《岩波新書．中國的歷史4：陸海的交會》：越南與朝鮮反抗夷狄清朝，衍生出自身才是中華文化的意識

文：檀上寬

第六章 從明到清

三、混沌的歸結

南明的抵抗

為了對抗清朝以北京為中心而擴大支配中華，明朝在南方接連成立流亡政權，統稱為「南明」。例如福王常洵之子由崧在明朝副都南京建立福王（弘光帝）政權，但因帶入前朝以來的東林、非東林對立，又遭到清軍攻擊，不滿一年便告崩解。其他如紹興（浙江省）的魯王政權、福州（福建省）的唐王（隆武帝）政權也大概都是建立一年左右便滅亡。南明政權中，只有建立於慶肇（廣東省）的桂王（永曆帝）政權在西南地區保持勢力。不過，一六六一年（永曆十五年、順治十八年），逃到緬甸的永曆帝亦遭清軍逮捕、處刑。

歸順明朝的海上勢力鄭芝龍，在福王過世後，仍與兒子鄭成功一同積極支持唐王政權。但是，一六四六年（隆武二年）唐王敗亡，鄭芝龍亦投靠清朝，鄭成功則侍奉永曆帝，繼續「反清復明」活動。在此期間，鄭成功向周邊諸國尋求軍事、經濟援助，也多次派遣使者前往母親的祖國日本，此即所謂的「日本乞師」。然而，當時的日本已經進入鎖國體制，江戶幕府對於派兵海外持慎重態度，最後他並未如願。

鄭成功不只向周邊國家求助，也嘗試接觸遙遠的西歐各國。永曆政權中，包括王皇太后在內的許多人是基督教受洗者，他們透過澳門的傳教士，將王皇太后（教名為海倫娜Helena）的書信送至梵諦岡、請求教廷支援。使者於永曆四年（一六五○年）出發，直到永曆十三年才帶回教宗回信。此時，王皇太后早已過世，永曆政權也正處於逃往緬甸、滅亡之前。雖然南明向梵諦岡請求支援只是最後掙扎，不過，包括日本乞師等向海外求援一事，可說是證明了當時中國與世界各國的心理、物理距離比想像中還近。

其後，鄭成功趕走在台灣的荷蘭人勢力，以台南為根據地，祖孫三代都持續著抵抗運動。約二十年後的一六八三年（康熙二十二年），其孫鄭克塽向清投降。至此，清朝完成了支配中國。鄭氏政權崩解象徵南明抵抗的終結，同時也意味著十六世紀後期倭寇出現以來的自律海洋世界之消滅。取代明朝的清朝，重新建構以海禁為基礎的管理貿易體制，展露出大陸國家的新面貌。自此以後，再也沒有出現過積極在海洋活動的強大海上勢力。

Photo Credit: 聯經出版

明朝遺臣的選擇

即便明末混亂不已，明朝的滅亡仍然為官僚、知識分子帶來莫大衝擊。一次是李自成領導的賊軍致使國家失去皇帝（天子），另一次則是滿洲族清朝這樣的夷狄奪走中華土地，這都使得他們陷入茫然自失。短短的數個月期間，明朝遺臣兩度經歷了王朝更迭，在前途未卜的不安定極限狀況下，必須賭上性命決定自身前途。

明朝滅亡之際，官僚、知識分子大致有四種行動模式。一、與國家同生共死的殉國；二、對新王朝（大順或大清）徹底抗戰，支持南明政權的積極抵抗；三、不參與抗戰亦不協助新王朝的消極抵抗；四、或自主或被迫向新王朝投降、任官。當然，這四種模式並非界線分明，抗戰者之中也有積極程度差異，也有人在抗戰途中歸順新王朝、任官。反過來說，也有一度在新王朝任官，其後又反叛敵對者。

選擇投降或抵抗（殉死），並不只在北京淪陷之際，每當南明政權傾覆，這樣的抉擇也一再在南方上演。綜合來看，多數人選擇投降、任官，其中一大半是為了保全自家，但也有人心懷救世思想而協助清朝。清朝一方為了統治中華，亦需要他們的知識和經驗，故而熱心拉攏其進入新政權。明清交替之際，這些人發揮了連接兩個王朝的重要作用。但是，他們也因為侍奉兩個王朝而汙辱臣節，時常感受到「貳臣」的內疚。

