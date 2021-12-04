國內新增11例境外移入病例，指揮中心全面提供4種COVID-19疫苗預約接種

中央流行疫情指揮中心12月4日公布國內新增11例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國（2例，案16749、案16759）、新加坡（案16750）、越南（2例，案16751、16755）、印尼（5例，案16752－16754、案16757－16758）及柬埔寨（案16756）入境，入境日介於11月19日至12月2日。

另外疫情指揮中心也表示，目前已全面提供民眾輝瑞BNT疫苗、AZ疫苗、莫德納疫苗以及高端疫苗等4種COVID-19疫苗預約接種。

為方便民眾接種疫苗，除「COVID-19公費疫苗預約平台」外，指揮中心已開放各地方政府指定／安排合約醫療院所或衛生所，提供AZ、莫德納、輝瑞BNT、高端共4種疫苗第一、二劑，及已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打輝瑞BNT或莫德納疫苗之接種服務。

其中預約平台第17期規劃提供輝瑞BNT疫苗及AZ疫苗預約，相關對象及流程說明如下：

一、符合資格對象

今年12月5日上午6時前已意願登記／混打意願登記民眾，且符合下列任一條件：

輝瑞BNT第一劑：12歲以上民眾。 輝瑞BNT第二劑：11月11日前已接種輝瑞BNT第一劑18歲以上民眾。 AZ第一劑：18歲以上民眾。 AZ第二劑／第二劑混打輝瑞BNT疫苗：10月14日前已接種AZ第一劑18歲以上民眾。

二、預約分流時程

輝瑞BNT疫苗：12月6日上午10時至12月7日中午12時。

AZ疫苗：12月6日下午2時至12月7日中午12時。

三、施打時程：12月9日至12月15日

指揮中心說明，預約平台登記對象將於12月5日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約。如為已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類分流時間，進行預約。

指揮中心提醒，由於10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

此外，未滿18歲對象，請由家長（或法定代理人、監護人及關係人等）陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