2021/12/12,
健康

眼科醫師圖文解說：「黃斑部病變」非老年人專利，三高、空汙、高度近視都是危險因子

眼科醫師圖文解說：「黃斑部病變」非老年人專利，三高、空汙、高度近視都是危險因子
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

隨著年紀增長，眼睛內感光神經細胞密度下降、分布不均及代謝廢物的累積導致黃斑部退化，一般認為跟老化、人種、體質都有關係，馬尚德醫師表示，目前也發現現代的生活型態及生活環境亦扮演很重要的角色，所以也可視為一種新型態的文明病。

「那是一位年輕護理師，才二十多歲。因為需要輪三班，生活相當忙碌。」衛生福利部雙和醫院眼科馬尚德醫師說，「高度近視800度的她，有一天突然覺得看東西怪怪的，中間視野有一片灰灰的、被遮住的感覺。到眼科檢查，才發現視力僅剩0.3！」

進一步做視網膜光學斷層掃描（OCT）以及眼底螢光血管攝影（FAG）後發現，年紀輕輕的她已出現黃斑部病變，馬尚德醫師說，後續經過三次治療，視力能夠恢復到0.6，目前仍持續追蹤治療。

馬尚德醫師強調，「老年性黃斑部病變已經不是老人的專利了！」

黃斑部病變危險因子，三高、空氣汙染、高度近視都入列

視網膜位於眼球後極部，若將眼睛比喻為一台相機，視網膜就如同相機的底片，視網膜本身有感光神經細胞，黃斑部則是視網膜中最敏感的感光區域，具有精準的彩色視覺，能助視力看得清楚。

隨著年紀增長，眼睛內感光神經細胞密度下降、分布不均及代謝廢物的累積導致黃斑部退化，一般認為跟老化、人種、體質都有關係，馬尚德醫師表示，目前也發現現代的生活型態及生活環境亦扮演很重要的角色，所以也可視為一種新型態的文明病。

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Photo Credit:照護線上

「高度近視是黃斑部病變的危險因子，」馬尚德醫師指出，「台灣高度近視的人口比例在世界上名列前茅，臺大醫院的研究顯示，高度近視兒童比例，近年來大幅上升，可能讓黃斑部病變年輕化。」

根據公衛的研究，抽煙、PM2.5空氣汙染、高血壓、高血脂、糖尿病、體重過重、心血管疾病等，也可能與黃斑部病變有關。

看東西扭曲、有暗影，黃斑部病變症狀莫輕忽！

黃斑部病變分為「乾性黃斑部病變」與「濕性黃斑部病變」，馬尚德醫師解釋，乾性黃斑部病變是在黃斑部出現一些代謝廢物沉積；濕性黃斑部病變是因為黃斑部下方的脈絡膜長出不正常的新生血管，這些不正常的新生血管會出血、滲漏液體導致黃斑部水腫，使黃斑部的結構異常，因而造成視覺扭曲、視力惡化。因此濕性黃斑部病變患者看東西時，筆直的線條會變成波浪狀或有中心視野缺陷。

馬尚德醫師分享，「年輕人出現黃斑部病變時，通常會較早發現，因為年輕人較常用眼，在發現視野怪怪的時候，便會就醫檢查。臨床上很多老人家都是拖到視野出現大片缺損或黃斑部病變末期才就診，黃斑部的感光細胞因已萎縮、死亡甚至已經形成疤痕組織，不僅預後較差，還可能有失明風險。」

及時診斷、及早治療黃斑部病變

懷疑黃斑部病變時，可以安排視網膜光學斷層掃描（OCT）來檢測黃斑部狀況，馬尚德醫師說，黃斑部的厚度非常薄，正常時小於300微米，視網膜光學斷層掃描OCT是利用紅外線來掃描視網膜，不需要施打顯影劑，便可幫助我們了解黃斑部的結構，並能偵測黃斑部血管的分布、判斷新生血管的活性、是否有出血或積水的情形，既能診斷黃斑部病變，也可以追蹤評估治療的成效。

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Photo Credit:照護線上

確診老年性黃斑部病變後，要及早接受治療，以阻止視力繼續惡化。馬尚德醫師解釋，目前的治療方式包括眼球內注射抗血管新生藥物（Intravitreal Injection of Anti-VEGF）、光凝固雷射療法（Laser Photocoagulation）、光動力治療PDT（Photodynamic therapy）等。

馬尚德醫師強調，「如果可以越早進行治療，新生血管還沒廣泛延伸、出血或形成疤痕組織，及早治療讓新生血管消退，視力就可以明顯進步，避免視力不可逆的喪失，甚至失明！」

貼心小提醒

我們要養成良好的用眼習慣，保持足夠的用眼距離，每用眼30分鐘，便休息5至10分鐘，馬尚德醫師建議，日常生活中要注意眼睛防曬，使用3C產品時可將螢幕的亮度調暗。

為了早期發現黃斑部病變，美國眼科醫學會建議每天使用阿姆斯勒方格表（Amsler grid）自我測試，輪流遮住一隻眼睛，用未遮住的眼睛盯著方格圖的中心點，正常狀況下應該會看到筆直線條，假使看到線條扭曲、變形、有暗影，便可能是黃斑部病變，務必盡快就醫。

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Photo Credit:照護線上

老年性黃斑部病變不再是老年人疾病，高度近視、抽菸、空氣汙染、高血壓、高血脂、糖尿病、體重過重等皆可能增加黃斑部病變的風險，具有危險因子的民眾記得要定期檢查眼睛，馬尚德醫師呼籲，由於年紀越大，黃斑部病變的風險越高，50歲以上民眾，即使沒有症狀，也應定期檢查。如果看東西出現扭曲、模糊、黑影務必盡速就醫，才能及早診斷，把握治療時機！

以上衛教資訊由台灣諾華協助提供

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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