不同於貳臣，遺臣（遺老）出於對清朝的民族式反抗與對明朝的忠誠，而堅持拒絕任官。比起協助清朝，他們更希望在清之後的後王（聖王）治世中實現自身理想。為了協助後王治世，這些遺臣們探究王朝滅亡原因，拚命摸索改善體制的策略或改革方案，因而出現不少象徵時代的經世家。其中的代表人物，即是獲稱清初三大儒的顧炎武（一六一三～一六八二年）、黃宗羲（一六一○～一六九五年）、王夫之（一六一九～一六九二年）。他們和東林派主導者一樣是江南出身的南人，可說是潛浮於當地的經世思想潮流隨著明朝滅亡而一口氣噴發、奔流於地表。

明末經世論的系譜

這些人雖被統稱為明朝遺臣，不過，明朝遺臣的「明」指的還是中華文明本身。王夫之認為夷狄滿洲奪走了此一文明，特別強調「華夷之別」。他的民族思想，清楚地反映於關於王統的討論中。「可禪，可繼，可革，而不可使夷類間之」（《黃書．原極．第一》）。

整體而言，明末東林派的改革思想經由獲稱「小東林」的復社等文社（以科舉為目標的民間文人團體）流傳，而為遺臣所繼承。遺臣繼承相關思想之際，新加入華夷思想，使他們對改革的意願特別強烈。黃宗羲的父親黃尊素是反抗魏忠賢而死於獄中的「東林七君子」之一，他自己也參與復社政治活動，並著作《明夷待訪錄》，象徵在暗夜之中期待聖王出現。黃宗羲在書中提議復活宰相制度、學校議會化、改革科舉制度等，並主張透過以上改革制衡皇帝的獨裁。他也激烈批判只顧己身「大私」而不顧萬民利害的君主，是違反了設置君主之原意。

同樣出身復社的顧炎武，認為亡國不過是王朝興替，然而亡天下卻意味著以仁義道德為基礎的中華文化消滅，匹夫（庶民）也有責任。負責匹夫生活保障的郡縣地方長官，只顧迎合中央（皇帝）心意，卻不關心民生，結果招致民眾反叛。故而，地方長官應由當地出身者擔任、採取終身制及世襲制。地方長官若如周朝封建制度一般領有地方，則會產生對土地、民眾的眷戀，將使民生豐富、國勢強固，也就是「寓封建之意於郡縣之中」。

黃宗羲、顧炎武兩人均未提倡廢止皇帝制度，不過是從五六頁〔圖8〕的理念世界觀點出發，提議改革現實世界的制度。若是區分兩者差異，黃宗羲追求的是絕對帝制核心皇帝制度之應有姿態，顧炎武則重視絕對帝制下對民生的保護。兩者的思想，雖然一方主張皇帝權力相對化，另一方與地方自治論連結，但都和東林派改革思想一樣，立基於社會向國家（皇帝）要求更良好支配的「被支配的理論」。華夷思想更是如此。他們的思想皆以對現狀脫離理想世界太遠的不滿為根據，最大目標則是令明末以降的混亂秩序回復本來姿態。

然而，清朝統治中華後，承繼了明朝專制體制，使他們的提議不見天日、埋沒於歷史洪流之中。始於明末東林派的實踐經世論系譜，便以上述遺民們的君主論、封建論等嶄新政策論為尾聲，隨著清朝統治安定化而失去東林風氣，正如明末的喧囂歸於沉靜一般。這也意味著十六世紀以來的漫長明末，終於步向結束。一直要到十九世紀後半的清末，他們的思想才再度受到矚目。

華夷變態與日本的小天下

不同於元明革命是從夷狄回復為中華，明清革命是夷狄奪走中華土地。由夷狄支配中華，使得周邊諸國對中華的看法也產生改變，明末以降的離心傾向越加強化。一方面，在諸外夷互相競合的東亞，清朝摸索著以夷狄身分統治中華的正當化。另一方面，周邊諸夷亦將本國比為中華，創造獨自的天下。典型的例子，即是東夷日本。

