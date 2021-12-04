【東南亞週報】洪森公開支持長子接班｜東南亞嚴防OMICRON入侵｜英美等7國關切緬甸暴行

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君、鄭熹（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第147期，為讀者挑選2021年11月27日至12月3日期間，有關菲律賓、新加坡、泰國、柬埔寨、緬甸與越南的六則東協區域大事。

菲律賓｜嚴防Omicron 菲暫緩開放入境

原先預計在12月1日開放完整接種疫苗國外旅客入境的菲律賓，為防堵Omicron變種病毒，菲國宣布暫緩計畫，並加強提升國民疫苗接種率。

隨著疫情趨緩，許多國家紛紛提出旅遊走廊、疫苗護照等措施，原先菲律賓亦宣布要重啟國門，預計12月1日起允許157個國家已完全接種疫苗的遊客免隔離入境，並可免簽證入境30天，希望能藉此幫助復甦國內經濟。然面對Omicron，菲國宣布將暫緩計畫。除此之外，政府11月28日下令將14個國家列為紅色警戒，除了7個非洲國家之外，並禁止7個歐洲國家航班入境，包含奧地利、捷克、匈牙利、荷蘭、瑞士、比利時與義大利，新措施實施至12月15日。

為促使更多民眾接種疫苗，政府自12月1日祭出「不接種沒工作（No Vaccine, No Work）」措施，要求工作現場員工須接種疫苗，若未接種則每兩週需自費進行檢測，政府機關與餐廳也得以拒絕未接種疫苗民眾進入。菲國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）快篩費用約2000披索（約新台幣1100元）、PCR則要價3000至5000披索（約新台幣1600至2700元），將對勞工造成不小負擔。政府亦推出大規模接種計畫，預計3天內要讓900萬人完成接種，希望能大幅提升疫苗接種率。

截至目前，菲律賓COVID-19病例總數283萬例，其中4萬8千人死亡，近期平均7天確診數少於1000例，完整接種疫苗的人口比例為33%。

Photo Credit: 中央社 菲律賓是少數強制民眾戴防護面罩出門的國家。菲國首都馬尼拉市宣布，11月8日起民眾除了到醫療院所外， 都不必戴防護面罩。

新加坡｜星祭出更嚴格檢測規定 暫停擴大「疫苗接種者旅遊通道」

為降低Omicron傳入的可能性，新加坡自12月2日23時59分起，規定所有入境或經由新加坡轉機的旅客，均須出示搭機前2日內的陰性檢測證明。其中，來自風險程度相對較低的第一至第三類國家及地區旅客，可選擇出示PCR核酸檢測或由專人執行的抗原快速檢測（ART）陰性結果，第四類國家及地區的旅客則須出示PCR核酸檢測結果。

不過，所有旅客在抵達新加坡時，都須再次接受PCR檢測。使用航空「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）入境的旅客除了抵星時的採檢，自12月2日23時59分起，在抵境後的第3及第7天也需要到快速檢測中心，進行額外的ART檢測。

此外，新加坡也決定暫停擴大與其他國家和地區開通的VTL計畫。原定12月6日新加坡與卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的VTL計畫，也因上述3國的地理位置靠近Omicron變異株肆虐的非洲南部地區，星國政府決定暫緩啟動。 目前，新加坡已出現兩名Omicron新冠病毒變異株的確診病例，新加坡衛生部12月2日指出，該兩名旅客是於12月1日從南非約翰尼斯堡入境，在抵境的PCR檢測中確認染疫，目前該兩名旅客已被隔離，與社區並未接觸。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 疫情下的新加坡樟宜機場

泰國｜泰宣布12月起禁止非洲8國旅客入境

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）11月27日報導，由於Omicron在南非現蹤，泰國政府宣布自12月起禁止來自南非等非洲八國之旅客入境，而非洲其餘國家旅客入境則需隔離14日。

