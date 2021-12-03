2021/12/03,
國際

經濟危機下的童婚問題：阿富汗9歲女童被迫童婚，12月3日獲釋

經濟危機下的童婚問題：阿富汗9歲女童被迫童婚，12月3日獲釋
圖為阿富汗女童。隨著阿富汗經濟狀況越來越不佳，童婚問題也日趨嚴重｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

自從塔利班佔領喀布爾， 阿富汗經濟狀況急遽下降，童婚的問題又更加嚴重。阿富汗女性權益倡導人士塞拉吉（Mahbouba Seraj ） 表示，各個家庭為求溫飽，將女孩當作商品賣出，來換取伙食費。

10月底，一位9歲阿富汗女孩帕瓦娜（Parwana Malik）被迫接受童婚，因家中經濟因素被賣給1位55歲的男子。經過《CNN》的揭露與輿論壓力，今（3）日得以透過非營利組織的協助，回到父母身邊。

隨著塔利班佔領阿富汗，各國不再援助阿富汗，導致阿富汗經濟狀況每況愈下，更使得童婚問題日益嚴重。

家中經濟因素，阿富汗女童被迫童婚

《CNN》報導，9歲阿富汗女童帕瓦娜，因為家中經濟因素，遭約20萬阿富汗尼（約新台幣5萬元）的價格賣出，被迫嫁給1位55歲的男子。根據帕瓦娜父親的說法，帕瓦娜在被迫賣出的前一天哭了整天，哀求父親不要賣掉她，也表示想上學念書。

不過經過《CNN》10月份的報導揭露引起反對聲浪，加上當地社區對帕瓦娜丈夫的輿論壓力，帕瓦娜昨（2） 日被送回家人身邊。

帕瓦娜表示，丈夫那邊待她並不好，不但詛咒她，還不斷叫她工作。帕瓦娜的媽媽也說，帕瓦娜曾多次表示想回家，因為「他們打她，她不想留在那裡」。獲釋後帕瓦娜表示，離開丈夫後，希望能繼續念書，成為一位醫生。

關注童婚議題的非營利組織Too Young to Wed，協助將帕瓦娜安置於安全屋。不過Too Young to Wed表示，這只是臨時的解決方案，真正想做的事，是長期遏止童婚問題。

童婚：經濟危機下的悲歌

《CNN》報導，自從塔利班攻佔阿富汗，各國援助中斷，導致阿富汗的經濟問題雪上加霜。國際人權組織，包含人權觀察 ( Human Rights Watch )指出，隨著冬天到來，阿富汗最貧窮的群眾，正面臨飢荒問題。阿富汗女性權益倡導人士塞拉吉（Mahbouba Seraj ） 表示，各個家庭為求溫飽，將女孩當作商品賣出，來換取伙食費。

另外儘管阿富汗禁止15歲以下的童婚，然而童婚問題並沒有消失，特別是鄉下地方依然出現童婚的問題。自從塔利班佔領喀布爾， 阿富汗經濟急遽下降，童婚的問題又更加嚴重。

塞拉吉也指出，童婚通常會伴隨虐待、傷害等問題。而許多被迫童婚的女孩因為年紀太小，身體還無法承受生產過程，而死於分娩。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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