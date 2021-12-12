2021/12/12,
健康

「地中海飲食」蟬聯最佳飲食榜首，備孕夫妻持續吃90天有效提高懷孕率

「地中海飲食」蟬聯最佳飲食榜首，備孕夫妻持續吃90天有效提高懷孕率
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

相對於在備孕期間購入大量保健食品，備孕夫妻遵從地中海飲食模式是相對高CP值的備孕方法。地中海飲食法不但提高試管嬰兒懷孕率和提升精卵品質，也能通過養成健康生活形態的方式來提升整體的健康指數。

地中海飲食以「簡單、清淡及富含營養」為主軸，以健康的飲食習慣及活躍的生活形態為健康帶來正向影響。

  • 一週攝取2-3次海鮮料理
  • 選擇使用白肉優先於紅肉
  • 攝取適量的健康脂肪
  • 主食以低加工的全榖雜糧為主

根據2021年的《美國新聞與世界報導》統計，地中海飲食已連續四年蟬聯「最佳飲食排行榜」之榜首，是近年來受到熱議，名人紛紛嘗試的健康飲食模式。根據研究指出，備孕夫妻持續遵從地中海飲食模式進食，有效幫助提升試管嬰兒懷孕率。

備孕夫妻要如何吃地中海飲食？

備孕婦女篇

根據Human Reproduction發表的一篇244人參與的研究中，得出結論：「地中海飲食評分越高的35歲以下的婦女會得出更高的懷孕率」。

地中海飲食模式跟一般健康飲食模式做比較，遵從地中海飲食模式的孕婦會有稍高的試管嬰兒成功率，因為地中海飲食中會攝取豐富的維他命B6和葉酸以及高劑量的蔬菜油脂。地中海飲食富含抗氧化物，根據研究，在試管嬰兒週期前三個月遵從地中海飲食模式，有助於提升卵子品質,也對子宮內膜環境有良好的影響，有助於維持孕期穩定。另外，研究也有指出服用抗氧化物保健食品並不會有效提升生殖品質，也從中顯示出日常飲食習慣是非常重要的。

婦女年齡

≤ 30分

31-35

≥ 36分

懷孕率

29.1%

48.1%

50.0%

活產率

26.6%

45.6%

48.8%

在地中海飲食評分中每提高5分，會提高小於35歲婦女的活產率2.7倍！

備孕男性篇

根據Human Reproduction於2017年刊出的一篇225人參與的研究中，得出結論：「地中海飲食評分跟精蟲濃度、精蟲數量和精蟲活動力有顯著相關性」。

地中海飲食中會攝取豐富的蔬果、魚類和全穀物，對降低精蟲DNA碎片化、提升精蟲活動力、精蟲濃度和睪酮有正向的影響。另外，發炎狀態會對男性生殖腺體和精細胞有結構上和功能上的負面影響。地中海飲食中屬於抗發炎飲食，能降低男性不孕發生的機率。

男性年紀

≤ 30分

31-36

≥ 37分

精子濃度

16.7%

21.7%

47.7%

總精子數

22.7%

32.5%

55.3%

精子形態

28.8%

33.7%

50.0%

垂直精子活動力

62.1%

74.7%

84.2%

精子活動力

31.8%

36.1%

65.8%

*數據為在精液分析中達正常數值的百分比

在地中海飲食評分中得分低於30分的男性有2.6倍更高的機率檢驗出異常！

地中海評分表

在開啟地中海飲食模式之前，可以通過以下表格為自己的飲食習慣做評分：

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Photo Credit: 茂盛醫院

總結：地中海飲食是高CP值的備孕良方

相對於在備孕期間購入大量保健食品，備孕夫妻遵從地中海飲食模式是相對高CP值的備孕方法。地中海飲食法不但提高試管嬰兒懷孕率和提升精卵品質，也能通過養成健康生活形態的方式來提升整體的健康指數。

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本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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