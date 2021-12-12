《岩波新書．中國的歷史1：中華的成立》：大唐帝國的「天可汗」稱號，象徵著第二次中華帝國的誕生

文：渡邊信一郎

第六章 古典國制之重建——隋唐帝國

二、天可汗的大唐帝國

唐的成立——「秦王破陣樂」

在隋末的混亂局勢中，鎮守太原（山西省太原市）的李淵趁機於六一七年七月舉兵。李淵率領三萬兵士一舉進軍，短短四個月後，就在十一月不戰而開長安城。當時他的軍勢已增加為二十多萬。李淵立刻擁立隋的代王楊侑為天子，尊生死不明的煬帝為太上皇。隔年六一八年五月，李淵受隋天子禪讓，即位為唐的第一代皇帝（高祖，六一八—六二六年在位）。不過當時各地仍是群雄割據的狀態。

接連平定各地群雄的是李淵的次男，秦王李世民。李世民花了將近十年時間，一一攻略群雄。六二○年四月，李世民擊敗以并州（山西省）為據點的劉武周。當時民眾開始以歌舞歌頌他的戰功，名為「破陣樂」。隨著平定天下的進展，民眾和軍士也以歌舞來傳唱他的攻略過程和陣容。這些在六二七年整理為共五十二樂章的「秦王破陣樂」，由一百二十位樂人來表演。

「秦王破陣樂」使用的是當時民間相當流行的龜茲樂旋法。這種旋法源自南印度。或許是因為這個原因，同時代的印度各國也有很多人都會唱。當時玄奘三藏（六○二—六六四年）會見正出巡羯朱嗢祇邏國的曷利沙伐彈那王（戒日王， ？—六四七年），王也問起過這種舞樂（《大唐西域記》羯若鞠闍國、迦摩縷波國條）。日本在七五二年東大寺大佛開眼供養會上，也表演了兩種「破陣樂」，現在的日本雅樂中也留有三種「破陣樂」的舞樂名。李世民平定天下的雄姿，已經超越摩訶至那（大秦），遍及世界。

六二六年六月，李世民率領部下在宮城的北門玄武門，擊殺兄長皇太子李建成（五八九—六二六年）和弟弟齊王李元吉（六○三—六二六年）（玄武門之變）。高祖立刻改立李世民為皇太子，兩個月後，李世民即位為第二代太宗（六二六—六四九年在位）。



太宗繼承隋朝的事業，陸續完備國制，打下唐朝三百年的基礎。之後取其治世年號，被讚頌為「貞觀之治」。

天可汗——中華帝國的形成

六三○年，太宗擊敗了趁著隋末混亂復興勢力的東突厥，擒獲首領頡利可汗。當時從屬於東突厥的西北各族君長，向太宗獻上天可汗的稱號。「於是降璽書冊命其君長，則兼稱之。」（於是皇上降下璽書，封立他們的君長，並且兼稱﹝天可汗﹞。）（《舊唐書．太宗本紀》）

太宗在各君長還有從屬的周邊各族之部族、種族各設置州縣，因應君長、首長所率的種族規模，任命為都督或州刺史，允許世襲。這些獲得自治權的各族州縣稱之為羈縻州，由設置在邊境的都督府、都護府來管理。

太宗以直接統治的中國州縣制，和間接統治的周邊各族之羈縻州，來統治天下。六四六年十二月，太宗在鐵勒、維吾爾各族前來朝見時說道：「我今為天下主，無問中國及四夷，皆養活之。」（《冊府元龜》卷一七○）太宗作為天下之主，一人兼有中國和北方游牧世界的王權。天可汗的稱號一直到第八代的代宗李豫（七六二—七七九年在位）的時代，都成為北方各族稱呼中國皇帝的稱號。

如同前述，可汗是北方游牧民稱呼首長的稱號，北魏初期統一華北的皇帝、天子，也都同時自稱為可汗。在突厥等北方游牧民眼中，唐是自鮮卑拓跋部創建北魏後開始的國家群之一。唐在北魏之後一樣並用帝號和可汗號，應該也是各族對太宗獻上天可汗稱號的理由。統治包含蒙古高原和中華世界這廣大領域的太宗之天可汗號，象徵著北方游牧世界和南方中華世界所形成之相互作用圈下，新中國、第二次中華帝國的誕生。

