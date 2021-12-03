曾因批評李光耀而入獄的新加坡青年余澎杉，如今在美國為擁有兒童色情照認罪

2015年，新加坡前總理李光耀過世的三天後，新加坡青年余澎杉（Amos Lee）在網上發布了一支批評李光耀的影片，接著他遭到新加坡警方逮捕，後來到美國尋求庇護。2020年10月，余澎杉因被發現擁有兒童色情照和色誘未成年少女而被美國當局拘捕。

新加坡《亞洲新聞台》報導，余澎杉在12月3日認罪，被美國法院判處監禁六年，而作為認罪協議的一部分，其他16項指控被撤銷。霍華德法官表示，余澎杉可能會被驅逐回新加坡，而且未來可能會被拒絕進入美國。

余澎杉是在2015年上傳一支名為「李光耀終於死了」的影片。影片中他批評剛過世的李光耀以及發表侮辱耶穌基督的言論，並批評他們都是貪婪權力的人，甚至把李光耀比作賓拉登。據《Ettoday新聞雲》報導，當年新加坡政府逮捕余澎杉逮捕，並控告他「傷害宗教族群情感」、「片中出現淫穢字眼」與「蓄意散布侮辱的言論」3項罪名，判他監禁28天。

余澎杉的言論惹怒新加坡社會，紛紛對他的言論斥責。而新加坡政府對余澎杉的控訴，也引起部分新加坡與國際公民團體、人權組織的不滿，批評新加坡限制言論自由。2016年，余澎杉前往美國尋求政治庇護，隔年獲得批准。《BBC》報導中，他對媒體表示「喜出望外」，更在臉書上分享與支持者的合照，表示自己是一名自由的人。

不過，一直到2020年10月，余澎杉被發現擁有兒童色情照，他也被指控色誘一名14歲德克薩斯州的少女，與她交換裸照及傳上千條訊息。《8世界新聞網》報導中也提到，這次舉報余彭杉的梅麗莎．陳（Melissa Chen）是當年協助他在美國尋求庇護的民權人士，而她表示很後悔當初協助他，她在回覆網民留言時也說：「當時我跟很多人一樣認為他只是個孩子，他會長大的，但並沒有。」

當初聲援余澎杉的聲音

李光耀公共政策學校（LKY School）前任副院長劉浩典（Donald Low）曾在臉書發表一則具爭議性的文章，他形容余澎杉是一名有韌性、具創造力、主動學習的青年，遭受國家迫害而被迫在國外獨立生活。劉浩典也說余彭杉的行為改作為新加坡青年的榜樣，政府逮捕他反應了社會狹隘的思想。

一篇《紐約客》的文章也極力維護余澎杉，內容說：「他是那種你有一天會想要他幫你寫書評、拍電影，甚至治理國家的人。新加坡試圖噤聲思想開放的人，美國更應該認真看待他。」余澎杉上個月在芝加哥法院面對18項控狀，新加坡內政部部長尚穆根（K. Shanmugam）發言諷刺當初余澎杉的支持者如今真相大白後默不做聲，「余澎杉是被一些新加坡人和美國媒體英雄化的人物…現在你還要他來治理國家嗎？」

《聯合早報》前林任君總編輯發表評論，稱這起事件反映出兩種現象，首先是西方主流媒體的話語霸權及雙重標準，美國不允許鼓吹戀童癖，但當新加坡政府因為余澎杉發表戀童癖言論而逮捕他時，美國視之為剝奪人權及限制言論自由。林任君認為言論自由的底線，由他們說了算。

再來，林任君指出那些當初聲援余澎杉、與西方同聲批評政府的新加坡人在事發後不吭一聲，曝露了他們的虛偽。林任君表示，她當初看到批評者以高調姿態斥罵政府時就已經很不是滋味，而這種聲音正充斥社群媒體，成為讓人憂心的趨勢。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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