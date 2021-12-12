《岩波新書．中國的歷史5：中國的形成》：中華民國的「五族」共和，不再是過去清朝的多元共存了

文：岡本隆司

第五章 中國

二、民國

西藏

焦點在西藏與蒙古，也就是藏傳佛教的世界。這個地區在十九世紀結束之前，外界都沒有沾手。而這意味了清朝的統治相對來說還算順利，也代表清朝政權傾力建立了一套秩序。

在康熙皇帝之後，透過與準噶爾的殊死戰，爭奪蒙古的霸權，清朝認識到壓制住西藏與藏傳佛教的重要性。尤其乾隆皇帝透過長期的治世，一邊尊崇保護著藏傳佛教，同時也對達賴喇嘛穩固了大施主以及轉輪聖王的地位。

看在西藏佛教徒眼裡，很有可能會被視為外來征服者的清朝皇帝，就這麼被認可為「傳播佛教拯救眾生」之人。其中乾隆皇帝更是被稱為「菩薩王」，其治世稱得上是建立了一統滿、藏、蒙的藏傳佛教世界，完成了此地的統治秩序。

儘管十九世紀滿清在漢人的統治蒙上了一層陰影，但西藏卻沒有發生什麼太大的問題。不過南方的喜馬拉雅各國卻不斷地產生紛爭。在前面提過的「十全武功」其一，就是廓爾喀族與尼泊爾的紛爭，另外還有不丹、錫金等更小的國家，也不斷地出現動亂。

儘管紛爭的數量很多，但其實規模都不足掛齒，唯獨與南面相鄰的印度之間的關係是個問題。尤其是十九世紀後半過後，英國進入印度殖民，開始介入喜馬拉雅各國，並希望能與西藏有交通與貿易的往來，但達賴喇嘛政權都以滿清為擋箭牌，貫徹了拒絕的姿態。

然而在日俄戰爭之後，英國對俄羅斯南下的恐懼，就帶來了重大的轉機。為了保衛印度、防止俄國入侵，就必須要與位居中間的西藏建立緊密的關係。做出這番判斷的印度政府機關，斷然遠征拉薩，並直接與達賴喇嘛政權進行交涉，最終在一九○四年簽訂了拉薩條約。西藏在同意清朝「宗主權」的基礎之上，自行「直接」決定了與英國之間的關係，達成協議。

北京政府對於這樣的過程感到震驚，因為這時滿清已開始對「領土主權」有所意識。西藏「直接」與英國交涉，等同於在訴說著清朝政權在此地並不擁有「主權」。換句話說，西藏不再是滿清的「領土」，而這違反了「中國」的統一。

清朝政權透過此一危機感，很快地自覺到對西藏的「主權」。因此捨棄了在西藏當地委任給達賴喇嘛政教合一管理的「因俗而治」，匆匆忙忙地開始轉而統治「領土」。

這裡的「領土」統治，和設立了漢人各省是相同的體制。由於東鄰四川省，因此西藏東側不斷有漢人移居，拉薩則有新任的漢人大臣進駐，在軍事與政治層面都強化了滿清的統治。過去相當被尊重的西藏佛教世界的傳統，已不再被滿清放在眼裡。

到了一九一○年二月，清軍為了強化統治，從四川進攻西藏占領了拉薩。滿清企圖以拉薩為中心設置「西藏省」，並在東部西藏設「西康省」，達賴喇嘛十三世（一八七六─一九三三年）為了逃難而遠走印度。然而在隔年十月十日，發起了辛亥革命，清朝在四川省的權力遭到瓦解，駐西藏的清軍被驅離。達賴喇嘛得以回到拉薩，西藏在實質上達成了獨立。

蒙古

對清朝而言，蒙古的重要性與西藏不分上下。若要將廣大的蒙古做個大致上的區分，那麼就是與清朝皇室有姻親關係、幾乎已經統一、位居戈壁沙漠南方的「內蒙古」，以及戈壁沙漠以北、主從關係更為鬆散的「外蒙古」。這兩者都是漢語，因此跨越時代來看，這樣的稱呼並不一定是精確的區分方式，但卻持續到了現代，是個很簡而易懂的概念，因此本書就權宜地概括性使用這個詞來進行論述。

