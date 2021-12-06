2021/12/06,
國際

翁山蘇姬遭判刑4年，緬甸軍卡追撞抗議民眾至少5死

翁山蘇姬遭判刑4年，緬甸軍卡追撞抗議民眾至少5死
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

緬甸前國務資政翁山蘇姬被指控包括違反機密法、貪腐、煽動叛亂、違反防疫規定、非法持有對講機、選舉舞弊等10多項罪名。緬甸法院於12月6日首度針對煽動叛亂和違反防疫規定進行宣判，翁山蘇姬恐面臨2年和3年有期徒刑。而在宣判前夕，緬甸安全部隊卻以軍卡車衝撞人群，暴力鎮壓示威者。

中央社》報導，緬甸軍政府發言人今天（6日）向法新社表示，遭罷黜的文人領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）因煽動群眾對抗軍政府及違反COVID-19防疫規定，遭法院判刑4年。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，依據「刑法第505（b）條和天災管理法」，翁山蘇姬涉及的指控各判2年有期徒刑，而前總統溫敏（Win Myint）也因為相同指控遭判4年徒刑。不過，紹敏通稱翁山蘇姬與溫敏目前還不會入監服刑，接下來還會在首都奈比多（Naypyitaw）面對其他指控的審判。

路透社》報導，翁山蘇姬面臨12起案件，包括多起貪腐指控，以及違反國家機密法、電信法和COVID-19防疫規範，最高刑期累計超過100年。翁山蘇姬的支持者表示，這些罪名毫無根據，目的是要結束她的政治生涯，並在軍方鞏固大權的同時，讓她官司纏身。

在奈比多舉行的審判不對媒體開放，軍政府的公共資訊管道也未提到相關訴訟，而翁山蘇姬的律師被禁止對媒體和大眾發言。

另一方面，《路透社》報導，柬埔寨總理洪森今天表示，緬甸軍政府委任的外交部長將在7日訪問柬埔寨，而他也很快將到緬甸拜會軍方導人敏昂萊，他主張緬甸應該繼續被邀請參與東協事務。

洪森是在出席一項中資項目落成典禮時做出上述表示，他說「根據東協憲章，任何人都無權驅逐其他成員」。柬埔寨將在2022年任東協輪值主席國，而洪森沒對翁山蘇姬的審判發表意見。

軍方暴力鎮壓示威者

為聲援翁山蘇姬，抗議軍政府6日的不當審判，5日緬甸的商業大城仰光爆發示威抗議，但不幸發生死亡事件。

目擊者及號召抗爭的組織表示，一輛軍卡衝撞和平遊行的人群，造成多人重傷。《路透社》報導，抗議民眾不過才遊行了2分鐘，就發生軍卡衝撞的慘案，當地媒體稱至少已造成5人死亡，15人被捕

中央社》報導，根據上傳至社群媒體的一段影音顯示，一輛高速行駛的小軍卡追撞示威民眾，10多名民眾紛紛竄逃，畫面當中收錄群眾喊叫：「有車…救命！撞到孩子了…噢！…死了…跑，快跑！」目擊者稱，軍卡停下後，隨即有大約5名武裝士兵跳下車並追逐抗議民眾，同時開火又逮捕被軍卡追撞的年輕人。

緬甸國營電視台報導，11名抗議民眾被捕，當中3人傷勢嚴重。

發動抗爭的組織「仰光人民罷工」（Yangon People's Strike）表示，大約30人參與今天的街頭遊行，媒體上傳網路的影音顯示，抗議民眾手持翁山蘇姬的畫像，並且高喊立即釋放這位被囚禁的文人政府領袖。

策動這起示威的成員說，他們發動類似的抗議就是要號召當地民眾站出來反軍政府。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，自2月1日爆發軍事政變以來，暴力鎮壓人民的安全部隊也有駕車攻擊抗議民眾的先例，至今約有1300名民眾在反抗運動中喪命。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。