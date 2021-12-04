美國財政部未將台灣列為「匯率操縱國」，但仍會持續解決新台幣匯率遭低估的潛在肇因

（中央社）美國財政部12月3日公布匯率報告，台灣雖符合3項標準，但未列入匯率操縱國名單。央行表示，今（2021）年以來跟美國財政部持續溝通，對美貿易順差擴大跟美中貿易爭端、疫情帶動科技產品需求有關，跟匯率因素無關。

中央銀行12月4日發布新聞稿，說明美國財政部匯率報告與央行匯率政策。

央行表示，美國財政部匯率報告檢視期間為2020年下半年與今年上半年，並未把任何主要貿易對手國列為匯率操縱國。台灣雖然符合美國3項檢視標準，但是跟今年4月匯率報告結果相同，台灣並未被列為匯率操縱國。

央行表示，美國匯率報告指出，並無證據顯示台灣匯率政策有「阻礙國際收支有效調節」或「獲取不公平貿易優勢」等情形，未來雙方仍將續就匯率議題進行密切磋商。

央行說，今年以來已跟美國財政部舉行多次磋商，主要就台美雙邊貿易及匯率議題，向美方表達我方立場。

央行強調，近年美國對台灣貿易入超擴增並超過美方檢視標準，主要反映美國受美中貿易爭端及疫情影響，對台灣科技產品需求劇增，加上國內及美商科技大廠調整原有兩岸分工模式，擴大在台灣投資與生產，增加對美國出口；對美貿易順差擴大與匯率因素無關。

央行表示，本次報告的檢視期間中，央行淨買匯439.3億美元，約為國內生產毛額（GDP）的6％，主要反映去年下半年受到疫情及美國量化寬鬆政策（QE）外溢效果影響，導致資金大量流入，國內匯市供需嚴重失衡，央行為避免匯市失序危及國內經濟金融穩定，淨買匯金額達352億美元。

央行表示，今年上半年淨買匯87.3億美元，1月國內匯市延續去年底美元超額供給現象，因此進場調節，買匯金額較大。不過，2月迄今，國內匯市供需情勢大致平衡，央行在此期間是淨賣匯。

央行也提到，近年台灣經常帳順差擴大，主要受到國外需求增加影響。長期以來，台灣經常帳順差主要來自商品貿易出超。近年美國及主要經濟體的經濟逐步解封，帶動需求大幅成長，國內因疫情控制相對得宜，生產未受影響，導致出口大幅增長，商品貿易出超擴大。

央行解釋，受到美中貿易爭端及疫情影響，加上政府推出多項具體政策吸引台商回台投資，國內投資持續成長，不過國內消費及國人旅遊支出下降，民眾可支配所得增加，國內儲蓄增幅較投資為大，導致超額儲蓄上升、經常帳順差擴大。預期未來疫情趨緩後，民間消費回升，我國超額儲蓄、經常帳順差可望下降。

央行也提到，美國、英國兩國長期呈現經常帳逆差，而中國、德國、日本、新加坡、瑞士及台灣則長期為經常帳順差，經常帳失衡反映經濟結構性問題，無法單靠匯率或單一國家調整解決。

央行表示，長期以來，台灣跟美國存在緊密且互利的雙邊貿易關係，央行跟美國財政部溝通管道順暢，未來雙方將在良好的互動基礎上，持續就相關議題進行溝通。

美國財政部每年4月、10月會公布匯率報告，對匯率操縱國設有3項標準，本次略有調整，第一是對美國商品貿易順差超過150億美元以上；第二是經常帳順差對GDP比率逾3％或依美國財政部模型估算其經常帳缺口對GDP比率逾1個百分點；第三是淨買匯金額對GDP比率逾2％，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯月數。

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美方將持續與台灣合作，解決潛在肇因

《中央社》報導，美國財政部12月3日表示，根據2015年美國一項貿易法律，台灣和越南仍然超出了可能操縱匯率的門檻，根據美國財政部提出的匯率半年報，台灣和越南超出了美方的貿易順差、經常帳和外匯介入門檻，美方將繼續與台、越合作，處理這些問題。

《聯合新聞網》報導，美國財政部認為新台幣匯率遭低估的潛在肇因，源自台灣在2021年6月止的過去一年，經常帳順差占國內生產毛額比率為15.2％，主要受到台灣的產品貿易順差所帶動。

美國財政部表示，新台幣匯率在2021上半年的多數時間都持續承受升值壓力，但台灣央行在2月縮減干預匯市的規模，維持「經管理的浮動」匯率政策。美國4月開始和台灣加強互動，雙方正研擬一套有具體行動的計畫，處理新台幣匯率遭低估、及外部順差過多等問題。

《鉅亨網》報導，除了該報告中提到「沒有足夠證據」將瑞士、台灣和越南列為操縱其匯率的經濟體之外。美國財政部還將中國、日本、韓國、德國、愛爾蘭、義大利、印度、馬來西亞、泰國、墨西哥及瑞士等12個經濟體列入「觀察名單」。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