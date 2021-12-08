《神山遊擊隊》：害怕被日軍徵召當兵與慰安婦，沙巴華人在「雙十國慶」抗日起義

文：黃子堅

決定行動

亞庇起義是婆羅洲乃至整個東南亞地區，獨一無二的一起事件，而且它有別於在其他地區與日本人抗爭的遊擊運動或留守單位，包括馬來亞的馬來亞人民抗日軍和菲律賓的虎克軍（Hukbalahap）。郭益南率領的遊擊隊是在日軍佔領時期成立的，它主要是當地民眾對日軍佔領累積起來的一種反應。有別於其他地區的遊擊運動，它並沒有在其他地方常見的，與共產主義有著什麼的關聯。

起義的原因，最常被提到的有兩個，一是據說日本人計劃徵集華裔青年（男性）入伍當兵和（女性）當慰安婦；其次是郭益南（神山游擊隊領導人）的衝動性格。霍爾和謝育德皆提出了徵兵計畫是導致1943年10月9日起義的最直接因素，這點黃永清也認同。謝育德敘述了在1943年10月3日的一項緊急會議上，郭益南聲稱接獲情報，日本人計劃在年底之前，抽壯丁2000名，每個地區包括亞庇（馬來語：Kota Kinabalu），各徵500人，該消息由在憲兵部任傳譯員的陳子平提供。這些壯丁將被送到納閩接受訓練。然而，霍爾所提供的數字是3000人，其中2000人來自西海岸，餘者來自其他地方。此外也計劃招攬華裔女子，可能是當慰安婦（Hall 1949：74–75）。根據黃永清的說法：

……委員會獲悉，日本政府已下定決心抽調所有14至45歲的華裔男子當兵，而所有華裔女子都被強徵為日本士兵提供不道德的服務。實際上，各項準備工作都已進行，徵兵工作已經開始。

這個消息令遊擊隊的領導們大為震驚。他們認為，基於他們大多是年輕人，神山遊擊隊的許多成員很可能都會被徵召，這將削弱遊擊運動的實力。考慮到這一點，他們遂決定發動起義（Chia 1978：37）。這使得遊擊隊收集軍事情報和逐步建立起來的計畫提早結束，而起義的準備工作則加速地進行。

郭益南是在10月3日，也就是遊擊隊員收到日本人計劃徵召青年男女消息的同一天，決定起義。郭益南決定在1943年10月10日襲擊日本人，當天正好是中華民國國慶日。此事顯然沒有經過會議討論。不過，當謝育德要求郭益南從長計議，因為他覺得採取如此激烈的措施為時過早，郭益南卻告訴他所有12名隊長一致支持這項行動（Chia 1978：37）。因此，郭益南在作出此決定之前，可能已經會見了他的隊長和其他遊擊隊領袖。徵兵計畫的突發性，也加速了此一決定。

事實上，日本人計劃徵召年輕人並不是為了提供軍事訓練，它多半可能是為了組織鄉土隊（Kyodotai）。後來才明白的是，鄉土隊並非如傳聞所指屬於一個軍隊，它旨在為當地人提供技術和領導能力的訓練，以期逐步灌輸他們效忠日本當局的信念，以及起著警惕作用。該計畫在起義失敗後不久開始推行，唯沒有華人參與其中。

然而，並非所有人都同意於10月10日發動攻擊。領導者的意見分歧，使遊擊隊內部第一次出現可察覺的分裂。一邊是郭益南，已經準備好向日本人發難；另一邊則是那些希望遊擊隊員專注於情報收集和逐步建立起來的謹慎成員。郭益南一心要行動，有可能是他曾受訓於駐菲律賓美國軍隊的關係，加上在孟加達會見遊擊隊員時看到令人鼓舞的景象，令他自信心大增。蘇雷茲少校的所有警告和忠告，他都拋諸腦後了。郭益南只想勇往直前。雖然大多數人和郭益南意見一致，謝育德和陳漢平卻要求他能嚴守蘇雷茲的指示，讓遊擊隊集中精力於收集情報，不要向日本人採取任何武力抵抗，至少這一刻還不行。意見不同促使郭益南和謝育德的友情出現裂痕，後者更被排除在遊擊隊和起事之外（Chia 1978：38）。陳漢平被軟禁起來，在起義爆發期間不被允許離開汶西坑。

這種意見分歧也影響了年長的遊擊隊員。像擔任顧問的李德培和林廷法，以及參謀長陳漢平這樣的人，皆認為要遊擊隊在能力和裝配不足的情況下去突擊日本人，是個令人難以信服的想法。其中一名與他們有同感，同時被視為遊擊隊「顧問」者，乃燕京大學畢業的客家人李永興（Chia 1978：38）。再者，儘管日本軍隊在世界上其他地區有遭受到軍事挫折，但其在亞庇和整個婆羅洲的駐軍依然毫髮無損和強勁。很多年長的領袖覺得此舉無疑是「以卵擊石」。彭德聰在他的朋友江賜培邀他加入遊擊隊時，也持有同樣想法，故也用了這個形容詞。

遊擊隊的年長支持者包括李德培在內，皆認為除了偶爾派發傳單，發起任何事件都為時太早，但年輕的領袖們據稱都一意孤行，堅決發動起義，並「在爭辯中用了威脅性的語言」（Stephens 1950）。由於意見不合，李德培便辭去遊擊隊顧問一職，並在打裡卜十四里的山芭安享退休生活。

那個時候，當地社區普遍上都知道遊擊運動的存在，這有很大程度上是遊擊隊自己造成的。遊擊隊員最初聚集在下南南林廷法的山芭培訓，後來在汶西坑劉來貴的山芭，必定會令人生疑。日據時期有這麼多的男人聚集在山芭接受訓練而不驚動到他人，實在是令人無法想像。

