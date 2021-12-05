攻擊男童的比特犬農委會將進行「人道評估」，台灣明年3月禁養、國外犬隻造成傷害飼主須受罰

屏東3歲孩童於12月2日遭鄰居庭院繫上項圈的比特犬攻擊致死，引起社會一遍譁然；而據前往收容所的動保人士表示，該涉案犬隻通報收容後相當親人，並直指台灣處理類似案件，均認定「犬隻」過失，無法防範憾事一再發生，農業處則表示比特犬自2022年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」。

3歲幼童遭比特犬攻擊致死，農委會進行「人道評估」

12月2日晚間，屏東縣一名3歲幼童獨自外出到鄰居庭院，卻遭戶外繫上狗鏈的比特犬攻擊身亡，引起社會關注；事後農業處調查發現，飼主未申請寵物登記、植入晶片，也沒絕育，違反動保法依法開罰，此外發生狗咬死人憾事，加上該犬為列管凶猛犬類，將會進行「人道評估」後處理。

接獲通報收容的動保人士透露，牠完全不具攻擊性，甚至相當親人。該名動保人士向《聯合報》強調，每次有關單位遇到意外事件，往往都直接認定犬隻有問題，並以安樂死解決；即便農委會已經將特定的犬隻列管，但近年類似案件仍不斷發生。他強調如果不是真的了解，犬隻為何攻擊，以及該如何防範，那人道處理再多都沒有用。

恒禎法律事務所律師李榮唐則告訴《自由時報》，許多民眾誤以為沒有將犬隻帶出門，就能免負擔相關責任，但事實是根據《動保法》規定，受列管的犬隻需要有嘴套、籠子等防護設施，而不是將犬隻綁在家中就可以免罰，該案飼主仍必須要承擔相關法律問題。

另外，如果民眾不慎面對發狠的比特犬該如何是好？屏東科技大學工作犬訓練中心研究員羅書珊向《蘋果日報》說明，比特犬是一種鬥犬，遇到牠（相關犬隻）最好的方法就是保持距離。他說盡量別有太大的肢體動作（包含揮舞或聲音喝斥去驅趕），也不要目視盯住牠，否則會被視為挑釁，最好的方法是默默轉身離開。

比特犬自2022年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」

早在今（2021）年10月26日修正《動物保護法》通過，指定禁止飼養、輸入或輸出之動物如下：美洲巨水鼠科（Myocastoridae）動物；食人魚（Serrasalmusrhombeus）；電鰻科（學名：Electrophoridae）動物。

以及，指定禁止飼養或輸入之動物為比特犬（Pit Bull Terrier），包括下列犬隻：美國比特鬥牛犬（American Pit Bull Terrier or American Pit Bull）；美國史大佛夏牛頭犬（American Staffordshire Terrier）。

農委會強調，2022年3月1日前，已輸入或飼養比特犬，應於2023年2月28日前，向所在地直轄市、縣（市），主管機關登記備查，始得繼續飼養，不得繁殖；登記備查後，飼主、飼養地點變更或犬隻死亡，比照辦理。

農委會重申，「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」明訂，規定23公斤以上或有攻擊紀錄之犬隻，出入公共場所或公眾得出入之場所，應戴口罩，並應由成年人伴同，及以長度不超過1.5公尺之鍊繩牽引。

Photo Credit: 中央社 農委會公告比特犬111年3月起禁止飼養或輸入，高雄市動保處18日表示，已飼養比特犬飼主只要在期限內 辦理申報並遵守配套規定就可繼續養。 （高市動保處提供） 中央社記者洪學廣傳真 110年11月18日。

而參照國外相關法律，意外責任多為飼主承擔。《中央社》以英國為例說明，依照情節輕重，最高可處1000英鎊（約新台幣3.6萬元）罰金；其他處罰包括處以「管制令」，禁止犬隻進入特定場所或地點，需要隨時繫上狗繩，或在公共場合戴上嘴套等。

其中，若情節嚴重的話，飼主可能被判處短期監禁，甚至是終身禁止養狗。另外，犬隻可能被沒入、人道銷毀等情況，取決於在英國多項標準，例如：飼主與犬隻過去是否有過攻擊性行為、犬隻是否具有攻擊性、飼主是否預防攻擊行為的發生（像是放置警告標語等）；以及受害者是否讓自身處於險境，像是試圖阻止兩隻狗打鬥等狀況。

不過事發至今，有許多民眾到屏東縣長潘孟安的臉書上為了狗請命，他們強調，「這隻狗沒有想像中的兇猛」；「請問比特犬被綁起來在自家院子裡到底做錯什麼了」以及「牠都被綁著，只是為主人盡到看家的責任，不是主動跑出去攻擊人」。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範