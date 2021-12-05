北京影響力持續擴張，美國防長：近日中國軍事行動類似「排練」，重申華府繼續挺台灣

印太區域局勢持續加溫，昨（4）日中國解放軍仍侵擾我國西南空域，創下自今年11月4日以來，連續31天擾台的紀錄。中國勢力擴張，在南海也成為政治角力戰場。而面對中國近來的威脅，今（5）日美國國防部長對此強調，中國軍事行動已經類似於「排練」，呼籲北京當局勿錯判情勢，並強調美國堅守一中政策，但也有能力抵御中國對台的武力進犯。

中國軍機頻擾台，南海爭議已僵持數月

近來中國動作頻頻，根據《自由時報》報導，今（2021）年11月10日美國共和黨籍參議員John Cornyn等數名參、眾議員晚間搭乘美軍C-40A行政專機訪台。

當日，中國解放軍大動作，派遣2架次「殲-10」戰鬥機、2架次「殲-11」戰鬥機、1架次「運-9」通信對抗機及1架次「空警-500」預警機。

而上述6架次軍機，分別自台海中線以南空域、東沙島東北部外圍空域、我防空識別區南界等，兵分4路進入我防空識別區。

直至昨（4）日，台灣國軍發布即時軍事動態，顯示我國西南空域空情動態，仍有中國殲-16機，2架次侵擾我西南空域；國軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，中國解放軍創下自今年11月4日以來，連續31天派軍機擾台的紀錄。

而向南延伸，中國與印尼雙方因南海的海域爭議已經僵持數月，印尼國會國家安全委員會議員Muhammad Farhan告訴《路透社》，近日中國外交官致函印尼外交部，要求印尼停止海上平台鑽探油氣，並表明該地為中國疆域。

Muhammad Farhan對此強調：「我們的回覆非常堅定，那就是我們不會停止鑽探，因為這是我們的主權，」Farhan告訴《路透社》，這封信有點語帶威脅，因為這次中國是首次，強推他們九段線的主張，有意損害印尼依據海洋法應有的權利。

報導稱，由於中國是印尼最大的貿易夥伴及第2大投資國，因此印尼領導人對此事紛紛噤聲，避免與中國起衝突或外交齟齬。不過，Farhan當時說，今年印尼和美國的軍演（Garuda Shield），將有官兵共4500人參與，該項例行性演習自2009年延續至今，中國首次向印尼提出抗議。

面對中國持續在周圍疆域發起大規模軍事行動，今（5）日美國國防部部長Lloyd Austin表示，這些類似於「軍事排練」，華府重申對台灣的強烈支持。

美國國防部長：近日中國軍事行動類似排練，華府繼續挺台灣

《路透社》報導指出，近幾個月來，兩岸緊張局勢不斷升溫，美國國防部長Lloyd Austin於加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Reagan Presidential Library）發表談話。

他說：「他們（中國軍演）看似在探索自身真實的能耐，」Lloyd Austin強調，這看起來極像排練。

Austin表示，目前全球唯有中國有能耐利用自身的經濟、外交、軍事和科技力量來對一個穩定開放的國際系統，發動一場持久的挑戰。他繼續表示，美中這全球兩大經濟體「在利益和價值觀上有真切的歧異，但真正重要的是如何管理這些歧異」。

Austin一再重申，美國正在尋求與中國軍方領導人建立開放的溝通管道，以防止誤判。美國媒體《美國之音》報導，北京當局，越來越傾向在利益分歧的領域中，對抗美國和其他國家，報導警告說，到2030年中國可能擁有至少1000枚核彈頭。

Austin強調，美國投入更多資金，在無人機、隱形技術上，確保美國現在的武器系統更具彈性，能夠應對物理，或是來自網路的一切攻擊。

他警告，中國領導階級日益對現有秩序不滿，也越來越有跡象表明他們有意取代美國在世界上的領導角色，但是美國並沒有被嚇倒。美國既不尋求對抗、衝突，美國也不會將局勢導向「新冷戰」，或將世界分裂成僵化集團，

Austin說，美方堅守一中政策，但同時「仍然致力於遵循台灣關係法，支持台灣自衛能力，同時間保有能耐來抵抗任何危及台灣人民安全的武力進犯」。

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核稿編輯：楊士範