金輪聖神皇帝武曌——封禪政治學

太宗之後繼位的第三代高宗李治（六四九—六八三年在位）原本就體弱多病。六五七年以後高宗的病情加重，皇后武曌（照的則天文字）也一起臨朝，裁決官僚的上奏，參與政治。六八三年，高宗去世後，由武曌的親生兒子李顯（中宗）、李旦（睿宗）接連即位，六九○年，武曌排除中宗與睿宗後自行即帝位，稱聖神皇帝（六九○—七○五年在位），改國號為周。唐朝的皇統在此暫時中斷。武曌受命改革李氏權力，故稱之為「武周革命」。

聖神皇帝武曌重視佛教，給予相當優遇。在武曌即位之前命沙門十人撰述《大雲經》（實為《大雲經疏》），宣傳武后「乃彌勒佛下生，當代唐為閻浮提（人間）主」（是彌勒佛化身下凡，應該代替唐成為人間眾生之主）。武后還在天下全土各州建立大雲寺，令其講《大雲經疏》，目的在於灌輸其權力的正當性。

六九二年，聖神皇帝武曌又自稱金輪聖神皇帝，在帝號上加了帶有佛教世界觀的金輪聖王號。佛教的娑婆世界（三千大千國土）中，有以須彌山為中心的四天下（四洲：東方毘提訶洲、南方閻浮提洲、西方瞿陀尼洲、北方拘盧洲），其中閻浮提屬於人間世界。金輪聖王是統治人間世界和其他異世界等四天下，也就是整個世界的佛教世界最高王權。

六九五年，金輪聖神皇帝武曌又自稱天冊金輪聖神皇帝。天冊意味著由上天所冊立。隔年，天冊金輪聖神皇帝在位於洛陽南方的中嶽嵩山舉行封禪祭祀。

封禪是皇帝、天子將自己統治天下的完成向天地報告，祈禱天下秩序永續安定的祭祀儀禮。中國史上過去已經有秦始皇、漢武帝、東漢光武帝等三位皇帝舉行過。進入唐代之後在六六六年，高宗相隔六百年舉行了泰山封禪。

唐代封禪的特色是除了天地祭典之外還導入了會同儀式，有國內官僚、地方使節團，另外也有外國、各族的使節團參加，同為天下太平立誓。六六六年的封禪除了突厥、于闐、波斯、天竺各國，還有在六六三年白村江之戰中敗北的倭國、舊百濟，也跟新羅、高句麗的使節一起參加會同儀式，確認了朝鮮半島的和平，並立誓和平永續。

天冊金輪聖神皇帝武曌以皇帝、天子、金輪王的身分舉行封禪祭祀，向天地報告周完成天下統治，以及四天下的太平，祈求天下秩序能夠永續。天冊金輪聖神皇帝的統治遠遠超越了人間世界，以統治帝國為其目標。

玄宗再度受命

七一○年六月二日，則天武后之後即位、復興唐朝的中宗李顯（七○五—七一○年在位）被韋后毒殺。則天武后之孫李隆基於該月二十日在玄武門發動政變。他排除了皇后韋氏及其勢力，二十五日讓父睿宗李旦（七一○—七一二年在位）即位。李隆基平定了武則天、韋后家族引發的宮廷內爭權之亂（「武韋之禍」），很快從父親手中接棒，成為第六代皇帝（玄宗，七一二—七五六年在位）。

玄宗的治世為唐朝最興盛的時期。七二五年，玄宗在泰山舉行封禪祭祀，向天地報告因「武周革命」而中斷的唐朝再次受命，以及天下太平的到來。玄宗的封禪和祭儀基本上循高宗封禪的方式。讓我們來看看當時的景象。

車駕行列於十月十一日從東都洛陽出發，百官、周邊各族首長隨行，住宿各駐屯地都有數十里（約十五公里）的人畜露宿郊野，負責官司堆在車上的祭典用品綿延了數百里（約一百五十公里）長。十一月六日到達泰山，九日冬至，整頓行列來到山下，當天行（一）封祀禮（祭天），十日行（二）登封禮（埋玉牒），十一日行（三）降禪禮（祭地），十二日行（四）朝覲禮（會同儀式）。祭典中有突厥、大食、五天竺、契丹、日本、新羅等各國和各族首長參列。泰山山下頓時成為有各國、各族集合的一大政治都市。