豐臣秀吉透過征明所描繪的大天下構想崩解後，日本在德川家康時代曾經嘗試回歸明朝冊封體制，卻功敗垂成，於是將自身定位為中華，著手重整對外關係。自明末之時，日本已經開始建設以自己為中心的國際秩序，反映在征服琉球（一六○九年）、征討台灣（一六一六年），以及要求朝鮮通信使或琉球國王「前往江戶」等事。清朝成立之後，日本從中國自立以及其概念化更為進展，陸續建立在鎖國體制下的「日本型華夷秩序」，以及嫌棄象徵成為中國皇帝臣下的國王封號、稱將軍為日本國大君的「大君外交體制」。

這些動向的背景，是日本自古以來培養出獨自的天下（小天下）觀念。日本的小天下以天皇（天子）為中心，某種意義上是對中國天下（大天下）的改編。日本古代的律令時代，中央是天皇統治的中華，周邊分布著藩國（新羅、渤海等）、鄰國（唐）以及夷狄（蝦夷、隼人等），並以天皇（天子）德性維持小天下的華夷秩序。

不過，中世以降，武士崛起、開始武家政治，便由實質掌握主權者的「天下人」全新登場。天下人一詞本身是江戶時代初期的成語，誕生於小天下概念化、體制化的過程。與天子（天皇）統治依靠德治不同，天下人統治天下的根據在於「武威」。也就是說，日本小天下所建立的，是天朝（天子的朝廷）主宰者天子（天皇）、亦即世稱「天子殿下」或「天朝殿下」，以及天下統治者天下人（征夷大將軍）、亦即「天下殿下」之雙頭體制。

日本完全脫離清朝的國際秩序，在鎖國體制下完結小天下，站上了能與清朝大天下相對化的立場。江戶幕府智囊林春勝、林信篤父子，以來航長崎的中國商人口述紀錄〈唐船風說書〉為基礎，編纂了《華夷變態》一書。書名的含意指稱華夷立場逆轉，帶有對清朝的蔑視感。日本無視自己身為東夷的事實，在心態上完全自居為中華。

小天下的各種樣貌

相對於日本在地理位置上較容易脫離大天下而自立，與中國接壤的朝鮮、越南則不得不費心保持與大天下之間的均衡。越南將天分為南北、以本國天下為「南天」一事相當有名，朝鮮也在高麗時代將天分為東西、稱高麗國王為「海東天子」。

不過，朝鮮王朝成立，與明之間建立起君臣關係，以事大主義（臣服於中國）為國策，便依照朱子學名分論而不提出小天下主張。對照日本擁有自己的天下、天朝、天子，在朝鮮，所謂的天下就是中國的大天下，天朝、天子也都是指稱中國王朝的天朝與天子。在此狀況下，小中華觀念便成為朝鮮本國的認同根據。

小中華觀念的根據，是放棄小天下，將自己國家定位於大天下之中，以遵照中華（在此指的是明朝）為價值之文化自尊意識。必須注意的是，所謂的小中華（小華）係產生自中國與朝鮮兩國之間政治、文化關係性的歷史用語，相對於正宗大中華（中國）而稱周邊諸國為小中華，並非將東亞全體一般化的概念。因此，當夷狄清朝取代明朝支配中華之際，朝鮮仍然沿用明朝最後的崇禎年號、建設祭祀明朝皇帝的大報壇。同時，朝鮮知識分子之間認為本國才是真正中華的想法越來越強烈，小中華概念開始了獨特的發展。

另一方面，越南自十世紀從中國獨立之後，便建立起獨特的天下觀，亦即本國為大天下所包攝，國內則以皇帝為中心。對越南而言，本國天下絕非小天下，在主觀上是與中國對等的南方大天下。不過，其實越南只是中國大天下中的小天下，和朝鮮一樣都是中國的朝貢國。也就是說，越南抱持一套雙重標準，越南國王在小天下之中是皇帝（大越皇帝），在大天下則是中國皇帝之臣下（安南國王）。

越南不同於朝鮮、日本之處，在於其在制度上令本國小天下接近大天下，確保與中國之間的對等性。越南不只僭越自稱皇帝名號、使用獨自的年號，十五世紀末還將周邊的占城、暹羅、爪哇劃為朝貢國，由此巧妙地創造出「南方中華」的形象。與中國抗衡而推動徹底中國化之下，越南與朝鮮一樣，從對夷狄清朝的反抗衍生出自身才是真正中華文化的意識。