泰國公共衛生部疾管署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）表示，此8國為波札那、史瓦帝尼、賴索托、馬拉威、莫三比克、納米比亞、南非，以及辛巴威，即日起此8國旅客皆無法申請入境泰國所必須事前準備的泰國通行證（Thailand Pass）。歐帕說，自11月泰國重啟國境以來，共有1007名非洲旅客入境泰國，但無人檢測陽性。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）亦於11月26日在臉書發文表示，他已要求公共衛生部、外交部和觀光暨體育部隨時向他更新資訊，以便即時調整相關出入境規定，同時也呼籲尚未施打疫苗的泰國國民儘速就近至住家附近施打站進行施打。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 11月1日，泰國重新開放邊境，國際旅客入境曼谷蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場。

柬埔寨｜洪森公開支持長子接班 繼任柬埔寨總理

執政長達36年的柬埔寨總理洪森（Hun Sen）12月2日公開支持其長子洪馬內（Hun Manet）作為總理繼任人選，為打造世襲政治王朝鋪路。

柬埔寨總理洪森是世上在位最久的國家領袖之一，自從2017年柬國最高法院判決解散最大反對黨柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party），以洪森為首的柬埔寨人民黨（Cambodia People’s Party）便橫掃國會議席，更大力打壓異議人士及公民社會，並箝制媒體自由，其執政地位也益發難以撼動。

Photo Credit：AP/ 達志影像 身穿西點軍校制服的洪馬內

洪森2日出席一場公開活動時，進一步表態支持長子洪馬內作為總理繼任人選，亦提及須透過選舉出線。雖然柬國下屆大選預計在2023年登場，洪森稱其子洪馬內大概還要十年才會接班，並對自己的退休計畫三緘其口。

現年44歲的洪馬內畢業於美國西點軍校（West Point），且擁有英國布里斯托大學（Bristol University）經濟學博士學位，現擔任柬埔寨皇家軍隊（Royal Cambodian Armed Forces）副司令兼陸軍司令。

（柬埔寨總理洪森長子洪馬內。）

緬甸｜英美等7國關切緬甸暴行 呼籲停止軍援

美國、澳洲、加拿大、紐西蘭、挪威、南韓與英國等7個國家11月26日發表一份聯合聲明，對緬甸安全部隊在全國各地傷害平民的暴行表達嚴正關切，並呼籲國際社會停止提供軍事援助。

在此份聯合聲明中，七個國家對緬甸軍方的暴行表達嚴正關切，安全部隊遭控焚毀民宅與教堂，甚至犯下性暴力及凌虐事件，特別是在西北部欽邦（Chin）、實皆省（Sagaing）與馬圭省（Magway），至少有5萬人因此流離失所。「我們對軍方囤積武器、發動砲擊及空襲、動用重型武器、部署上千兵力感到擔憂，儘管安全部隊以打擊恐怖主義為由，實際上卻不成比例地攻擊平民。」

此聲明疾呼緬甸軍方停止所有危害人權的暴行，亦呼籲國際社會停止提供緬甸軍方任何技術性援助，並終止軍售、轉移軍事物資或軍民兩用設備。「我們鼓勵各國共同合作，避免緬甸軍方未來持續犯下暴行。」

越南｜河內啟動首條電動巴士路線

越南市值最高企業Vingroup集團旗下電動巴士品牌Vinbus，在本週正式於河內舉行首條電動巴士路線開通典禮，三條路線將於12月陸續營運，提供載客服務。

Vingroup旗下除了國產車品牌Vinfast，也投入大眾運輸產業，旗下有電動巴士Vinbus。Vinbus的電動巴士在今年4月已於河內嘉林海洋公園社區（Vinhomes Ocean Park）上路測試，並於5月擴大在河內市區三條路線試駕，但尚未提供載客服務。

本週起Vinbus在河內正式推出三條營運路線，共有48輛巴士上路服務。其中E03線（Ocean Park社區-美亭站）自12月2日開始營運，E05線（龍邊站- Smart City社區）、E01線（美亭站- Ocean Park社區）則預計於12月10日和20日投入營運，單程票價7000至9000越南盾（約新台幣9到11元）。每輛巴士可載48名乘客，100%採用電力運行，快充2小時後續航里程可達220至260公里。

Vinbus和Vinfast一樣於海防市進行車體製造，於2020年曾和台灣的研華科技簽約，共同發展智慧電動巴士管理系統。除了河內之外，未來擬擴大電動巴士營運至越南其他城市，包含胡志明市、海防、峴港和芹苴，期待能解決都市內空氣污染與交通堵塞問題。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