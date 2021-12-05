美國情報圈研判，俄國最快2022年初動用17萬大軍入侵烏克蘭

近年烏克蘭、俄國衝突不斷，而隨著近日兩國各自指控進行軍事集結，未來恐爆發新一波衝突。不具名的美國政府高層向《華盛頓郵報》透露，俄國明（2022）年初打算從多個陣線發起攻勢侵烏克蘭，調動100個營級戰術集群，部隊人數恐高達17萬5000人。

烏克蘭、俄國衝突升溫，美國國務卿：將面臨「嚴重後果」

烏克蘭（Ukraine）和俄羅斯（Russia）都隸屬前蘇聯，烏克蘭於1991年脫離蘇聯獨立尋求經濟自主，且在2013年積極要和歐盟簽署指標性的政治與自由貿易協議。

《中央社》報導指出，由於烏克蘭具有重要的地緣位置以及掌控黑海出海口的權力，當時親俄的前烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych），在莫斯科當局壓力下，中止與歐盟協商，進而導致上萬名烏克蘭人在首都基輔（Kiev）抗議。

緊接著2014年，俄國打著保護克里米亞（Crimea）利益，以及說俄文居民的名義，強行派兵進入烏克蘭領土。爾後，克里米亞自治共和國（Autonomous Republic of Crimea）發動公投決定「脫烏入俄」，導致烏克蘭陷入連年內戰。

其中，烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）與東南部盧甘斯克州（Luhansk）的親俄分離主義派，亦宣布脫離烏克蘭獨立，引發戰火最為激烈。

之後法國、德國仲裁下，烏克蘭與俄國在2015年於白羅斯首都明斯克（Minsk）簽署停火協議，但協議卻屢次遭到破壞。根據聯合國（UN）數據顯示，從2014年至今，烏克蘭東部有超過3000名平民死於戰火衝突。

近日衝突急劇升溫，烏克蘭宣稱俄國已經在其邊境集結了9萬多名士兵，而莫斯科否認凖備攻擊烏克蘭，並指責基輔自己在進行軍事集結。隨後今（2021）年，俄國12月2日宣佈，已逮捕了3名烏克蘭安全部門特工嫌疑人，其中有一人被控策劃恐怖襲擊。

12月3日，《BBC中文》報導稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在瑞典會面。布林肯警告，如果俄羅斯不斷尋求與烏克蘭發生衝突，將面臨「嚴重後果」。

智庫R.Politik的政治分析師Tatiana Stanovaya告訴《BBC》：「（軍事）訓練、武器對普亭（Putin）來說就像是一塊紅布，他認為如果今天不採取行動，那麼明天烏克蘭就會有北約基地。他需要阻止這些。」

美情報圈：俄國最快2022年初動用17萬大軍入侵烏克蘭

昨（4）日，烏克蘭國防部長Aleksey Reznikov在首都基輔告訴國會，他估計俄軍「達成升級準備」的時間是明年1月，軍事介入是「可能情境」，而東邊的頓巴斯（Donbass）地區為首要目標。他繼續強調，在邊界聚集的9萬多名士兵，將組成41個營級戰術集群（battalion tactical groups，BTG）。

營級戰術集群：俄軍營級戰術集群含一個機械化步兵營，通常輔以一個戰車連和比一般營級單位更多的火箭砲，有時規模更大，並有整個旅的資源作為後盾，是一個模組化的戰術單位。

不過，《華盛頓郵報》報導指出，根據所取得情報資料與軍方官員說法指稱，俄國明年初打算從多個陣線發起攻勢侵烏克蘭，部隊人數將高達17萬5000人。

報導稱，俄國一直向兩國邊界增兵，同時要美國保證不會讓烏克蘭加入北約，以及不讓北約在烏克蘭周邊進行軍事活動，當前危機已引發人們對歐陸重新爆發戰爭的擔憂。

不具名的美國政府高層向《華盛頓郵報》指出，俄軍計劃調動100個營級戰術集群，另有戰甲車輛、大砲等各式裝備，且根據該報取得的衛星照片顯示，俄軍在4個位置集結，目前部署的營級戰術集群達50個，陸續將抵達更多大型軍武。

這名官員還說，俄羅斯情報部門可能還會在入侵前，透過代理人和媒體加強詆毀烏克蘭和北約。

今（5）日，美國總統拜登（Joe Biden）對此表示，會讓俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭的行動「非常、非常困難」，並表示政府正在研擬新一套方針以防俄國侵略。他一再重申：「我現正在做的，是整合我認為最全面及極富有意義的舉措，會讓普亭的侵略行動窒礙難行。」

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核稿編輯：楊士範