植牙為什麼會失敗？術前術後避免後遺症的關鍵因素

文：沈炯志醫師（口腔顎面外科專科）

在沈醫師接觸的患者群中，缺牙的治療手段，植牙已經排到第一選項，可知植牙治療負擔雖然稍高一些，帶來的效果與對口腔使用的保護性卻是最好的，也因如此高 C/P 值，自然在各種口腔重建想法中脫穎而出。不過植牙雖好，但絕非「保證成功、不會失敗」的簡稱，花了大錢植牙，為什麼植牙會失敗？以下就沈醫師的觀點與經驗，為讀者們整理出一些不利因素，供民眾參考。

【植牙術前需詳細評估】

影響植牙失敗率的因素

作任何治療前都需要仔細討論、雙方理解後才開始，植牙治療更該如此。評估可以分成兩個方向來看。

一般性因素（general factor）：身體疾病與生活習慣 局部因素（local factor）：植牙位置的條件好壞

Photo Credit: 品味牙醫師心底話

身體疾病與生活習慣

身體是否健康、有沒有使用特定藥物，與手術結果息息相關，例如糖尿病患者，糖化血色素是否控制得當；骨質疏鬆或其他特殊患者，是否有定期服用或注射相關藥物⋯⋯等等，都會影響植牙成功率。

患者的個人習慣也有影響，有沒有抽煙、是否會磨牙或牙關緊咬，這些因素對植牙都是不利的，若患者能調整是最好不過，若真的無法調整，也需要在理解的情況下接受可能的後果。

心理因素也是很大的變數，筆者曾遇過對牙科治療強烈恐懼的患者，希望接受植牙治療，然而連一般性的療程患者都無法配合，這不但會降低植牙成功率，同時也影響了醫病互動，我認為這是非常關鍵的因素。

植牙位置的條件好壞

條件好，醫師執行手術難度減低、術後照顧容易。

條件不好，恐怕就得補骨、鼻竇增高，甚至還要補牙肉，或者治療牙周病、作局部矯正來排好周圍牙齒，才能將植牙區的條件恢復到接近正常。在這個前提下，筆者也建議所有患者在缺牙發生後，應該儘早接受治療，拖的越久、條件越差、復原路越長。

植牙手術的品質要求

Photo Credit: 品味牙醫師心底話 投資健康，因為你植得。

植體廠牌與補骨材料的選擇

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植體廠商眾多，除了診所醫師把關之外，患者也能查找網路資料，歷史優久、市佔率高的植體，在學術與市場的洗禮下仍屹立不搖者，當然都是值得信賴的廠牌。或許費用上存在著更有競爭力的牌子在吸引你，不過想一想放入自己骨頭內的材料，你真的值得更好的產品。

補骨材料，包含再生膜在內，其實是補骨手術中非常高的成本，動輒上萬元跑不掉，市面許多標榜「補骨免費」或價錢極低的作法，要嘛是使用了特別便宜的東西，要嘛到底有沒有補，說不定也是個問題，所以事前確認清楚，把錢花在刀口上，才不會成了冤大頭。

植牙術式的選擇

筆者經歷過徒手植牙、手作導引板、數位導引板，再到3D動態導航的手術演進，觀念上的進步，為了的就是將植體放在上下顎最合理的咬位，符合美觀與功能的需求。或許加上數位手法，手術費用會高上一些些，然而能在事前規劃好植入位置、正確置放、避開神經，避免未來不當應力產生，這樣的數位導航，文獻上也證明精準度遠遠超過徒手的作法，為了長治久安，這點投資划算的很！

【植牙術後的長期維護】

植體周圍炎造成植牙後牙齦萎縮

術後的維護期也是長期成功的關鍵之一，不少患者在術後就消失了，三年五年沒有再回診，一回來就是牙齦腫痛，X光片一照，有的可能骨頭已經有不正常的流失症狀，進而演變成植體周圍炎。

定期檢查

要知道植體在頭一年會有合理的邊緣骨流失量，之後會趨於穩定，但是清潔不佳而致使牙肉及齒槽骨發炎感染的話，就有機會進一步嚴重惡化，而疾病初期不見得會疼痛，但身為牙醫師的我們可以替您把關植牙後遺症，溝通改善清潔的方式，當然就有很高的機會能阻止狀況惡化。

所以千萬別植了牙就這輩子不相往來了，「定期洗牙檢查」原本就是患者的權利，也是照顧好口腔的自我責任。

抽菸磨牙影響植牙壽命

Photo Credit: 品味牙醫師心底話 避免假牙斷裂、植體螺絲，或甚至植體斷裂。

早期發現早期治療

抽煙的患者，十個有九個不會因為要植牙而戒煙，既然知道自己可能是植牙容易出問題的族群，要嘛就是減少壞習慣，要嘛就是接受可能會縮短植牙使用壽命。不過早期發現有狀況，牙醫師就能及早處理應對，還是能延長植牙的壽命的。

另外對於磨牙或牙關緊咬的患者，事前可能沒有跡象，或植完牙後，往後的人生中突然加入了這個問題，若磨牙發生在植牙上頭，輕則可能假牙牙冠裂開，重則可能植體螺絲斷裂，甚至植體失敗。這種狀況就需要配戴咬合板作保護，並作咬合調整，讓應力不要集中。

種種問題不見得在植牙前後會立刻發現，不過若有長期定時回診，早發現、問題小，都會比較容易處理唷。

【植牙失敗如何補救？】

黑心迷你植體的補救案例

Photo Credit: 品味牙醫師心底話 熱騰騰的迷你植體。

沒比不知道，比了差很多。

Photo Credit: 品味牙醫師心底話

A小姐過去在其他家診所做了「植牙」，但不到一年，植牙處已經疼痛而無法咬合，經檢查後才知道 A 小姐口中的植體是迷你植體，並非正規的植體，因此支撐不了咬合力，進一步致使骨頭發炎⋯⋯的種種植牙後遺症問題。

經與A小姐詳細討論後，我們決定將迷你植體手術移除，同時進行補骨，待傷口恢復後，再進行後續植牙與咬合重建。

植牙成功率

我們都希望醫療行為能一次成功，未來不必再煩惱這個問題，不過現實上來說，這個想法並不實際，買車都得定期維護，哪來道理健康可以完全交給別人負責？植牙最長使用年限超過50年，一般文獻統計，只要配合良好維護，沒有磨牙、抽煙、牙周病，那麼十幾年以上的使用時效是幾乎都能達到的。

手術之前停看聽，作好功課、選擇信譽良好的診所與醫師安心植牙，更能避免植牙失敗，增加植牙成功率。

本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航