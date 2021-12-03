英特爾CEO稱「台灣不是一個穩定的地方」，呼籲白宮勿投資台積電，劉德音：不值得回應

12月1日，半導體大廠英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）於演講中呼籲白宮扶植半導體業，應多投資美國廠商，如美光（Micron）、德州儀器（TI）和英特爾等，絕非台積電（TSMC）和三星（Samsung）等亞洲對手。他並直言：「台灣不是一個穩定的地方」。而台積電董事長劉德音今（3）日對此表示，「不值得回應，台積電不會中傷同業」。

英特爾呼籲白宮加強投資本土半導體產業

根據《日經亞洲》報導，英特爾執行長Pat Gelsinger於《財星》Brainstorm科技會議上強調，在現況下美國政府雖然不得已要支持三星與台積電這兩大半導體業者於本土建廠，但更應該將心力放在美光、德州儀器和英特爾等美國公司上。

目前美國正在推動一項價值520億美元（新台幣1.4兆元）的半導體投資法案，希望能夠擴大美國的半導體產能，並確保半導體供應鏈。各大半導體製造商紛來美國本土建廠，除了台積電於亞利桑那州（Arizona）動工外；三星也宣布於德州打造新工廠。

半導體產業協會（Semiconductor Industry Association＿和市場研究機構國際數據公司（IDC）的數據顯示，在規模4640億美元的半導體行業中，總部位於美國的公司佔據半壁江山，不過美國公司，如高通（Qualcom）和輝達（Nvidia）等設計晶片，卻無法自己生產晶片，因為這類業務往往是外包海外完成。

數據更指出，全球約四分之三的半導體製造工廠，集中在亞洲的4個地方：台灣、韓國、中國和日本，美國僅佔13%。

且根據市場研究機構Gartner Inc.的數據顯示，今（2021）年半導體製造的資本支出預計達到1460億美元，比疫情爆發前多出50%。值得注意的是，這一大筆投資中美國僅獲得七分之一左右，其餘資金均投入的亞洲地區。

一份來自於美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）的報告清楚地解釋，未來10年全球新增的半導體產能中，預計只有約6%位於美國。報告稱：「在美國國內制造業活動低迷的同時，中國、韓國等國正大力投資本國產業，旨在確保在全球製造業中處於領先地位，把美國甩在身後。」

這些數據不斷地告訴美國政府、企業，到頭來「製造業」才是根本，若無法適度地將至晶圓製造工廠移回美國，風險將與日俱增。

把研發、技術留在美國本土，英特爾執行長喊話：台灣局勢不穩定

Pat Gelsinger認為，因為地緣政治的關係台灣局勢並不穩定，對台積電的高度依賴是個很大的風險。「台灣不是個穩定的地方，」他直白的說，中國本週才向台灣的防空識別區派出了27架戰機，這可能會讓人很不安穩。

Pat Gelsinger進一步強調，台積電、三星赴美設廠，能夠分散產能過於集中東亞的缺點，是件好事，但美國政府應該著重國內半導體商，才能於研發等領域上帶來更大的好處。他反問：「你想要自己握有矽智財、研發和稅收，還是希望這一切都回到亞洲？」。

劉德音今（3）日出席李國鼎紀念論壇，被問到對Pat Gelsinger的言論有何看法，他則表示「不值得回應，台積電不會中傷同業」，也認為相信對方說法的人應該不會很多。

劉德音同時向媒體透露，目前美國亞利桑那州廠按照進度進行，預計於2022年下半年移入機台，2024年第一季量產，第一期月產2萬片，以5奈米為主。他也強調Pat Gelsinger的一番話，不影響台積電在美投資。

《關鍵評論網》訪談業內半導體設計工程師表示，Pat Gelsinger僅是一種表態，無法扭轉半導體產業，台積電的優勢不僅僅是技術很先進而已，而是在台灣產業鏈完整，從上游設計、製造到封裝測試，都能夠在台灣完成；再加上教育體系中工程師穩定的培育，都是台積電乃至台灣的優勢。

他進一步說：「美國工廠蓋好了，請問誰去當製造業工程師呢？多數的美國人要的是設計、做軟體，過去十多年看不上製造業，現在也不太可能」。

業內人士強調，假設美國大力投資本土廠商蓋晶圓廠，克服「缺工」的問題，但生產出來的晶片勢必會比亞洲的成本還要高，試問品牌公司，如蘋果、特斯拉等要貨，會選擇成本高的晶片；還是較便宜的晶片？

他說，品牌廠商的競爭非常激烈，以特斯拉來說，雖然目前位居電動車領導者的位置，但是後面有一票傳統車廠（歐洲、日本公司），還有靠著廣大內需的中國電動車公司緊追在後。這代表，沒有一家公司願意拿較貴的晶片，壓縮自己的毛利，把公司陷入不利的處境。

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核稿編輯：翁世航