「地中海飲食」蟬聯最佳飲食榜首，備孕夫妻持續吃90天有效提高懷孕率
我們想讓你知道的是
相對於在備孕期間購入大量保健食品，備孕夫妻遵從地中海飲食模式是相對高CP值的備孕方法。地中海飲食法不但提高試管嬰兒懷孕率和提升精卵品質，也能通過養成健康生活形態的方式來提升整體的健康指數。
地中海飲食以「簡單、清淡及富含營養」為主軸，以健康的飲食習慣及活躍的生活形態為健康帶來正向影響。
- 一週攝取2-3次海鮮料理
- 選擇使用白肉優先於紅肉
- 攝取適量的健康脂肪
- 主食以低加工的全榖雜糧為主
根據2021年的《美國新聞與世界報導》統計，地中海飲食已連續四年蟬聯「最佳飲食排行榜」之榜首，是近年來受到熱議，名人紛紛嘗試的健康飲食模式。根據研究指出，備孕夫妻持續遵從地中海飲食模式進食，有效幫助提升試管嬰兒懷孕率。
備孕夫妻要如何吃地中海飲食？
備孕婦女篇
根據Human Reproduction發表的一篇244人參與的研究中，得出結論：「地中海飲食評分越高的35歲以下的婦女會得出更高的懷孕率」。
地中海飲食模式跟一般健康飲食模式做比較，遵從地中海飲食模式的孕婦會有稍高的試管嬰兒成功率，因為地中海飲食中會攝取豐富的維他命B6和葉酸以及高劑量的蔬菜油脂。地中海飲食富含抗氧化物，根據研究，在試管嬰兒週期前三個月遵從地中海飲食模式，有助於提升卵子品質,也對子宮內膜環境有良好的影響，有助於維持孕期穩定。另外，研究也有指出服用抗氧化物保健食品並不會有效提升生殖品質，也從中顯示出日常飲食習慣是非常重要的。
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婦女年齡
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≤ 30分
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31-35
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≥ 36分
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懷孕率
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29.1%
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48.1%
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50.0%
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活產率
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26.6%
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45.6%
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48.8%
在地中海飲食評分中每提高5分，會提高小於35歲婦女的活產率2.7倍！
備孕男性篇
根據Human Reproduction於2017年刊出的一篇225人參與的研究中，得出結論：「地中海飲食評分跟精蟲濃度、精蟲數量和精蟲活動力有顯著相關性」。
地中海飲食中會攝取豐富的蔬果、魚類和全穀物，對降低精蟲DNA碎片化、提升精蟲活動力、精蟲濃度和睪酮有正向的影響。另外，發炎狀態會對男性生殖腺體和精細胞有結構上和功能上的負面影響。地中海飲食中屬於抗發炎飲食，能降低男性不孕發生的機率。
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男性年紀
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≤ 30分
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31-36
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≥ 37分
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精子濃度
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16.7%
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21.7%
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47.7%
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總精子數
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22.7%
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32.5%
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55.3%
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精子形態
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28.8%
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33.7%
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50.0%
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垂直精子活動力
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62.1%
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74.7%
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84.2%
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精子活動力
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31.8%
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36.1%
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65.8%
*數據為在精液分析中達正常數值的百分比
在地中海飲食評分中得分低於30分的男性有2.6倍更高的機率檢驗出異常！
地中海評分表
在開啟地中海飲食模式之前，可以通過以下表格為自己的飲食習慣做評分：
總結：地中海飲食是高CP值的備孕良方
相對於在備孕期間購入大量保健食品，備孕夫妻遵從地中海飲食模式是相對高CP值的備孕方法。地中海飲食法不但提高試管嬰兒懷孕率和提升精卵品質，也能通過養成健康生活形態的方式來提升整體的健康指數。
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航