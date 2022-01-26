耕地鹽化、安全用水匱乏，誰該為孟加拉的水資源危機與更加脆弱的女性處境負責？

氣候變遷導致的水資源危機，正不斷加劇人們生存的挑戰。全國近50％人口從事農業工作、境內超過70％以上的土地用於農作的孟加拉便身受其害。

根據德國看守協會發布的「全球氣候風險指數」報告顯示，孟加拉在過去20年中受極端天氣影響最嚴重的國家中排名第七，除了週期性的遭受熱帶氣旋、河道侵蝕、洪水、山崩以及乾旱等災害外，全球暖化更加劇了這些災害的強度和頻率，這也導致國土本就地處低窪的孟加拉農業收益損失慘重，農民賴以為生的耕地、居所被毀，同時因土壤及水源遭鹹水侵入，因此經常無法取得乾淨、安全的水資源。

據統計，孟加拉有超過180萬人民無法獲得安全的飲用水，3600萬人缺乏基礎衛生設施，更有數百萬人因氣候變遷而流離失所。這些災害更使得孟加拉童婚問題日趨嚴重，許多家庭在經濟困頓、生活無以為繼的狀況下迫使家中未成年者結婚，藉此減輕家中經濟壓力。

居住在孟加拉西南部的農民阿卜杜勒・薩馬德（Abdus Samad）便表示，年復一年且愈加頻繁的熱帶氣旋與洪水，已將他的耕地和農舍淹沒，雖然薩馬德的孫子積極協助重建家園，但他與家人知道重建後所帶來的穩定不會太久，下一次的洪水可能又會摧毀生計。

「我們生活在極大的痛苦之中！」薩馬德對此無奈說道。

而侵襲孟加拉的熱帶氣旋亦常因暴潮現象將海水帶至內陸，風暴結束後倒灌的海水卻無法退去，導致大農地泡在海水中無法耕種。

當地農民也指出，20多年前，他們仍可以全年耕作無礙，然而現今卻得經常面對海水長時間淹沒農田的窘境，這讓他們對於未來該如何生存深感無助。

亟欲解決的水資源危機

因全球暖化而不斷上升的海平面也讓孟加拉的水資源問題雪上加霜，許多居住於孟加拉沿海地區的家庭在接受瑞士通訊社《新人道主義者》（The New Humanitarian）的訪問時認為，海水滲入所產生的土壤鹽化問題導致農作物難以種植，家中男性往往需要遠離家鄉尋找其他工作機會。

孟加拉當局2017年的一份研究調查亦發現，該國境內沿海地區的淡水河流域平均鹽度有顯著增加，在2005年至2015年間，沿海地區土壤的含鹽量也從千分之七點六增加到千分之十五點九，然而正常且適合農作物生長的土壤含鹽量應介於千分之零點四至一點八，高鹽度的土壤汙染，除造成作物生長不易、農民耕作困難外，也危及鄰近河溪生態系的物種生存。

此外，讓孟加拉人民擔心的還有地下水體的污染，據統計，孟加拉有90％的人口皆依賴地下水生存，然而現今已有許多地區的地下水遭遇海水侵入的問題，孟加拉氣候變遷及永續發展專家阿提克・拉赫曼 （Atiq Rahman）便表示：「在平坦的沿海地區。當海水水位上升一公尺，即會破壞孟加拉境內17％的土地，因為當來自海洋的鹹水入侵土壤後將提高地下水的鹽度，從而加劇民眾獲取安全飲用水的水資源危機。」

尤其在孟加拉國西南部的庫爾納（Khulna）三角洲地區，原本可供飲用的地下水源因海水侵入導致鹽度過高，再加上該區人口密度高、多數民眾貧窮，無法負擔市面上價格日益高漲的飲用水，且孟國政府缺乏資金妥善處理鹽水問題，例如建造海水淡化廠，居民在無法獲取乾淨水源的狀況下，最終導致在地居民只能完全依賴高鹽量的飲用水。

根據英國倫敦帝國大學格蘭瑟氣候變遷與環境研究所的研究顯示，當地所飲用的高鹽度水源可能增加居民出現高血壓、心臟病等健康風險，甚至導致婦女在懷孕期間罹患妊娠毒血症。且人們若長期飲用此類遭受汙染的水源，也可能引發腹瀉、霍亂、痢疾、黃疸等疾病。

更加脆弱的女性處境

聯合國政府間氣候變化專門委員會，2019年於孟加拉南部沿海地區進行的研究顯示，女性在獲取氣候災害相關資訊、參與家庭與社區的災害應對決策過程、以及取得經濟支持的機會皆少於男性。

孟加拉性別及跨國氣候變遷研究員賈納特（Raihanatul Jannat）亦認為，由於傳統社會下的父權體制，致使孟加拉女性地位普遍較低，在面對洪水、土壤鹽化、水源汙染等環境變遷等災害時，女性遭受危害的程度更高於男性，尤其當食物、水資源短缺時，婦女傾向攝取更少的營養，因為她們通常將孩子與丈夫等家中男性成員放在首位。

面對乾淨淡水資源的短缺，許多婦女也肩負起尋找乾淨淡水的重任，在孟加拉西南方的薩德基拉縣（Satkhira）便有許多村落的婦女必須每天步行約4公里尋找可供飲用、炊煮的水源。居住在該縣庫爾納市的39歲婦女阿萊婭・貝古姆（Aleya Begum）表示，當地居民一年當中只有在雨季的時候才能獲得相對充足的淡水，剩下長達8至9個月的日子裡，她們都必須長途跋涉、每日歷經一個半小時的路程前往未受海水汙染的池塘、水井取水，才能把一壺飲用水提回家。

鑒於相對乾淨的淡水取得不易，且多用於飲用、煮食功能，婦女在從事清掃、洗衣等家務時仍須使用住家沿海地區高鹽度的水源，有時甚至得長時間浸在鹽水中捕撈漁獲，長期下來使得婦女容易產生皮膚相關的疾病。

現年43歲的村民納吉瑪・哈頓（Nazma Khatun）便是該處境下的受害者之一，納吉瑪每天僅有不到3美元的微薄薪水，卻需要將一半的收入用於治療鹽水引起的皮膚病。

「這片土地曾經豐饒，每個人都能在自家的後院耕作，也可以依靠附近的池塘、河流和水井獲取飲用水，然而我們現在卻因水和土地的鹽污染遭受如此痛苦！」納吉瑪補充說道。