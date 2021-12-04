「台斯跨部會經濟合作諮商會議」5日登場，斯洛伐克訪問團層級歷年最高

（中央社）外交部12月3日表示，斯洛伐克43人訪問團定5日至10日訪台，期間將與台灣相關部會共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」；此為斯洛伐克2003年在台設處以來，首度派遣規模及層級都具代表性的重要官員訪台。

外交部晚間發布新聞稿指出，斯洛伐克經濟部次長佳雷克（Karol Galek）將率領斯洛伐克官、研、產、學界代表訪問團搭專機訪台，成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位跨部會高階官員。

外交部說，訪團成員還包括由斯洛伐克政府強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表。

外交部指出，佳雷克等人在台灣訪問期間，將與台灣共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討促進台斯兩國經貿投資、教育、文化及觀光等多元豐富層次的夥伴關係。

外交部說，訪團也將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B（企業對企業）商業洽談會以及相關參訪，進一步拓展台斯經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作，共同打造穩健強韌的民主供應鏈。

外交部指出，近年台斯雙邊關係持續深化，今年斯洛伐克國會外交委員會首度通過決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），9月斯洛伐克政府宣布捐贈16萬劑疫苗協助台灣抗疫，擴大國際間良善循環。

Photo Credit: 中央社 國發會主委龔明鑫率團赴捷克參訪，捷克全體參議員 熱烈鼓掌歡迎。 （國發會提供） 中央社記者潘姿羽傳真 110年10月26日

斯洛伐克訪問團來台的契機

《中央社》報導，斯洛伐克訪問團這次來台的契機，源自於今（2021）年10月國家發展委員會主任委員龔明鑫，偕同科技部長吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華，以及國內跨部會政府官員、研究機構、公協會及產業代表所組成的66人訪問團訪問斯洛伐克。

雙方就技術與供應鏈合作、科研合作、貿易及投資等面向進一步強化雙方關係，並簽署包括電動車、太空發展、智慧城市、中小企業數位化、觀光及科學園區合作等領域7項合作瞭解備忘錄（MOU）。

當時為持續強化台斯經貿領域的合作，龔明鑫也邀請了斯洛伐克經濟部次長佳雷克12月訪台，主持首屆台斯次長級經貿諮商會議。

斯洛伐克國會友台小組主席：斯洛伐克與台灣發展經驗類似，同為民主國家要互相幫忙

《中央社》報導，斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）接受中央社記者訪問時表示，斯洛伐克30年前由獨裁轉型為民主，與台灣的發展經驗類似，雖然彼此距離遙遠，同為民主國家有必要互相幫忙。去（2020）年斯洛伐克疫情最嚴重的時候，台灣曾捐贈大批口罩，他因此努力促成斯洛伐克政府今年9月贈送疫苗給台灣。

斯洛伐克國會友台小組目前有15到20位成員，歐舒斯基從2015年起擔任主席。他在國會也是外交委員會的副主席，力挺白羅斯的民主運動，批評西藏和新疆的人權問題，支持受到不公平待遇的國家和人民。

歐舒斯基強調，斯洛伐克政府與台灣交往的意願近來顯著提升，他對經濟部次長佳雷克即將率團訪台樂觀其成，認為將對雙邊關係大有助益。

斯洛伐克是進入歐盟的重要門戶

《工商時報》報導，斯洛伐克是我商進入歐盟及中東歐市場之重要門戶，雙方經貿也深具互補性與發展潛力。我對斯國主要出口產品為車輛零配件、積體電路、電話或通訊設備等，而我自斯國進口產品主要為小客車及半導體相關設備等。

近年，除在共同抗疫上展現珍貴情誼，雙方在經貿來往上也持續熱絡，2021年1-9月雙方貿易總額達2.5億美元，較2020年同期大幅增加18.4％，且穩定成長。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