前面已經提過，藏傳佛教世界中有一部分是「外蒙古」，因此清朝對此地，以保護西藏佛教的「菩薩王」也就是「博克多汗」（神聖的大汗）進行統治。在悠久的歷史當中，儘管蒙古的游牧民族社會也無可避免地產生一些變化，但此地與西藏相同，實現了相對較穩定的統治體制。經過了動盪的十九世紀，卻不見較為顯著的紛擾或動亂。

然而進入二十世紀後，清朝這股「新政」的浪潮無可避免地波及到了蒙古。清朝政權從來沒有輕視過蒙古，但由於漢人知識分子的政治思想轉換，使得重視的意涵也產生了改變。不僅增加了駐留軍，也限制了對貴族與僧侶的優待，廢除對漢人活動的限制，這些政策都開始在「內」、「外」蒙古實行。

與清室已一體化的「內蒙古」，對於這樣的變化抵抗相當微弱，但對於隔著遙遠距離的外蒙古而言，就不是如此了。眼見與長城相鄰的「內蒙古」增加了大量移居而來的漢人，而蒙古人游牧的土地逐漸減少，自然會感到不安。

一九一○年，三多受到北京政府的命令，以大臣的身分前往庫倫（今天的烏蘭巴托），並試圖強硬推行「新政」。三多不僅是蒙古的旗人，也是出生於杭州、通過科舉的人物，因此倒不如說他更接近同年代的漢人知識分子。他和當時的漢人、滿洲人的重要人物相同，對於透過「新政」達成「領土主權」統一的概念，以及將此概念套用在蒙古之上，絲毫沒有感到任何懷疑。

「外蒙古」的貴族與僧侶對三多與清朝政府的政策強烈地反彈，因此在隔年一九一一年悄悄的開始計畫脫離北京。到了十月，卻收到了辛亥革命爆發的通知。

「外蒙古」的貴族與僧侶反應得很快。他們將三多驅逐出庫倫，擁立西藏佛教活佛轉世的第八世哲布尊丹巴呼圖克圖（一八六九～一九二四年）為「博克多汗」，並宣布獨立。他不僅是西藏人，也是成吉思汗的後裔哲布尊丹巴一世的轉世靈童與後繼者。他在庫倫即位的行為，即意味著與清朝中央斷絕關係，並公開宣示從中國脫離之意。

漢人與五族

一九一一年十二月二十九日，博克多汗在蒙古高原即位，並樹立了新的政權。巧合的是，在遙遠長城之南，同一天，漢人各省的代表也宣布從清朝獨立，並在南京組織了中華民國臨時政府。也就是說，從清朝中央脫離的不光只是西藏、蒙古，還有漢人。

清朝至此已是名實皆已瓦解。十七世紀誕生於東亞，清朝收拾了一片混沌，並扮演了多元共存的核心角色。而這片共存出現了破綻並解體的話，也就代表了清朝的歷史性命脈就此斷絕。

不過就算清朝滅亡並且退場，也不代表其角色與課題就此消滅。因為東亞的混亂在二十世紀仍然存在，並以不同的形式呈現。

在這裡出現的最重要的動向，就是巨大化的漢人世界，以及他們所建立的中華民國。中華民國在一九一二年的二月十二日接收到清朝宣統皇帝溥儀的正式退位後，正式發起了名實皆由漢人為主體的政權。此時他們以「合漢、滿、蒙、回、藏諸地方為一國，是曰民族、領土之統一的中華民國」為條件建國。國民政府透過這樣的承諾，擁有了原原本本繼承清朝領土規模的法律性根據。

然而進入二十世紀後，這個「五族」共和卻不再是過去清朝的多元共存了。其中的核心在於「中國」的「領土」統一，因此這樣的意識形態在往後，就成了以漢人為中心的「民族主義」，要稱其為Nationalism的確也是可以的。然而「民族主義」背負了本書一路以來敘述的歷史，並且還歷經了下面要詳述的過程，因此不能輕易地視為是一般的Nationalism將之普遍化。

在此之前，一九一二年的元旦，孫文（一八六六～一九二五年）在「臨時大總統就職宣言書」中也定義了：「合漢、滿、蒙、回、藏諸族為一人。是曰民族之統一。」這裡被「統一」的「民族」被擬人化為「一人」，在往後被通稱為「中華民族」。而誠如眾所周知之事，「中華民族」的「統一」正是與民國時代到現代為止一貫的史實歷程不可分割的學術用語。

