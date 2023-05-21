中國部落客「編程隨想」曾教網友翻牆、被奉為政治啟蒙，與當局纏鬥12年妻子一無所知

（中央社）中國知名部落客阮曉寰因經營議論時政部落格「編程隨想」，並教網友如何翻牆規避監管追蹤而遭到關押判刑，此前歷經12年的纏鬥當局才抓到他，被譽為中國互聯網安全領域的傳奇人物。

阮曉寰是在今年2月間因「煽動顛覆國家政權罪」一審遭判刑7年，據美國自由亞洲電台（RFA）5月8日報導，二審將於5月22日開庭，「不明白播客」5月19日播出主持人袁莉專訪阮曉寰的妻子貝女士。

妻子在丈夫被抓後才翻牆看「編程隨想」

貝女士回憶，2021年5月10日穿著制服的公安和便衣的員警10餘人上門抓人，之後丈夫音訊全無，再見到他已是今年2月10日一審宣判，而法院的重逢卻把她嚇壞了。

她說，從來沒看過他可以瘦成這樣，就這一年9個月的時間，不到46歲的丈夫頭髮基本全白，十分不解為什麼要這樣對待他？什麼事情他做了，要受這樣子的罪？「我要把他馬上要救出來啊」。

因律師曾告知，偵查期間阮曉寰坦承曾發部落文，於是從來不會翻牆的貝女士從今年3月開始學連結外網，才知道丈夫以「編程隨想」這個部落客名撰文12年，並完稿逾700則網文，當時她人在網吧忍不住痛哭失聲。

袁莉表示，有個網友曾發文告訴她，「編程隨想」是中國互聯網安全領域的傳奇人物，是中共的肉中刺、眼中釘，國安針對他成立專案組，可追蹤多年卻一無所獲，換來卻是「編程隨想」不時的公開嘲笑和挑戰。

她說，網友還告訴她，「編程隨想」努力把中國民眾從愚昧、麻木、順從中喚醒，教會人們如何汲取並辨別真實訊息及獨立思考，他所做的一切都與中共訊息管制、強行洗腦的愚民政策相對，對於改變中國影響深遠。

貝女士表示，她和丈夫是華東理工大學化學工程系的班對，但她對化工沒興趣，丈夫因英語四級的專業課沒過，甚至索性連畢業證書都不要，公公是大學教授對此不太能接受。

她說，不過丈夫的電腦能力很強，2008年在網路安全技術公司啟明星辰擔任研發部門主管，而接下北京奧運「信息安全系統總工程師」的重任，可是他本人根本不是體制內的。

結婚12年都不知情

但袁莉好奇，怎麼會12年都不知道枕邊人就是「編程隨想」？貝女士表示，他倆的婚姻確實別人看來很奇葩，不僅家庭財務管理實行AA制，丈夫關在書房總是嗒嗒嗒敲鍵盤敲不停，「我也不進去打擾他」。

她說，一直以為他在寫程式，經常喊他還會發脾氣，並說思路不能被打斷，所以也不太敢打擾他，而且丈夫從來不用支付寶，皆以現金或刷卡購物，手機和電腦的鏡頭全部封死絕不外露。

而如今阮曉寰身陷囹圄，她坦承，確實生活中大意了，或者說太相信他，其實之前有很多比較反常的言語她都直接忽略。

貝女士舉例，當劉曉波出事，他曾經提過：「要是某一天一幫國安衝到我們家裡來，把我抓走了，你會不會害怕啊，你會不會也去奔走，為我請律師啊？」

劉曉波是中國著名新潮文學作家，以批判、敢言著稱，長年堅持以非暴力促進中國人權並鼓吹政治改革，2010年他獲頒諾貝爾和平獎，當時人被囚禁在遼寧省錦州監獄，2017年因罹患肝癌病逝，享壽61歲。

她說，近幾年若是把關在書房裡的丈夫叫出來，阮曉寰總是非常煩躁，2020年以後，倆人出去散步，他不時回頭看看身後，如今回想其實他早就知道會被發現，被捕前幾個月經常開玩笑說，馬上會有人用直升機來接他。

由於二審在即，貝女士表示，保障人權、保障言論自由是中華人民共和國憲法第35條的明文規定，而且依據若干案例，當局偵辦煽顛罪需先「請喝茶的」。

她說，丈夫沒經過喝茶的程序直接被帶走羈押到現在，無非當局就是想要攻破「編程隨想」部落格，但今年3月阮曉寰身分曝光後，「編程隨想」還關不掉，辦案人員應權衡利弊，繼續關押只會烙下司法醜聞的可能性。

貝女士表示，一審判決書連證明罪名成立的言論證據都沒有，但就算罪名成立，丈夫已羈押兩年多，因羈押一天可折抵一天有期徒刑，期盼他可盡快獲釋，並希望二審公開、公正，體現依法治國。

她說，有時憶起丈夫仍難免忍不住想掉淚，但回顧他獨自堅持12年的歲月裡，即使是一個人關在房間裡，可是有這麼多的粉絲相伴，相信他絕對不孤獨。

「編程隨想」遭判刑7年

中國知名部落客「編程隨想」在消失近兩年後傳出因「煽動顛覆國家政權罪」遭判刑7年。本名阮曉寰的「編程隨想」在網上教導如何「翻牆」、 規避政府追蹤，並發表談論政治社會議題文章。

綜合美媒自由亞洲電台（RFA）、德國之聲（DW）中文網等媒體報導，阮曉寰1977年出生，被捕前住在上海，曾在2008年北京奧運會期間擔任大會訊息安全系統總工程師。

阮曉寰在2009年創建了「編程隨想」中文部落格。早期內容以撰寫程式的技術文章為主，後來轉為分享「翻牆」（突破中國的網路防火牆限制）方法、對中國政府的批評、外媒對中國報導轉載等，並提供電子書下載和郵件訂閱等功能，不少中國網民奉他為「政治啟蒙」。

人權律師尚寶軍本月21日在社群平台推特公開了「編程隨想」妻子貝女士的救助訊息，表示其丈夫阮曉寰在2021年5月10日被政府帶走。

據報導，今年2月，阮曉寰因「涉及國家秘密」接受不公開審判，被上海市第二中級人民法院以「煽動顛覆國家政權罪」判處7年有期徒刑，剝奪政治權利2年，沒收財產人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元）。