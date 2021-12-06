斯洛伐克代表團抵台：派遣規模層級史上最高、專機秀國徽國名引注目

中東歐國家斯洛伐克訪問團昨（5）日抵台，今天下午將於南港展覽館進行首屆次長級的「台斯跨部會經濟合作諮商會議」，包括國發會主委龔明鑫、外交部政次田中光、經部政次陳正祺等人均將出席，斯洛伐克方面，則有經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）、外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）代表。

這是斯洛伐克在2003年於台灣設處以來，首度派遣規模及層級都具代表性的重要官員訪台，經濟部長王美花表示，非常樂見歐洲國家對台有非常大的興趣，本次會面將集中在貿易、產業。

根據外交部，本次斯洛伐克訪團，為經濟部政務次長葛力克率官、研、產、學界代表的43人訪問團，訪台期間為12月5日至10日，訪團成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等斯國政府所強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表。

本次訪台期間除參加由科技部、經濟部、教育部、交通部等跨部會層級的經濟合作諮商會議，還將舉行斯洛伐克投資商機論壇、B2B（企業對企業）商業洽談會與相關參訪，並與政府官員高層會面。

Photo Credit: 中央社 斯洛伐克經濟部次長葛力克（前右）率領斯國官、 研、產、學界代表的43人訪問團，5日下午搭乘專機訪台。

這是斯洛伐克自2003年在我國設處以來，首度派遣規模及層級均具代表性的重要官員訪台，意義重大，外交部對此表達誠摯歡迎。

為什麼本次訪台？訪台要談什麼？

經濟部長王美花今日於立法院受訪表示，斯洛伐克訪團來訪，主要是因國家發展委員會主委龔明鑫10月率團拜訪東歐，斯洛伐克訪團回訪，雙方會談將聚焦貿易、產業。王美花表示，非常高興歐洲國家對台灣有很大興趣，也樂見雙方加強合作。

《自由時報》報導，經濟部表示，雙方將延續之前我國官員訪斯時已有共識的議題，針對貿易、投資、電動車、智慧城市、中小企業數位化、新創合作、創新研發等進行討論，尋找台斯經貿進一步合作可能性，擴大雙邊關係。

斯洛伐克專機秀國徽國名 學者：傳達「準」官方關係

斯洛伐克訪團今天傍晚飛抵台灣，代表團所搭乘專機機身漆有斯洛伐克國徽及國名，格外引人注目。

Photo Credit: 中央社

《中央社》報導，國防部智庫、國防安全研究院學者李俊毅認為，由於來台人數較多，且身分又是國會議員，以包機方式搭乘斯國的國籍航空來台，可能是因應台灣防疫政策。

台灣大學政治系副教授陳世民指出，若斯洛伐克所有的民航機均有國徽及國名，恐談不上政治意涵，但如果葛力克所搭乘的飛機為國籍航空專機，且只供政府官員搭乘，雖然台斯無邦交，但等同對方間接傳達，台灣與斯洛伐克為準官方關係，就如同美國參眾兩院的議員訪台搭乘美國行政專機一樣，具有政治意涵。

外交部表示，近年台斯雙邊關係持續深化，本年斯洛伐克國會外交委員會首度通過決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），9月斯國政府宣布捐贈16萬劑疫苗協助台灣抗疫，擴大國際間良善循環。

而今年10月我國籌組中東歐三國經貿投資考察團訪問斯洛伐克，雙方簽署達7項合作備忘錄，舉辦逾170場商業洽談會，奠定彼此經貿合作及產業連結的堅實基礎。外交部吳釗燮部長曾應邀在斯洛伐克著名智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）發表專題演說，呼籲全球合作對抗威權及加強疫後供應鏈韌性。

Photo Credit: 中央社 斯洛伐克9月宣布，捐贈16萬劑AZ疫苗給台灣。除了疫苗，台灣也收到斯洛伐克Fibrochem公司贈送的一批手術防護衣。

根據外交部網站，斯洛伐克為中東歐內陸國家，東南鄰烏克蘭，南與匈牙利相連，西接奧地利，西北與捷克相鄰，北與波蘭接壤，首都為布拉提斯拉瓦，總面積約4萬9035平方公里，人口約546萬人。斯羅伐克信仰以羅馬天主教為主；1989年「絲絨革命」（Velvet Revolution）成功後，推翻共黨政權，改行民主憲政體制。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範