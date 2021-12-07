美歐外交高層協商中國戰略，發布態度強硬的「對中聯合聲明」

劍指中國？美歐華府展開「中國問題」對話和協調印太戰略

據美國國務院12月1日會前對媒體簡報，美歐外交高層於美國時間的12月2日於華府舉行會談，雙方將針對「中國問題」進行討論。美國由副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）領銜，與對口歐盟對外事務委員會秘書長桑尼諾（Stefano Sannino）展開針對中國議題的第二次美歐雙邊對話。

此項美歐對中國問題討論的雙邊對話機制，是今（2021）年3月時由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和歐盟高級外事代表波瑞爾（Josep Borrell）協商後重新成立的。5月時，雪蔓和桑尼諾曾在比利時布魯塞爾，進行美歐首次針對中國議題的雙邊對話。而首次對話，透過指定工作小組，替美歐在多個議題上進行交涉。工作小組則涵蓋六大主題，包含經濟問題、人權、安全、多邊主義、與中國的建設性和彈性交往。

國務院資深官員在會前透露，於12月2日展開的「美歐對中對話」，將專注在雙邊合作，包含經濟、科技、人權、多邊主義、假訊息、安全，以及美歐該如何與中國合作，讓中國的利益與美歐的利益重合。他強調：「此對話的聯合聲明，將在此次雙邊會談結束後公佈，此份聲明預計會是堅實的，將包括眾多議題並公布比5月會議後更細節的相關內容。」

值得注意的是，有記者詢問：「能否針對此份對中的堅實聲明做出更細節的解釋？」國務院資深官員對此並未詳細回答，他僅表示：「此份聲明將會包含過去5月會議後所做的所有成果，以及美歐擴大在對中問題上的合作。」

此外，資深官員在問答中也表示，他預期這次的對話，會討論美歐對抗中國一帶一路（Belt and Road Initiative）的「重建美好世界」（Build Back Better World, B3W）和「全球門戶」（Global Gateway）計畫。再者，雙方也會商討如何應對中國的經濟脅迫，和先前「美歐貿易和科技委員會部長級會議」所探討的相關內容。

另外，12月3日，雪蔓和桑尼諾也將進行有關印太地區高層級的會談，雙方將互相就美國即將公布，以及歐盟不久前公布的「印太戰略」進行簡報。並且，雙方也將討論如何在印太戰略上的協調，以及不同領域上的合作。

「美國將在強勢位置上與中國交涉，而這需要與盟友和夥伴在雙邊與多邊框架下的合作才能達成，這是因為美歐共同合作的量能將使中國難以忽視。」該匿名官員還說：「美歐與中國各自複雜的關係，更強調美歐共同協調和協商的重要性，而這也是美歐針對中國問題對話的目的。」

而拜登（Joe Biden）政府也能透過此次的公布的成果，顯示上任後約10個月以來，跨大西洋聯盟在抗中上的努力和成果，對外能向中方傳遞美歐團結的訊息，對內或許能些微挽救拜登在國內慘不忍睹的民調。

另外，美歐外交高層也藉機了解雙邊新推出的「重建美好世界」和「全球門戶」，兩個對抗中國一帶一路的計畫。再者，美國除了能透過此機會，了解歐盟新公布的印太戰略外，也要向歐盟簡報美國即將推出的印太戰略，以及拜習會後美中關係的走向。如此一來，將有助於美歐未來在對中議題和印太事務上的合作。

副國務卿雪蔓與中國達成並執行多項共識

國務院資深官員表示，副國務卿雪蔓先前被國務卿布林肯要求，特別專注與負責在中國和印太地區議題。今年7月時，她曾前往日本、韓國、蒙古和中國，是當前唯一訪中的國務院最高層級官員。

雖當時雪蔓訪中期間，仍與中方對口有不少摩擦，但她當時與中國對口達成不少協議，並同意建立美中雙邊在多項議題上的工作小組。這些議題雖並非是戰略層級，但對於美中的雙邊關係卻至關重要。舉例來說，對美國人民受中國政府的出境限制、美國記者返回中國的管道等。這些工作小組基本上由國務院、美國駐中國，以及其他駐外大使館的外交官員所組成。

雪蔓7月訪天津時，就曾向中方對口（指外長王毅、副外長謝鋒）表達她對那些受到出境限制，或是仲裁羈押美國人民的擔憂。而透過上述的工作小組，確保美國在釋放這些身在中國的美國人民，取得實質進展。

另外，近期美中達成有關互派媒體的協議，也是出自雪蔓的努力。

雪蔓訪中國時，她曾以視訊方式與美國駐中記者會面，也與當地幾個媒體公司通話，了解外國記者在中國面臨到的各項問題。而布林肯和雪蔓在了解這些問題後，他們承諾將此問題視為優先議題並嘗試各種方法改善。

到了11月的「拜習線上峰會」前後，美國也確實與中國達成協議，包含中國發放給美國駐中記者簽證、美國也發放給中國記者駐美簽證等。

再者，雪蔓應布林肯的要求，她每兩週舉行一次「中國戰略小組會議」（biweekly PRC strategy group）。此戰略小組基本上把國務院涉及中國事務的資深官員聚集一起，共同協調和協商美國與盟友和夥伴在中國事務上的合作，而這一小組約莫有18名官員。

