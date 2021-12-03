推特、臉書刪假帳號：中國辦帳號稱維吾爾人待遇良好、創「不存在」瑞士生物學家散播假訊息

推特（Twitter）近日宣布刪除了2000多個來自中國的社群帳號，這些帳號被用來宣傳中國官媒的文章，並且描述新疆維吾爾族人其實受到良好的待遇。同時，臉書（Facebook）的母Meta公司也發布報告，並刪除了500個位於中國的假訊息帳號，這些帳號指控美國向科學家施壓、要他們把COVID-19歸咎於中國。

不過，假訊息研究員認為，相比花了幾十年的時間策劃假訊息傳播的俄羅斯，中國的做法還是太馬馬虎虎，甚至憑空創造人物，「我無法想像俄羅斯人會這樣做事」。

推特刪除2000多個中國帳號，多數來自中國政府

推特於2日宣布刪除了3465個帳號，這些帳號涉及與國家相關的資訊操縱，並遍布於墨西哥、中國、俄羅斯、坦尚尼亞、烏干達、委內瑞拉等6個國家。推特指出，本次有2048個中國的帳號因為散播與新疆維吾爾族有關的親中言論而被刪除。

與推特合作的史丹佛大學網絡觀測平台（Stanford Internet Observatory）指出，被刪除的中國帳號分為兩種，第一種是屬於中國政府，第二種則是屬於非政府的私人公司。這兩者除了發布資訊的主題有所重疊外，並沒有發現到兩者之間的連結。

史丹佛大學網絡觀測平台自行發布的報告顯示，在2019年4月到2021年2月期間，共有2016個帳號被刪除的帳號是來自中國政府，當中有大量是在2021年的3月和4月間密集創辦。這些帳號大部分的內容是英文的，其分享的主題主要關於新疆，並宣傳中國官媒的英文新聞和其他文章，還標上英文的hashtag。

這些推特的貼文描述維吾爾族人在新疆受到良好的待遇，而中國政府對新疆的政策在打擊恐怖主義上是必要的，還指控那些認為中國侵犯人權的西方媒體和政治人物是在說謊。

非政府的私人公司以張裕文化（Changyu Culture）為首，共有112個帳號、3萬5924條推文，這些帳號中有101個幾乎沒有追蹤者，並在創辦帳號後幾天就不再活躍於推特。有部分帳號在2021年前就已經創辦，但似乎是今年被買入、甚至受到駭客入侵，並用來發布和新疆有關的消息。

憑空捏造「瑞士生物學家」，Meta刪除500多個中國假訊息帳號

同時，隸屬於Meta公司的臉書也刪除了500多個主要位於中國的假訊息相關帳號。根據《美國之音》的報導，這些臉書、Instagram帳號主要起源於中國，瞄準了美國和英國等全球的英語使用者，以及台灣、香港和西藏的中文使用者。

這些社群媒體帳號傳述一種尚未被證實的說法，指稱美國向科學家施壓，要他們把COVID-19的起源歸因於中國。

根據《BBC》報導，一名自稱是瑞士生物學家的用戶愛德華茲（Wilson Edwards）在Facebook和Twitter上發表聲明指出，美國在向正在研究COVID-19起源的世界衛生組織（WHO）科學家施壓，把病毒歸咎於中國，隨後包含上海日報、環球時報等官方媒體，都根據愛德華茲的個人簡介，來引用這名「生物學家」的說詞。

然而，瑞士大使館在8月就指出，這個人可能並不存在，除了他的臉書帳號是在發文前兩週才創辦、只有3個朋友，更重要的是，在瑞士根本就沒有名為「愛德華茲」的公民，也沒有以「愛德華茲」為名所發表的學術文章。同時，瑞士大使館敦促中國媒體刪除提及「愛德華茲」的報導。

對此，Meta並未直接指責中國政府，但認為中國國有企業的員工正在努力放大這些可能誤導人的言論。

根據《美聯社》報導，在Meta從事影響力調查的尼莫（Ben Nimmo）認為，這些行動就像是遍佈鏡子的長廊，永無止盡地反射出假的人設。中國使用假帳號發揮影響力的行為，就像俄羅斯特工在2016年美國總統大選期間，於臉書上冒充美國人一樣。

因此，Meta的安全團隊正在擴大關注的對象，以根除這些試圖傷害臉書和線下真實社會的帳號。

保障民主聯盟（Alliance for Securing Democracy）研究數位假訊息的研究員謝弗（Bret Schafer）則認為，中國的作法還是太馬馬虎虎，「我無法想像俄羅斯人會這樣做事，他們（中國）只是憑空創造一個人物。」

畢竟，Meta的研究報告顯示，中國其實還在制定他們的影響策略，反觀俄羅斯已經花了幾十年的時間，來針對美國人策劃假訊息的宣傳行動，而且多年沒被揭發。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範