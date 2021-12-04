美國與歐盟進行「中國議題對話」，強烈關切中國霸凌台灣與立陶宛

（中央社）美歐外交高層近2天密集舉行對話，會中都關切台灣議題。美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）12月3日表示，美歐對中國許多行徑有同樣關切，包含台灣、立陶宛遭霸凌，承諾會共同對抗北京經濟脅迫。

雪蔓與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino），2日與3日相繼在華府召開中國議題對話、高階印太諮商。兩人3日下午共同出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）活動，討論會談結果。

雪蔓表示，在他們來看，美國與歐盟對中作法互補且日益趨同，雙方對中國許多行徑有同樣關切，包括北京侵略性或不透明貿易經濟作為、壓迫香港民主、侵犯新疆人權，以及以霸凌來回應立陶宛與台灣深化彼此互惠互利經濟、文化關係的決定。

雪蔓說，美國持續重申對立陶宛的支持，也很感激歐盟清楚傳達對立國的相挺。美國致力與歐洲夥伴並肩站在一起，從集體強而有力的立場與中國往來，包括捍衛人權、對抗經濟脅迫、維繫印太與其他區域的和平與安全等。

至於該如何嚇阻中國經濟脅迫，雪蔓指出，外界希望看到的是大家站在一起，共同支持遭受經濟脅迫的國家，提供任何他們認為適當的協助與支持。

她強調，不是只有小國碰到這問題，澳洲也曾經歷中國經濟脅迫，「所以我們必須確保大家堅定站在一起。」

歐洲近來挺台氛圍升高，歐洲議會也呼籲歐盟與台灣簽署雙邊投資協定（BIA）。沙尼諾表示，歐盟想要也正在強化與台灣的經濟與文化關係，台灣扮演相當重要角色，是歐盟產業重要零組件的出口地與生產者，且台灣擁有非常活躍的經濟與社會。

有鑒於台灣重要性，沙尼諾指出，歐盟會持續在「一中」政策架構下，強化與台灣的關係，也認為有必要加強台灣有意義參與國際組織，「台灣有非常重要的角色要扮演，尤其在世界衛生組織（WHO）內。」

至於「中歐投資協定」是否有可能復談，還是已胎死腹中，沙尼諾說，他不清楚協定是否已經沒戲唱，但在可預見的未來，他不認為會有任何顯著進展，除非中國當局態度有所改變。他直指，中國制裁歐盟政治人物的做法「有點太過頭」。

《中央社》報導，在12月2日會談後雪蔓和沙尼諾發佈的聯合新聞稿指出，雙方對中國在南海、東海與台海的問題及單方面行徑表達「強烈關切」（strong concern）。

他們認為北京作為有損區域和平安全，且對美國與歐盟的安全繁榮造成直接衝擊；他們也重申，依循國際法維持、促進航行與飛行自由有其重要性。

此外，新聞稿表示，兩人也討論中國內部持續上演的人權侵犯問題，包括新疆與西藏少數民族遭系統性壓迫、香港自治與民主被侵蝕等。雙方希望持續在中國人權議題上往來與合作，包括在多邊場域。

《中央社》報導，在12月3日會談後的聯合新聞稿指出，雪蔓與沙尼諾重申台海穩定與現狀符合美歐利益，雙方表達依循各自「一個中國」政策，與台灣深化合作的共同興趣。

此外，雪蔓與沙尼諾今天也談到美歐重點合作領域，包括對抗氣候危機、疫情因應、航行自由、海洋安全、人權、良好治理、新興科技、網路安全及對抗假訊息等。兩人同意未來在適當時機持續美歐印太諮商。

Wendy R. Sherman推特

中國的反應

《中央社》報導，中國外交部先是在12月3日例行記者會上，發言人汪文斌說，中國、美國、歐盟都是「國際社會的主要力量」，三者之間不是「非此即彼」的關係，更不應該進行零和博奕。

汪文斌聲稱，中方敦促有關方面摒棄冷戰思維，堅持開放合作，對話協商，踐行真正的多邊主義，為世界注入更多的穩定性和正能量。「以意識形態劃線搞小圈子」這種做法，不利於世界的和平穩定，「損人害己，得不償失。」

接著在12月3日，《中央社》報導，中國外交部發言人趙立堅繼續聲稱，「民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁，才是台海和平穩定的最大威脅，也是當前台海局勢緊張的根源。」針對「台獨分裂活動」和「外部勢力干涉」，中方「當然有必要做出堅決回應」。美歐雙方應該做的是「恪守『一個中國』原則，謹言慎行，停止向台獨勢力發出錯誤信號。」

趙立堅並宣稱，東海問題的實質，是日方「對中國領土的非法企圖」和「對中國主權的不斷挑釁」；南海問題的實質，是有關國家「對中國島礁的非法侵占」和「域外勢力的干擾」。中方所做的一切都是在「維護自身權利，正當合法。」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