此外，問答環節中，資深官員也提到，近期與中國釋放戰略儲油，和不久前《美中氣候變遷的共同聲明》，也都是美中利益交集的地方。

至於台灣問題，該位官員表示：「美歐過去數月都關注立陶宛與台灣深化合作，尤其透過互設代表處加強雙邊關係。台灣會是美歐對話討論主題之一。此外，美歐也日益關注中國行徑，包括在南海、東海、台海的活動。美國與歐盟及許多歐洲夥伴已針對這些挑戰進行討論。」

Photo Credit: AP / 達志影像

美中拉攏柬埔寨？雪蔓針對中軍事干預表達擔憂

今年6月初時，雪蔓曾出訪東南亞的印尼、柬埔寨、泰國。於柬埔寨時，她曾在柬埔寨首都金邊與柬國總理洪森，坦率地討論有關中國於雲朗海軍基地的軍事設施和軍隊駐紮。雪蔓說：「我們向柬埔寨表達，維持獨立和平衡外交政策對其國家利益的重要性。」據《霧谷晶策》了解，雪蔓這趟訪問柬埔寨，是美國近10年來訪的最高層級官員。

問答環節中，記者詢問到：「您在簡報中提到美方向柬埔寨提出，中方在柬軍事基地的軍事干預，考慮到美方明確地向柬埔寨表達擔憂，在去除中國對柬軍事干預上有任何進展嗎？」

資深官員對此回答：「他認為柬埔寨明確了解拜登政府的擔憂，而美國也非常坦誠地表示，我們對國家實踐自主和平衡外交政策的需要。」換句話說，《霧谷晶策》認為美方雖向柬方明確的表達擔憂，但目前此問題未有明確進展。

美歐外交中國對話聯合聲明，向中表達強硬

12月2日，美國國務院公布「第二次美歐中國對話會談」的聯合聲明新聞稿。

新聞稿指出，雪蔓與桑尼諾對中國在南海、東海與台海有問題的、單方面作法，表達「強烈關切」（strong concern）。他們認為北京的做法作損害區域和平安全，且對美國與歐盟的安全繁榮造成直接衝擊，他們也重申，依循國際法維持、促進自由航行與飛行的其重要性。

此外，新聞稿指出，兩人也討論中國內部持續上演的人權侵犯問題，包括新疆與西藏少數民族遭系統性壓迫、香港自治與民主被侵蝕等。雙方希望持續在中國人權議題上往來與合作，包括在多邊場域。

美歐高層也提到彼此有交換且聽取彼此與中國官員往來的簡報，包含在伊朗核武發展、朝鮮半島核武問題等。並強調跨國性的挑戰與議題導向的交往，例如在氣候危機、公衛安全、人口走私與毒品走私，都有著美歐與中國共同的利益。

雪蔓與桑尼諾5月在布魯塞爾召開首次對中國議題對話，會後也曾發布聯合新聞稿。但兩人當時並未對中國在台海的作為表達關切。涉及台灣部分，僅談到台灣國際參與的重要性，包括世界衛生組織（WHO）論壇與世界衛生大會（WHA）。

在整體對中政策上，根據今日的聯合新聞稿，雪蔓與桑尼諾重申美國、歐盟與中國多面向的關係，雙方應在投資發展自身經濟的同時，在對中作為上持續保持密切聯繫，並在可能情況下與中國合作，以負責任的方式管理與北京的系統性競爭。

在其他議題上，雙方也談到保護與建立經濟及科技韌性、強化與確保供應鏈多元化、因應經濟脅迫的重要性。並且，雙方決定持續舉辦美歐資深官員、專家層級會議，下一屆美歐對中國對話，則預計在2022年年中召開。

《霧谷晶策》點評，目前在對中議題和印太事務上，副國務卿雪蔓扮演的角色相當重要，尤其在美中外交上的交往。雪蔓在美中分歧點中，尋求出雙方合作的可能性，對於美中關係的發展有正面的影響，也確實促成幾項具體成果。

《霧谷晶策》分析，此次於華府舉行的「美歐對中國對話」，除持續協調和商討多項美歐對中議題的政策外，總結過去幾個月美歐在中國議題上政策協調結果的重要性，並對外公布雙邊實質上的做法。

《霧谷晶策》觀察，綜觀此次聯合聲明的內容和態度，可看出美歐一改以往對中做法分歧的態度。並在特定議題上取得共識，指出中國錯誤行徑並要求中國改正。在台灣問題上，美歐確實注意到自10月初以來，兩岸關係趨向緊張的態勢。

另外在經貿方面，《霧谷晶策》對美歐在科技合作保持樂觀。自拜登上任後，就一直強調跨大西洋聯盟合作的重要性。考慮到幾項議題的分歧，加強雙邊科技合作對抗中國，似乎是雙邊最大共識。9月底美歐在美國匹茲堡舉辦的「貿易和科技委員會部長級會議」就是很好的例子。因此，可以期待未來雙邊在經貿將有更廣泛和深入的合作，以維護美歐利益且共同應對中國。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航