撰寫學術論文「引用原文」時應該注意的原則

文： Steve Wallace

提問：我讀了一篇文章，想將該文作者從其他來源引用的概念用於自己的論文中，這時我該引用誰作為參考文獻的來源？所讀文章的作者或是該作者引用的原來源？– 演講聽眾的提問

回答：

原則上，大多數的情境中，您應該找出原本學術文獻的來源。

想像您引述了一篇最近的學術文章，改述該文的內容，將文中的概念稍作修改。現在，再想像您的文章出版後的數年，有別人讀了您的作品再挑出上述的概念，將您的內容改述，再稍作修改。如此，原文中的細微差異可能已不復見，在那個階段要找出原文來源，確認該概念的出處也更加困難。

這樣的情況在學術文獻中司空見慣。

最糟的情況下，第二手的來源比原文來得更加熱門，且人們討論特定概念時，都引用第二來源。這樣的情況倒也不是不行，但是如果第二手資料誤判或呈現錯誤的原始概念，這就是個問題了，這會使得所有人都陷入有錯誤的基礎上。

另一個可能遇到的問題是——找不到原本的來源。我經常在試著尋找原文來源時，發現來自研討會的論文集，有許多沒有網路可索取的版本，或是來自名不見經傳的期刊。讓論文出版在適當的期刊上，是很重要的，寧缺勿濫。

又或者，原文來源不是寫得很好的文章；有時候文章獲得出版，不代表品質很好，絕不要因為想要讓某概念成真就引用它。如果背後的研究基礎很弱，反而可以將這個視為研究缺口，或是直接不要使用它，都會是更好的作法。

因此，您應該檢視原始來源，找出概念的出處，尤其是關於研究中重要的概念時，更應如此。

以下例子提參考，假設您正在讀的文本比原始來源的描述更為清楚，這樣您可以兩者都引用，首先指出原始概念的出處，再來用第二手的資料文本邏輯作補強，例如：

「In 1986 Smith proposed a radical new theory to explain X (ref). As Jones later explained (ref), this theory was based upon… （在1986年，Smith提出一套徹底的新理論解釋X（ref.），之後，Jones解釋（ref.）此理論的基礎是……）」

當然，追蹤原始來源是一份額外的工夫，可能頗耗時。

引用來源時，您需要決定與自己研究有關的重要概念，讓付出的努力有所值。

我在博士生寫作中最常看到的問題之一，是隨機採納概念和參考文獻，只是為了展現給讀者他們所讀的材料有多少，這其實並不是明智之舉。因此，專注在最好、最為相關的材料來源，去蕪存菁，才能讓您的搜尋功夫真正發揮效用。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航