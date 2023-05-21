中國部落客「編程隨想」曾教網友翻牆、被奉為政治啟蒙，與當局纏鬥12年妻子一無所知
我們想讓你知道的是
她說，近幾年若是把關在書房裡的丈夫叫出來，阮曉寰總是非常煩躁，2020年以後，倆人出去散步，他不時回頭看看身後，如今回想其實他早就知道會被發現，被捕前幾個月經常開玩笑說，馬上會有人用直升機來接他。
（中央社）中國知名部落客阮曉寰因經營議論時政部落格「編程隨想」，並教網友如何翻牆規避監管追蹤而遭到關押判刑，此前歷經12年的纏鬥當局才抓到他，被譽為中國互聯網安全領域的傳奇人物。
阮曉寰是在今年2月間因「煽動顛覆國家政權罪」一審遭判刑7年，據美國自由亞洲電台（RFA）5月8日報導，二審將於5月22日開庭，「不明白播客」5月19日播出主持人袁莉專訪阮曉寰的妻子貝女士。
妻子在丈夫被抓後才翻牆看「編程隨想」
貝女士回憶，2021年5月10日穿著制服的公安和便衣的員警10餘人上門抓人，之後丈夫音訊全無，再見到他已是今年2月10日一審宣判，而法院的重逢卻把她嚇壞了。
她說，從來沒看過他可以瘦成這樣，就這一年9個月的時間，不到46歲的丈夫頭髮基本全白，十分不解為什麼要這樣對待他？什麼事情他做了，要受這樣子的罪？「我要把他馬上要救出來啊」。
因律師曾告知，偵查期間阮曉寰坦承曾發部落文，於是從來不會翻牆的貝女士從今年3月開始學連結外網，才知道丈夫以「編程隨想」這個部落客名撰文12年，並完稿逾700則網文，當時她人在網吧忍不住痛哭失聲。
袁莉表示，有個網友曾發文告訴她，「編程隨想」是中國互聯網安全領域的傳奇人物，是中共的肉中刺、眼中釘，國安針對他成立專案組，可追蹤多年卻一無所獲，換來卻是「編程隨想」不時的公開嘲笑和挑戰。
她說，網友還告訴她，「編程隨想」努力把中國民眾從愚昧、麻木、順從中喚醒，教會人們如何汲取並辨別真實訊息及獨立思考，他所做的一切都與中共訊息管制、強行洗腦的愚民政策相對，對於改變中國影響深遠。
貝女士表示，她和丈夫是華東理工大學化學工程系的班對，但她對化工沒興趣，丈夫因英語四級的專業課沒過，甚至索性連畢業證書都不要，公公是大學教授對此不太能接受。
她說，不過丈夫的電腦能力很強，2008年在網路安全技術公司啟明星辰擔任研發部門主管，而接下北京奧運「信息安全系統總工程師」的重任，可是他本人根本不是體制內的。
結婚12年都不知情
但袁莉好奇，怎麼會12年都不知道枕邊人就是「編程隨想」？貝女士表示，他倆的婚姻確實別人看來很奇葩，不僅家庭財務管理實行AA制，丈夫關在書房總是嗒嗒嗒敲鍵盤敲不停，「我也不進去打擾他」。
她說，一直以為他在寫程式，經常喊他還會發脾氣，並說思路不能被打斷，所以也不太敢打擾他，而且丈夫從來不用支付寶，皆以現金或刷卡購物，手機和電腦的鏡頭全部封死絕不外露。
而如今阮曉寰身陷囹圄，她坦承，確實生活中大意了，或者說太相信他，其實之前有很多比較反常的言語她都直接忽略。
貝女士舉例，當劉曉波出事，他曾經提過：「要是某一天一幫國安衝到我們家裡來，把我抓走了，你會不會害怕啊，你會不會也去奔走，為我請律師啊？」
劉曉波是中國著名新潮文學作家，以批判、敢言著稱，長年堅持以非暴力促進中國人權並鼓吹政治改革，2010年他獲頒諾貝爾和平獎，當時人被囚禁在遼寧省錦州監獄，2017年因罹患肝癌病逝，享壽61歲。
她說，近幾年若是把關在書房裡的丈夫叫出來，阮曉寰總是非常煩躁，2020年以後，倆人出去散步，他不時回頭看看身後，如今回想其實他早就知道會被發現，被捕前幾個月經常開玩笑說，馬上會有人用直升機來接他。
由於二審在即，貝女士表示，保障人權、保障言論自由是中華人民共和國憲法第35條的明文規定，而且依據若干案例，當局偵辦煽顛罪需先「請喝茶的」。
她說，丈夫沒經過喝茶的程序直接被帶走羈押到現在，無非當局就是想要攻破「編程隨想」部落格，但今年3月阮曉寰身分曝光後，「編程隨想」還關不掉，辦案人員應權衡利弊，繼續關押只會烙下司法醜聞的可能性。
貝女士表示，一審判決書連證明罪名成立的言論證據都沒有，但就算罪名成立，丈夫已羈押兩年多，因羈押一天可折抵一天有期徒刑，期盼他可盡快獲釋，並希望二審公開、公正，體現依法治國。
她說，有時憶起丈夫仍難免忍不住想掉淚，但回顧他獨自堅持12年的歲月裡，即使是一個人關在房間裡，可是有這麼多的粉絲相伴，相信他絕對不孤獨。
「編程隨想」遭判刑7年
中國知名部落客「編程隨想」在消失近兩年後傳出因「煽動顛覆國家政權罪」遭判刑7年。本名阮曉寰的「編程隨想」在網上教導如何「翻牆」、 規避政府追蹤，並發表談論政治社會議題文章。
綜合美媒自由亞洲電台（RFA）、德國之聲（DW）中文網等媒體報導，阮曉寰1977年出生，被捕前住在上海，曾在2008年北京奧運會期間擔任大會訊息安全系統總工程師。
阮曉寰在2009年創建了「編程隨想」中文部落格。早期內容以撰寫程式的技術文章為主，後來轉為分享「翻牆」（突破中國的網路防火牆限制）方法、對中國政府的批評、外媒對中國報導轉載等，並提供電子書下載和郵件訂閱等功能，不少中國網民奉他為「政治啟蒙」。
人權律師尚寶軍本月21日在社群平台推特公開了「編程隨想」妻子貝女士的救助訊息，表示其丈夫阮曉寰在2021年5月10日被政府帶走。
據報導，今年2月，阮曉寰因「涉及國家秘密」接受不公開審判，被上海市第二中級人民法院以「煽動顛覆國家政權罪」判處7年有期徒刑，剝奪政治權利2年，沒收財產人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元）。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會