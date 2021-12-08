中國防疫「時空重合」之術，只要時間範圍「相近」隨時可能被關進隔離所

文：邱國強（中央社駐北京特派員）

乍一看到「時空重合」、「時空伴隨」幾個字，您可能會覺得這是科幻動畫或言情小說裡的情節。然而，部分中國民眾卻因為這幾個字驚嚇不已，不是突然進不了飯館，就是進了隔離所。

原來，這些「時空系」新詞，是中國政府10月起發明的防疫新名詞。這些看上去有著科幻梗、言情風的新詞，最後被一些有才的中國民眾，歸納成一個言簡意賅的名詞：「時空株連」。

10月下旬到上海出差的北京小伙子小東（化名），就成了被「時空株連」的對象。在時機完全想不到、地點完全不知道的異鄉，驚訝、憤怒、哭笑不得，最後無奈地在隔離所裡足足待了15天，才回到北京。

那時，小東剛在上海談成了一項大型合作案。10月28日近中午，他搭上了編號G14的高鐵列車返回北京。因為心情好且沒吃早餐，他闊了一回，買了最貴的飯盒、一整條餅乾和飲料，吃得連打飽膈，在手機裡抖音傳來的陣陣罐頭笑聲中，昏沉睡去。

不料，距開車約2個小時後，乘務員把沉睡中的旅客叫醒，一一登記訊息，理由是列車上出現了確診病例的密切接觸者，小東於是接受了登記。又過了1小時，列車開進了濟南西站。這時，月台上反常地空無一人，卻站著許多身穿白色防護衣的防疫人員。

小東回憶，所有人在車上待了快1個小時，列車前半截8個車廂的旅客先下車。他坐在後半截又等了近2小時，乘務員前來發給每個人N95口罩，並通知這個密切接觸者就是另一名乘務員，服務的是後半截列車。因此，後半截的所有旅客要被就地留在濟南，隔離14天。

小東向記者形容，自己聽到這消息時，頓時愣住了。因為，公司和自己家裡，未來14天還有一堆事等著處理，還要幫女朋友搬家。沒辦法，他壓抑著滿是怒火的心情重新打了一輪電話，告知自己要被留在濟南隔離完，才能再回北京。

「簡直快瘋了」，小東形容，關在離濟南市區十分遙遠的歷下區一處隔離所內，每天送來的是千篇一律的飯盒，吃到第4天就幾乎吃不下去了，又不能叫外賣，每隔3天還得做1到2次核酸檢測。至於公司的事，最後多半能透過線上解決，但失去自由兩個禮拜不能和家人、女友相處的痛苦，「難挨呀」。

對照中國媒體報導發現，當天有同樣遭遇的，還有另一列從浙江嘉興開往北京的高鐵，理由一樣，也是有1名乘務員接觸過確診者。於是，在北京官方要求下，這兩列車不准開進北京，原因是「保衛首都」，且當時正是那波源自西北的本土疫情蔓延期，北京已有逾30人感染。

因為這樣，這兩列車上曾經和這2名乘務員同車廂的眾多旅客、其他乘務員，乃至於駕駛員，都成了「時空重合」的對象，只好被「時空株連」了。

事實上，這些「時空系」新詞，中國各地叫法不一。北京市稱為「時空重合」，有些地方則叫「時空伴隨」、「時空重疊」。內容是，凡是事後被查出，任何人在中國境內，和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者，曾在「相近的時間」和「相近的範圍」內同時存在，便會被視為需要追查的密切或次密切接觸者。

至於「相近的時間」和「相近的範圍」是多少？按北京市定義、中國不少地區比照實施的標準，是在800乘800公尺的範圍內與確診者一同停留超過10分鐘。或是最近14天內，與確診者任一方在同一地累計停留超過30小時，就會中獎。

而追查的依據，就是你的手機。因為，手機的定位訊號，可經由基地台充分掌握，而這正是中國政府的強項。

在這樣強力的「時空株連」下，受衝擊的可不只是「時空伴隨者」、「時空重合者」。跟這些被伴隨、被株連者有關係的旁人，也會受到影響。在北京一所學院任教的李芳（化名），就是無端被波及的一位。

原來，李芳班上的3名女學生，因為同一時間和北京昌平區一名確診者在同一處商場購物，事後便被列為「時空重合」對象。在防疫單位要求下，除了3名女學生要在家隔離14天外，其他學生也必須在家觀察14天，導致全班停課長達2週。

幸運的是，李芳在女學生到商場購物前後那幾天，因為家中有事請假，沒有到校授課，意外躲過了居家隔離的命運。

但這下麻煩了。因為李芳的課程裡，有一項作業是要學生與商場裡的商家作訪談，並據此製作「行銷策略」。但學生沒法出門，課程又不能停，作業要怎麼辦呢？

李芳和校方討論了一番。最後決定，本來應該由學生進行的商家訪談，改由身為老師的李芳代替學生上陣，她再把訪談摘要發給學生，學生再據此撰寫報告。「老師幫學生做作業」的奇事，從此誕生。

「說給誰都沒人要相信」。李芳苦笑著說，疫情為很多中國人帶來不便，包括自己2020年也曾因小區裡有人確診，被強制在家隔離14天。但她作夢也沒想到，疫情居然會讓她這個老師需要「幫學生做作業」，這勢將成為她人生中「難忘的一頁」。

一邊和記者聊天，李娜一邊不忘滑著自己手機裡的「健康碼」，確認自己還是象徵正常的綠碼。她說，自從「時空重合」這個名詞出現後，一些友人的「健康碼」便曾突然變色，不是變成有疑慮的黃色，或是狀況待定的無色，所以沒事就要自查一下。

因為，變了色，就代表您事後被查出曾和確診者「時空重合」、「時空伴隨」了，必須馬上先去做核酸檢測。即使結果是陰性，還要看您所在的社區居委會（或村委會），是不是接獲了強制您隔離的通知。

如果沒有，恭喜您，您仍能保有自己的「時空」；如果有，那麼今後14天，將會由中國特色的防疫，與您共渡「時空」。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航