當時「凡天下這州、府三百一十有五，而羈縻之州蓋八百焉」（《大唐六典．戶部尚書》），七四○年的國家登錄戶口數為八百四十一萬二千八百七十一戶，四千八百一十四萬三千六百零九人。後世取此治世前半的年號，讚頌為「開元之治」。

「開元之治」籠罩闇影

再次受命的玄宗治世初期，由宰相姚崇（六五一—七二一年）、宋璟（六六三—七三七年）等人輔政，登用科舉出身的新進官僚，力圖改革政治、維持安定。結果讓帝國高層進入安定期。然而，不同於宮廷政治的安定，當時自武則天統治時期以來，地方社會中農民脫離戶籍的逃戶現象越演越烈，甚至出現了放棄本籍地的浮戶、客戶現象，蔓延各地。開元初年，這種現象除了形成社會問題，同時也影響到稅役收取，關乎國家財政問題。

七二一年，玄宗命宇文融調查舉發逃戶、客戶以及不在戶籍記載上的耕地，重新登錄簿籍，對逃戶、客戶僅課賦輕稅，令其編戶。宇文融成功地舉發八十多萬戶農民及其相應的耕地，將他們登錄入戶籍，納稅百萬錢入宮。這就是宇文融的括戶政策。不過這只是應急之策。

七八○年實施兩稅法時，立案者楊炎（七二七—七八一年）針對開元年間的政治問題有過如下的批評。開元年間，玄宗秉持寬仁的統治理念，並未正確管理戶籍。因此人丁數、耕地面積、戶等（依照各戶財產規模區分為九個等級。臨時稅役等必須依照等級來負擔）都未能正確掌握，戶部只管理陳舊無實的戶籍，並未掌握社會實情。

另外，開元年間的對外戰爭，許多邊境警備兵士（防人）雖已死亡，但由於戶籍紊亂，疏忽了邊將的死亡申告，還保留著死亡兵士的戶籍。進入天寶年間（七四二—七五六年）後租稅徵收變得嚴格，根據留下來的死亡兵士舊戶籍，除去六年防人負擔期間，開始追徵三十年分的租稅，租調役制已經失去其機能（《舊唐書．楊炎傳》）。

始於開元年間，從逃戶現象衍生的戶籍管理混亂，讓租調役制和軍制危機來到最高點，唐朝的律令制統治出現了巨大的變化。接下來我們要來看看唐朝律令制及其變質。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《岩波新書．中國的歷史1：中華的成立》，聯經出版

作者：渡邊信一郎

譯者：詹慕如

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

「中國」從何而來，要往何去？

以多元視角描繪中國的歷史

榮獲2020年韓國坡州圖書策劃獎

「中國」如何成為「中國」？

從橫跨三千年的歷史中，

探問傳統中華世界原型的起源與變遷。

本卷以黃河文明興起的華北為中心，從新石器時代農耕社會的形成開始，講述到以長安、洛陽為核心地區的隋唐帝國興起與衰亡之兆，涵蓋先史時代到八世紀中葉，貫穿約略三千年的時光。透過探索「天下」與「中國」觀念的相互作用與消長伸縮，呈現中國古典政治體制的生成與變化。

在論述上，揉合日常生活、社會組織與政治過程等不同層次的時間尺度，嘗試在時空變化中，掌握中國古代歷史的多樣性；同時檢討傳統教科書的用語，以最新研究發現，重新定義各種詞彙，企圖更為貼近歷史樣貌，撰成一部嶄新的古代中國通史。

名家推薦

渡邊信一郎教授提出「中國如何成為中國？」、「何謂中國？」，正和中國本身近十幾年來對這一問題的熱烈討論形成極有趣的對照。在全然不同的方法論和視角下，這一套「岩波新書．中國的歷史」毫無疑問為一個多元的新時代成功提供了一個全新的思考架構。相信中譯本必為所有關心二十一世紀中國、東亞和全世界命運的華人所樂讀。——邢義田（中央研究院院士、歷史語言研究所特聘研究員）

Photo Credit: 聯經出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