翁山蘇姬遭判刑4年，緬甸軍卡追撞抗議民眾至少5死

《中央社》報導，緬甸軍政府發言人今天（6日）向法新社表示，遭罷黜的文人領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）因煽動群眾對抗軍政府及違反COVID-19防疫規定，遭法院判刑4年。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，依據「刑法第505（b）條和天災管理法」，翁山蘇姬涉及的指控各判2年有期徒刑，而前總統溫敏（Win Myint）也因為相同指控遭判4年徒刑。不過，紹敏通稱翁山蘇姬與溫敏目前還不會入監服刑，接下來還會在首都奈比多（Naypyitaw）面對其他指控的審判。

《路透社》報導，翁山蘇姬面臨12起案件，包括多起貪腐指控，以及違反國家機密法、電信法和COVID-19防疫規範，最高刑期累計超過100年。翁山蘇姬的支持者表示，這些罪名毫無根據，目的是要結束她的政治生涯，並在軍方鞏固大權的同時，讓她官司纏身。

在奈比多舉行的審判不對媒體開放，軍政府的公共資訊管道也未提到相關訴訟，而翁山蘇姬的律師被禁止對媒體和大眾發言。

另一方面，《路透社》報導，柬埔寨總理洪森今天表示，緬甸軍政府委任的外交部長將在7日訪問柬埔寨，而他也很快將到緬甸拜會軍方導人敏昂萊，他主張緬甸應該繼續被邀請參與東協事務。

洪森是在出席一項中資項目落成典禮時做出上述表示，他說「根據東協憲章，任何人都無權驅逐其他成員」。柬埔寨將在2022年任東協輪值主席國，而洪森沒對翁山蘇姬的審判發表意見。

軍方暴力鎮壓示威者

為聲援翁山蘇姬，抗議軍政府6日的不當審判，5日緬甸的商業大城仰光爆發示威抗議，但不幸發生死亡事件。

目擊者及號召抗爭的組織表示，一輛軍卡衝撞和平遊行的人群，造成多人重傷。《路透社》報導，抗議民眾不過才遊行了2分鐘，就發生軍卡衝撞的慘案，當地媒體稱至少已造成5人死亡，15人被捕

《中央社》報導，根據上傳至社群媒體的一段影音顯示，一輛高速行駛的小軍卡追撞示威民眾，10多名民眾紛紛竄逃，畫面當中收錄群眾喊叫：「有車…救命！撞到孩子了…噢！…死了…跑，快跑！」目擊者稱，軍卡停下後，隨即有大約5名武裝士兵跳下車並追逐抗議民眾，同時開火又逮捕被軍卡追撞的年輕人。

緬甸國營電視台報導，11名抗議民眾被捕，當中3人傷勢嚴重。

發動抗爭的組織「仰光人民罷工」（Yangon People's Strike）表示，大約30人參與今天的街頭遊行，媒體上傳網路的影音顯示，抗議民眾手持翁山蘇姬的畫像，並且高喊立即釋放這位被囚禁的文人政府領袖。

策動這起示威的成員說，他們發動類似的抗議就是要號召當地民眾站出來反軍政府。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，自2月1日爆發軍事政變以來，暴力鎮壓人民的安全部隊也有駕車攻擊抗議民眾的先例，至今約有1300名民眾在反抗運動中喪命。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！