對比明朝朝貢一元體制的統制性，清朝對外政策相當慷慨，東亞諸國亦紛紛構築自我的中華，不服輸地與清朝競爭。如果說明初朝貢一元體制是透過小天下收斂、凝縮於大天下而成立，那麼，此一體制在明末鬆動後，到了認可民間交易的清代則由大天下、小天下（或是小中華）和緩地互相提攜、並立，建構新的亞洲國際秩序。

和國際秩序的柔性構造一樣，清朝在國內也排除明朝的「硬性體制」，試圖往「柔性體制」修正軌道（岸本美緒的說法）。明初施行的嚴格戶籍制度、里甲制等統制型鄉村組織不復存在，清朝依據明末成長的鄉紳、宗族等在地勢力主導之部分民間秩序來進行統治。消極僵化的明初體制崩壞之後，清朝在某種意義上圓滑地汲取社會所需，轉換為柔軟路線。明末以降混沌的歸結，或許可說是隨著清朝登場而塵埃落定。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《岩波新書．中國的歷史4：陸海的交會》，聯經出版

作者：檀上寬

譯者：郭婷玉

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面對混沌局勢的明朝，

在危機中摸索一元體制

榮獲2020年韓國坡州圖書策劃獎

在衝突與分裂的危機中，

摸索一元統合的新體制，

確立了「中華」的明朝三百年起落。

中華與夷狄的抗爭、華北與江南的對立、草原與海洋的對峙——此三個主軸於元末交錯，使中國社會經歷激烈動盪，而明代必須直接面對此一混沌局勢，並予以回應。明代初年的國家建設過程，以統一王朝的角色，收斂了原本三個衝突的主軸，並用儒家理論所支持的一元化與標準化，規範了原本的多元性與多樣性，成為強硬的剛性體制。

本卷描繪自十四世紀元末至清朝興起的十七世紀為止，三百年間明朝興亡的歷史。明代體制從初年建立，到出現鬆動，乃至崩壞的過程，並非只是單一王朝興衰，更是凝聚了宋代以降各類課題的時代興亡。

名家推薦

日本各大出版社，每隔一段時間，便請史學家寫一套供一般人讀的多卷本通史，分世界史、日本史和中國史，都是小開本便利攜帶，可在通勤車上閱讀。岩波書店不同，編寫的是專題式的「岩波講座世界歷史」，比較類似《劍橋歷史》（Cambridge Histories）叢書。從1969年以來，每隔二、三十年便出版一部三十卷左右，總結截至編寫時期，各領域的研究成果；比較學術性，大本精裝，供大學師生閱讀。至今已出版了兩部，第三部正在出版中。

這次岩波書店出版的中國史系列叢書，和其他出版社一樣，針對的讀者是一般大眾，而列入便利攜帶小開本的「岩波新書」系列。但仍本著「岩波講座世界歷史」的編為目標，總結最新的研究成果，深入淺出地傳給讀者，而訂名《岩波新中國史》叢書。例如明清歷史，過去的同類書或稱為《最後的東洋社會》、《紫禁城的榮光》、《傳統中國的完成》、《落日的大帝國》，比較看不出時代特性，但三田村泰助教授《明帝國與倭寇》及上田信教授《海與帝國》，一反過去把中國史尤其明清史看做閉關自守的大陸國家歷史，注重明清中國已進入海洋時代，與新世界的聯繫。

檀上寬教授繼他在2016年的《岩波新書．天下與天朝的中國史》之後，《陸海的交會》再一次展現他對明史的見識：明代中國是大陸與海洋交錯，互為作用的。同時也是從明初的確立傳統中國一元體制，結束中國史的「十四世紀危機」，走向一元體制鬆動的明末，而進入世界史的「十七世紀危機」。從書後附的參考書目，可知檀上教授總結了大量現代學者的新研究成果，在這本小書中傳遞了豐富的新信息，是本書的另一大特色和優點。——徐泓（暨南國際大學榮譽教授）

Photo Credit: 聯經出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