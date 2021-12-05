古埃及壁畫中的謎樣「頭錐」到底是什麼用途？考古學家的各種推測

文：Yi-ching Kuai

如果仔細觀察古埃及藝術，可能會發現一件怪事：從紙莎草捲軸到棺墓，虔誠狂歡者形象的埃及人，不管男男女女，頭上都頂著一個咖啡杯大小的圓錐體，有時是在參加皇家盛宴，有時是參加神聖儀式，還有些是婦女在分娩時（埃及人認為婦女生產與特定神有關）。

雖然頭錐在一千多年來的埃及藝術中相對普遍，但用途和真實性始終成謎。由於從未有人挖掘到神秘小圓錐實物，長久以來，考古學家百思不得其解，甚至有很多人懷疑它可能是只存在於繪畫中的一種象徵符號而已，是畫家用來表示佩戴者特殊地位的方式，就像基督教藝術中，用來表示聖潔的光環一樣。

不過，考古學家發現這些「頭錐」確有其物，研究人員在可追溯到3300年前的古墓中，發現了兩件。

發現地點位在古埃及最不尋常的城市——阿赫塔頓（Akhetaten）。此地在公元前14世紀曾受過埃及佔領，前後不超過15年。當時統治埃及的法老阿肯那頓（Akhenaten，他可能是圖坦卡門的父親）將其命名為阿赫塔頓。阿肯那頓發展出一個短暫的（在後來的法老眼中被視為異端的）宗教體系，專注於崇拜以太陽為代表的單一主神。

在勞工墓中發現，疑點重重

阿赫塔頓約有三萬人居住，只有大約10％是埋葬在豪華墳墓中的富裕精英，其餘的都是普通人，埋葬在簡陋的墓葬中。國家地理協會資助、劍橋大學領導的考古計畫，就是在簡陋、通常沒有沒有什麼價值的墓中找到頭錐殘骸。

澳洲墨爾本蒙納許大學考古學家、考古計畫助理主任兼非精英墓地研究主任安娜・史蒂文斯（Anna Stevens），還記得他們發現頭錐的那天。「我好像找到那種頭錐了！」同事瑪麗・謝普森（Mary Shepperson）喊道。史蒂文斯過去查看，發現女性頭骨上有什麼不太尋常的地方。

「那很明顯非常非常特別，我們以​​前在任何墓葬中都沒有見過，」這個尖尖的物體與埃及藝術中奇怪的頭部裝飾非常相似，有些學者一直以來都把這個物體斥為藝術家的異想天開而已。

考古學家在勞工墓地的低階墳墓裡發現兩個頭錐，其中一個墳墓不幸曾遭盜墓者掃蕩，另一個保存良好。研究小組在考古專業期刊《古物》（Antiquity）上報告，兩具屍體仍然有著一頭濃密的頭髮，頭髮都纏著一個頭錐。錐體呈奶油色，似乎是用蜂蠟製成的，高約8公分，不過狀況很差，上面到處都是昆蟲鑽的洞。

這項發現不只有機會平息頭錐的「象徵主義說」，還可能打破另一個假說：頭錐是帶有香味的軟膏塊，在陽光下慢慢融化，在物理上和精神上潔淨身體、芬芳心靈。史蒂文斯說，概念是「頭錐藉由融化、『清潔』頭髮，淨化個體，讓人準備好參與儀式。」

因為考古團隊在保存完好的墳墓中，沒有找到任何化學證據表明，頭錐有融化並滴落到死者的頭髮上。

是儀式物品還是帽子？

但哥本哈根大學考古學家莉絲・曼尼什（Lise Manniche）說，這並不一定能推翻「軟膏說」。她說古代藝術品顯示錐體通常由上層階級者佩戴，而不是會被埋在勞工墓地的人：「我會把這兩個錐體解釋為，城市裡的窮人用來模仿上流社會的『假錐體』。」

倘若真是如此，錐體可能不僅僅是對社會精英份子的模仿。有些考古學家認為頭錐更象徵著性感和生育。考量到這種可能性，史蒂文斯說，保存完好的墳墓中埋的是一名育齡婦女這點可能意義重大。她推測，這位女士可能希望頭錐能夠提高她來世的生育能力。發現頭錐的另一座墓無法辨明成年死者是男是女。

亞特蘭大埃默里大學的考古學家盧恩・諾德（Rune Nyord），對生育的說法持懷疑態度。他指出，埃及藝術在其他情況下也佩戴頭錐，例如在節日宴會上或在法老面前。

「援引來世的解釋在埃及學中很常見。」諾德補充道，我們應該保留埃及人未以這種方式看待頭錐的可能性。有時候，帽子就只是帽子而已。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航