緊要開心，就是這麼簡單。

換另一個角度去看這件事，58歲的陶大宇成功北上掘金，其實很勵志。因為在大約2007年，他與郭羡妮被爆出婚外情，導致婚姻和形象都破滅，事業跌落谷底，香港人開始忘記了他。十多年後的今日，陶大宇突然出現在港人的面前，令我大開眼界。原來香港過氣藝人的「老本」和廣東歌在中國大陸仍有市場，就算明知道陶大宇唱歌難聽，中國大陸商場也願意重金禮聘邀請他懷舊一下，因為不少大陸人以前都有看過他的劇集，現在大陸「富起來」後，想親眼看看這位當年的「師奶殺手」究竟是怎樣。

如果香港政府「識玩」，應該邀請陶大宇擔任大灣區發展宣傳大使，在今年旅發局除夕演唱會上，與Mirror一起合唱《倒轉地球》，吸引年輕港人北上發展。原來唱歌難聽，都可以北上發大財，證明大灣區的確充滿機遇，比教育局局長楊潤雄的「勤勞論」更貼地、更聽得入耳。

（標題為編輯所擬，原標題為「陶大宇現象與集體圍爐療傷」）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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