不過「領土」、「民族」的「統一」這樣的承諾、宣言、稱呼與認知，儘管是始終如一，但在現實中卻不一定得以實踐。我們倒不如說，正因為現實並非如此，才必須要高唱著這樣的主義吧。

統一抑或分立

在「五族」當中漢人占壓倒性多數，且他們自詡應該擔任中堅角色，而漢人本身就並非「一人」或者一體。一九一○年代、二○年代的「中國」，從對外關係來看，正是「帝國主義」列強「瓜分」的對象，從國內政治來看，則是軍閥混戰的時期。不僅是蒙古、西藏的脫離，中國本土的內部在實際上也正處於四分五裂的狀態。

如此的對內局勢與對外關係，並非毫無關聯的獨立事件，也不是單純政治上的動向，在社會經濟上也有所根源。這不是表面、外在的現象，而是更本質、結構性的事實與現象。

在這裡請回想一下我們在第三章中談到的「蓄水池群」的市場結構，以及與其密不可分所形成的「銀錢兩幣制」。外部的需求，刺激了流通與生產的市場結構、地方分業，這樣的結構到十九世紀末期為止，都沒有發生本質性的變化。而貨幣上必然的「銀錢兩幣制」、上下背離，以及中間團體進行支配的現象，這樣的社會結構，其骨架也都沒有產生變化（請參見〔圖15〕）。

Photo Credit: 聯經出版 圖15：地區性分工圖（清代）

政權的統治型態在一夕之間轉換為「督撫重權」，地方各省的裁量權跟著增大。這是因應了中間團體的數量與力量的增加，造成的權力機構的重整。如此一來，容易脫離政權當局的「蓄水池」，也能在中間團體的掌握之下（請參見〔圖30〕）。不過這麼一來，各省當局反而無法忽視當地的利害與連結，每當與外部需求相關的國際性經濟情勢發生變化，其姿態也會出現變化。

Photo Credit: 聯經出版 圖30：社會結構概念圖（清末的督撫重權與垂簾聽政）

一八八○年代，隨著列強轉變至黃金本位制，白銀價格下降，在銀貨圈的中國產品出口增加，到了一八九○年代以後，第二次產業革命開始正式化，德國、美國等國家的化學工業興起，對中國本土初級產品需求大增。列強開始直接向生產產物的各地區進行交易，並產生了密切的聯繫。各地彼此以白銀產生連結，而過去擔任統整角色的地方分業，也因為各地直接與海外聯繫，而呈現了各不相同的樣貌（請參見〔圖40〕）。

Photo Credit: 聯經出版 圖40：地區的交易結構「雜種幣制」

這表現在貨幣上，就是從「銀錢兩幣制」轉變成「雜種幣制」的變化了。過去由白銀與銅錢為主的貨幣，逐漸演變成各地金融機關各自發行的紙幣、銅元及銀元混雜的狀態。俯瞰當時整體「中國」，與使用英鎊、美元、日幣等民族國家、國民經濟的單一貨幣完全相反，呈現出一種多樣化的「雜種」狀態（請參見〔圖40〕）。

此時期與鴉片戰爭、義和團事變的時代重疊，因此也呈現出一種「瓜分」的政治情況。這與其說是從外部牽線，還不如說是因為中國各地的連結與外國直接連接所產生的變化，而出現的政治性現象，要來得更為切中實情。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《岩波新書．中國的歷史5：中國的形成》，聯經出版

作者：岡本隆司

譯者：郭凡嘉

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「一個中國」的大夢。

由四百年的歷史脈絡解讀

榮獲2020年韓國坡州圖書策劃獎

從大清帝國成立到習近平時代，

探索「一個中國」大夢的歷史淵源，

以及四百年來多元與一體間的擺盪與掙扎。

「一個中國」、中國的一體化及其抱持的矛盾，並非由現今的中國政權才開始，它不僅有來自二十世紀初期的歷史淵源，更是必須回溯到清代的體制才能夠理解的問題。

本卷自十七世紀的東亞世界出發，當時多元勢力並存，直到清朝「盛世」崛起，才收拾了原本的混亂與殘局，並在十八世紀綻放多元共存的文化。直到十九世紀，清朝被西方與日本的衝擊所撼動，面臨崩解的命運，而在二十世紀的一片混沌之中，誕生了現代的「中國」。四百年來，在多元勢力蔓延的「一體」與分離之間相互拉扯，中國的未來將何去何從？

Photo Credit: 聯經出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