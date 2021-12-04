2021/12/04,
健康

國內新增11例境外移入病例，指揮中心全面提供4種COVID-19疫苗預約接種

國內新增11例境外移入病例，指揮中心全面提供4種COVID-19疫苗預約接種
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中央流行疫情指揮中心12月4日公布國內新增11例COVID-19境外移入確定病例。此外，目前已全面提供民眾輝瑞BNT、AZ、莫德納以及高端疫苗等4種COVID-19疫苗預約接種。

中央流行疫情指揮中心12月4日公布國內新增11例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國（2例，案16749、案16759）、新加坡（案16750）、越南（2例，案16751、16755）、印尼（5例，案16752－16754、案16757－16758）及柬埔寨（案16756）入境，入境日介於11月19日至12月2日。

另外疫情指揮中心也表示，目前已全面提供民眾輝瑞BNT疫苗、AZ疫苗、莫德納疫苗以及高端疫苗等4種COVID-19疫苗預約接種。

為方便民眾接種疫苗，除「COVID-19公費疫苗預約平台」外，指揮中心已開放各地方政府指定／安排合約醫療院所或衛生所，提供AZ、莫德納、輝瑞BNT、高端共4種疫苗第一、二劑，及已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打輝瑞BNT或莫德納疫苗之接種服務。

其中預約平台第17期規劃提供輝瑞BNT疫苗及AZ疫苗預約，相關對象及流程說明如下：

一、符合資格對象

今年12月5日上午6時前已意願登記／混打意願登記民眾，且符合下列任一條件：

  1. 輝瑞BNT第一劑：12歲以上民眾。
  2. 輝瑞BNT第二劑：11月11日前已接種輝瑞BNT第一劑18歲以上民眾。
  3. AZ第一劑：18歲以上民眾。
  4. AZ第二劑／第二劑混打輝瑞BNT疫苗：10月14日前已接種AZ第一劑18歲以上民眾。

二、預約分流時程

  • 輝瑞BNT疫苗：12月6日上午10時至12月7日中午12時。
  • AZ疫苗：12月6日下午2時至12月7日中午12時。
1204_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

三、施打時程：12月9日至12月15日

指揮中心說明，預約平台登記對象將於12月5日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約。如為已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類分流時間，進行預約。

指揮中心提醒，由於10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

此外，未滿18歲對象，請由家長（或法定代理人、監護人及關係人等）陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。