12月5日到9日臺北車站設「莫德納施打站」，隨到隨打還可拿100元禮券
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中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增4例COVID-19境外移入確定病例；確診個案中無新增死亡。另指揮中心將於12月5至9日，在臺北車站大廳開設「莫德納疫苗施打站」。也公開明年強化疫苗接種規範，各相關部會亦將加強查核，倘場所尚有未完整疫苗接種之人員，業者須限期改善。
中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增4例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；確診個案中無新增死亡。另指揮中心將於12月5至9日，在臺北車站大廳開設「莫德納疫苗施打站」，並發布明（2022）年強化疫苗接種規範，若場所尚有未完整疫苗接種之人員，業者須限期改善。
新增4例境外移入確定病例
指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國、越南、寮國及印尼入境，入境日介於今（2021）年11月18日至12月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
指揮中心統計，截至目前國內累計453萬6780例，相關通報其中1萬6652例確診，分別為2008例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
去年起累計848例死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
12月5至9日，臺北車站大廳開設「莫德納疫苗施打站」
中央流行疫情指揮中心今日表示，為因應Omicron變異株疫情，以及提供民眾更便利的疫苗接種服務，指揮中心已協調臺北車站場地及三軍總醫院松山分院醫療人力。
自即日起至12月9日止，每日下午1時至晚上8時，於車站大廳西側迴廊開設「莫德納疫苗施打站」，不限本國籍民眾，外國籍人士亦可接種，民眾無需預約，隨到隨打，完成接種者還可得全聯100元禮券1份。
指揮中心說明，臺北車站「莫德納疫苗施打站」可接種對象如下：
一、18歲以上有意願接種莫德納疫苗第一劑者。
二、已接種莫德納疫苗第一劑間隔滿4週以上者。
三、已接種AZ疫苗第一劑間隔滿8週以上者。
指揮中心解釋，經考量臺北火車站為臺鐵、高鐵及臺北捷運三鐵共構，地理位置便利，出入人潮眾多，為方便即時提供民眾接種服務，提升疫苗之可近性，故選擇該站做為莫德納疫苗施打站，歡迎民眾踴躍多加利用。
自2022年1月1日起，將強化疫苗接種規範
指揮中心強調，為積極防範國際疫情嚴峻及新型變異株威脅，自明（2022）年1月1日起，教育部、經濟部、勞動部及衛生福利部業管之部分場所防疫指引將強化疫苗接種規範。
一、所有工作人員、從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。
二、倘人員曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書者，可暫免檢具COVID-19疫苗接種證明。惟於首次服務前，仍應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，並應於解除隔離滿3個月後，儘速完整COVID-19疫苗接種。
三、倘人員經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明者，於首次服務前，應提供自費3日內PCR檢驗陰性證明，後續須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務。
指揮中心強調，為確保相關場所人員自明年1月1日起能符合上開規範，請相關場所鼓勵未完整疫苗接種之工作人員及從業人員，儘速於明年12月17日前完整接種疫苗2劑。
各相關部會亦將加強查核，倘場所尚有未完整疫苗接種之人員，業者須限期改善，並依各主管機關所訂之防疫指引規定辦理。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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新聞來源：
- 自111年1月1日起，強化教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管之部分場所(域)人員COVID-19疫苗接種規範，請儘速於110年12月17日前完整接種疫苗2劑，以嚴守社區防線（指揮中心新聞稿）
- 指揮中心12/5-12/9於臺北車站大廳開設「莫德納疫苗施打站」，歡迎民眾多加利用（指揮中心新聞稿）
- 新增4例COVID-19境外移入確定病例（指揮中心新聞稿）
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範