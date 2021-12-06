氣候異常造成加拿大「液態黃金」短缺，「楓糖漿界OPEC」宣布釋出一半戰略儲備

文：吳宗宜

楓糖漿再度登上加拿大頭條

在高油價促使美國總統拜登（Joe Biden）釋出國家的戰備儲油之際，美國的北方鄰國加拿大也面臨另一種「液態黃金」的短缺問題。

加拿大魁北克楓糖漿商會（The Quebec Maple Syrup Producers）近日宣布，將動用約5000萬磅的戰略楓糖漿儲備（約占庫存量的一半），來滿足市場的高額需求。

加拿大魁北克楓糖漿商會創建於2000年，經常被稱為楓糖漿界的石油輸出國家組織（OPEC）的組織，該商會的戰略儲備滿倉可容納1億磅（4萬5000噸）楓糖漿，在市場供不應求時，該商會則將動用其儲備以平抑楓糖漿的價格。

截至2020年，魁北克生產全球近73％的楓糖漿，出口到60多個國家，其中最大出口國是美國，占加拿大楓糖出口量的60％。

由於加拿大今（2021）年春季異常短暫而溫暖，導致魁北克省今年楓糖漿的產量欠佳。從歷史來看，2021年魁北克的楓糖漿產量符合每年產量的平均值，產量約為6萬噸，但與2020年相比減少了1.8萬噸，且在疫情影響下，全球需求激增，楓糖漿的銷售比去（2020）年相比上升21％，造成目前供需失衡的現象。

魁北克省楓糖漿商會發言人諾曼丁（Helene Norman din）表示：「這個系統幾乎可以防止所有庫存短缺，並確保市場供應充足，這就是為什麼要儲備楓糖漿，我們不能也不會錯過楓糖漿！」

諾曼丁並指出，該集團已開始為明（2022）年準備，因為預估明年的楓糖漿產季可能早早於2月初就開始，而非正常的3月，也會比往常提前結束。

採集楓糖漿是高度靠天吃飯的活，只能在白天溫度高於冰點，但夜間溫度低於攝氏0度的天氣時採收，因為楓樹液只在這些條件下流動。楓糖漿的收穫季節通常從2月下旬持續到4月底，樹木也必須達到一定的年齡，通常在30或40歲之間，才能採摘糖漿，採摘方式則是使用金屬水龍頭連接到收集箱，透過真空系統的吸力進行採收。

魁北克省目前有5000萬棵樹可以開採楓糖漿，並計劃未來幾年再增加700萬棵，以滿足市場的高額需求。

諾曼丁說：「這場疫情對我們有所助益，因為有更多人在家煮飯，也有更多本地人使用本地產品。」

RCI報導，康乃爾大學的楓糖漿研究和推廣中心「Uihlein Forest」前主任法雷爾（Michael Farrell）表示，如果正確地儲存在桶中，楓糖漿可以保存很多年：「這樣當一年產量不好時，就還是會有足夠的楓糖漿讓人們抹在鬆餅上，如果今年沒有商會的這種儲備，商店貨架上的楓糖漿就會少得多，價格也會高得多。」

並不是每一年都是豐收年。佛蒙特大學普羅克特楓樹研究中心（Proctor Maple Research Center）的副教授凡登伯格（Abby van den Berg）指出，今年有許多地方直到生產季節後期，才有利於樹液流動的好天氣：「今年收成不是很好並不可怕，雖然沒有過去幾年那麼好，但實際上也不差。雖然所有的頭條新聞都寫說『楓糖漿短缺』，但楓糖漿的供應沒有中斷，且因為有戰略儲備，所以實際上短缺情況並不嚴重。」

CBC報導，位於魁北克省Ste-Anne-de-la-Rochelle的布列恩楓糖漿公司（Brien Maple Sweets）負責包裝和銷售瓶裝楓糖漿，該公司老闆Philippe Charest-Beaudry表示，今年迄今為止，他的公司已經履約供應所有產量：「我沒有聽說過業內其他公司無法履行供應合約，從我們的角度來看，我們認為短期內供需問題應該就會得到解決，我不認為明年雜貨店裡會沒有楓糖漿。」

這不是楓糖漿儲備第一次成為加拿大的頭條新聞。2011年8月至2012年7月間，加拿大發生了一起史上最大的楓糖漿盜竊案，竊賊從魁北克省的聖路易德布蘭德福德（Saint-Louis-de-Blandford）盜走了9500桶、重2700噸、價值1800萬美元的楓糖漿，當時每桶楓糖漿的價格是每桶原油價格的13倍。

失竊倉庫原有4500噸的楓糖漿，但直到2012年7月例行庫存檢查時，管理者發現一個本應裝滿糖漿的桶子變成水後，才終於發現了這起震驚全加拿大的竊盜案。

在加拿大與美國警方聯合的後續調查下，終於在2012年10月起陸續逮捕26名嫌犯，被逮捕的走私商人瓦利雷斯（Richard Vallieres）則在審判中稱，自己是因家人被性命威脅而被迫協助銷贓，說自己曾試圖拒絕接收這些偷來的楓糖漿，但黑道賣家則威脅要殺死他、他的女友和孩子並掏出槍稱，「我知道你住在甚麼地方」，最後他才被迫協助他們。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航