「地中海飲食」蟬聯最佳飲食榜首，備孕夫妻持續吃90天有效提高懷孕率

地中海飲食以「簡單、清淡及富含營養」為主軸，以健康的飲食習慣及活躍的生活形態為健康帶來正向影響。

一週攝取2-3次海鮮料理

選擇使用白肉優先於紅肉

攝取適量的健康脂肪

主食以低加工的全榖雜糧為主

根據2021年的《美國新聞與世界報導》統計，地中海飲食已連續四年蟬聯「最佳飲食排行榜」之榜首，是近年來受到熱議，名人紛紛嘗試的健康飲食模式。根據研究指出，備孕夫妻持續遵從地中海飲食模式進食，有效幫助提升試管嬰兒懷孕率。

備孕夫妻要如何吃地中海飲食？

備孕婦女篇

根據Human Reproduction發表的一篇244人參與的研究中，得出結論：「地中海飲食評分越高的35歲以下的婦女會得出更高的懷孕率」。

地中海飲食模式跟一般健康飲食模式做比較，遵從地中海飲食模式的孕婦會有稍高的試管嬰兒成功率，因為地中海飲食中會攝取豐富的維他命B6和葉酸以及高劑量的蔬菜油脂。地中海飲食富含抗氧化物，根據研究，在試管嬰兒週期前三個月遵從地中海飲食模式，有助於提升卵子品質,也對子宮內膜環境有良好的影響，有助於維持孕期穩定。另外，研究也有指出服用抗氧化物保健食品並不會有效提升生殖品質，也從中顯示出日常飲食習慣是非常重要的。

婦女年齡 ≤ 30分 31-35 ≥ 36分 懷孕率 29.1% 48.1% 50.0% 活產率 26.6% 45.6% 48.8%

在地中海飲食評分中每提高5分，會提高小於35歲婦女的活產率2.7倍！

備孕男性篇

根據Human Reproduction於2017年刊出的一篇225人參與的研究中，得出結論：「地中海飲食評分跟精蟲濃度、精蟲數量和精蟲活動力有顯著相關性」。

地中海飲食中會攝取豐富的蔬果、魚類和全穀物，對降低精蟲DNA碎片化、提升精蟲活動力、精蟲濃度和睪酮有正向的影響。另外，發炎狀態會對男性生殖腺體和精細胞有結構上和功能上的負面影響。地中海飲食中屬於抗發炎飲食，能降低男性不孕發生的機率。

男性年紀 ≤ 30分 31-36 ≥ 37分 精子濃度 16.7% 21.7% 47.7% 總精子數 22.7% 32.5% 55.3% 精子形態 28.8% 33.7% 50.0% 垂直精子活動力 62.1% 74.7% 84.2% 精子活動力 31.8% 36.1% 65.8%

*數據為在精液分析中達正常數值的百分比

在地中海飲食評分中得分低於30分的男性有2.6倍更高的機率檢驗出異常！

地中海評分表

在開啟地中海飲食模式之前，可以通過以下表格為自己的飲食習慣做評分：

Photo Credit: 茂盛醫院

總結：地中海飲食是高CP值的備孕良方

相對於在備孕期間購入大量保健食品，備孕夫妻遵從地中海飲食模式是相對高CP值的備孕方法。地中海飲食法不但提高試管嬰兒懷孕率和提升精卵品質，也能通過養成健康生活形態的方式來提升整體的健康指數。

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本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航