至於是日本人計劃徵召當地人當兵的謠言，抑或是郭益南的魯莽衝動性格，何者才是引發起義的主因？種種跡象顯示，早在陳子平於1943年10月3日獲得日本人的徵兵計畫消息之前，郭氏已有起義的打算。當郭益南於9月10日從達維達維回到亞庇時，神山遊擊隊已進入備戰狀態，準備向日軍發起武裝「叛亂」。

9月15日，郭益南將他的母親和弟弟安頓在內陸區文那納李永壽的山芭居住。行前郭氏吩咐簡易食堂的財政謝育德從食堂基金中取出2000元給他的母親。郭益南也為他的姐姐和姐夫購買船票返回古晉。這些舉動皆可看出郭益南已有計劃在10月10日突擊日本人，故無視蘇雷茲少校的克制要求，以及他的朋友和顧問的忠告。

據謝育德闡述，當襲擊日本人的決定首次在1943年10月3日提出時，他曾向郭益南指出，他們還有足夠的時間向郭益南已有聯繫的達維達維群島的美國─菲律賓遊擊隊求援。但這個想法被郭益南一口否決，他似乎擔心美國─菲律賓軍隊的出現會蓋過神山遊擊隊的風頭。

郭益南如此狂妄自大，可能是由於他從警察局警長查理•彼得（Charles Peter）那裡得知，整個亞庇─鬥亞蘭地區只有僅僅的30名日本士兵。查理•彼得是歐亞人，他蘇格蘭籍的父親來到沙巴後與當地女子結婚，他在聖心天主教學校受教育。人稱「查理•彼得」的他作為文職人員，在武裝警察部隊中扶搖直上，並於1937年被任命為亞庇的代警長。因此，儘管郭益南曾在中國和菲律賓接觸過兵役，他卻無法看到日本軍事實力的整體概況。他可能把整副心思都放在把日本人趕出亞庇和西海岸，而沒有考慮到後果。

即便是偏好謹慎行事的顧問林廷法，也無法影響郭益南和那些支持立即起義的人。較早前，林廷法獲悉陳漢平，也就是中華學校前校長暨遊擊隊參謀長，因試圖勸說郭益南勿倉促起事而被軟禁起來。林廷法於1943年10月7日離開汶西坑遊擊隊大本營，據說是為了前往蘇祿的達維達維，向蘇雷茲領導的美國─菲律賓遊擊隊求助（Chia 1978：42）。所有人，包括遊擊隊和像霍爾及謝育德林廷等人都知道，林廷法離開汶西坑，乃試圖去達維達維向駐菲律賓美國軍隊求援，是為遊擊隊員們注入一劑強心針。然而，林廷法直到1943年10月16日才前往達維達維。這是後話，後面會再提到。

遊擊隊雖在人數上比亞庇地區的日軍佔優勢，但裝備卻很匱乏，只從美國─菲律賓遊擊隊獲得三把手槍，十把霰彈槍和一箱手榴彈。於是，巴冷刀成了主要武器（Chia 1978：38）。

儘管遊擊隊試圖縝密行事，包括掩飾他們的活動，但事實上情況相當混亂，從本質上來說這是一步步的走向災難。根據霍爾和謝育德的說法，起義已是一個公開的祕密，幾乎整個亞庇及其周邊地區的成年人都知道這件事情。霍爾甚至認為土著島民極可能在幾個星期前已知道這項起義計畫（Hall 1949：80）。

參考文獻：

Chia Yuk Tey.（1978）.History of the Anti-Japanese Kinabalu Guerrillas（Shen San Yu Ji Doi Kang Di Shi）,Tawau: Tawau Daily（in Chinese）Chin, Allan.（1994）.“The Double-Tenth Rebellion”, Daily Express, 6 November 1994. 謝育德（1998）。《神山游擊隊抗日史》。沙巴斗湖：斗湖日報。

Hall, J. Maxwell.（1949）.Kinabalu Guerrillas. Kuching: Borneo Literature Bureau

Stephens, Donald.（1950）."Some Notes on The Jesselton ‘Upring’." North Borneo News, 1 May 1950.

延伸閱讀：

本文摘錄自《神山遊擊隊：1943年亞庇起義》，陽明交通大學出版社

作者：黃子堅

譯者：鍾憶妮

★馬來西亞 2019年 國家圖書大獎★

★馬來西亞 2021年 國家學術出版協會獎★

他們為誰而戰？為何而戰？

1943年10月9日，星期六晚上，神山遊擊隊出擊。 ……當天的計劃是先偷襲鬥亞蘭警察局和將該鎮從日本人手中解放出來。接著夜襲亞庇。

1943年10月12日……日本人因遭到遊擊隊員突襲，死傷無數而惱羞成怒，誓言全力報仇。據說，在前往下南南途中，日本人亂槍掃射了任何會移動的物件……

二戰期間，馬來西亞一群華裔青年（以客籍為主）組織了一支「神山遊擊隊」，與地方島民共同團結，抵抗日本軍事佔領的暴虐政權。他們在初秋夜晚成功突襲，讓亞庇暫時脫離統治，但是，也迅速引來日軍殘酷的報復，包括監禁、濫殺島民、必打卡士大屠殺。

在沙巴恢復和平後，殖民地政府在必打卡士設置了戰爭紀念碑，而神山遊擊隊的英勇事蹟也一直被沙巴人民銘記於心，因為這標幟著其追求自由的精神，以及在面對實力比自己強大太多敵人時的英勇抗爭。

本書，正是記錄著他們的故事。

共同出版：客家委員會客家文化發展中心

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元

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