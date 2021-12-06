印度軍方前往那加蘭省搜查武裝份子，誤殺至少15位平民

「殺死平民的行為，就是恐怖主義。我們是印度人，不是恐怖分子。」12月4日至5日，印度軍隊在那加蘭省（Nagaland）誤殺數名平民，在葬禮中，前去哀悼的居民對軍方表示不滿。

12月4日，搜查武裝份子的印度軍隊，在那加蘭省將一輛載著煤礦工人的卡車誤判為武裝份子，進行伏擊導致8人喪命。之後當地居民群情激憤，上街抗議並與軍方發生衝突。目前總共有15人在整起事件中喪生，是印度那加蘭省最嚴重的流血事件之一。

這幾天，那加蘭省發生了什麼事？

12月4日，印度那加蘭省孟縣（Mon District），一輛卡車載著下班的煤礦工人返家。然而卻被前去當地搜查叛亂的安全部隊，誤判為叛亂份子，在途中遭到安全部隊伏擊，造成8人喪生。

在軍方誤殺平民後，群情激憤。憤怒之餘，當地居民襲擊軍隊，更放火焚燒2輛軍車。過程中軍方與居民的衝突白熱化，1位印度軍人在民眾抗爭的過程中殞命，於是軍方向人群開槍，導致又有5位民眾遭殺害。5日抗議群眾闖進一處軍營，過程中又有2位民眾遭政府軍隊殺害。

由於居民對軍方誤殺事件的憤怒越演越烈，因此當地政府以「擔心危害治安」為由，關閉孟縣中孟鎮（Mon Town）的行動網路以及簡訊。另一方面更宣布，向該區下達宵禁。

為什麼去那加蘭邦搜查叛亂？

《紐約時報》指出，軍方誤殺煤礦工人的孟縣，位在緬甸與印度交界，近幾年時常有武裝份子在當地行動。

幾十年來，武裝分離主義團體那加蘭民族社會主義委員會（National Socialist Council of Nagaland，NSCN）活躍於印度東北區域以及孟加拉北部，原先是要求政府能給予當地那加族人更多自治的權利，後來訴求轉為獨立。2015年，NSCN與政府簽訂和平協議，在那之後，那加蘭省逐漸變得平靜。

《半島電視台》指出，這次軍方是因為接獲消息，指出NSCN中其中一派將進行軍事行動，因而準備伏擊。而對於這個週末的誤殺平民事件，那加蘭省政界人士擔心，可能影響那加蘭武裝份子與政府的和平協議。

不是首次誤殺平民，學者：安全部隊犯下大錯

事實上，這不是軍隊第一次誤殺平民。《路透社》報導，過去那加蘭省居民時常指控，政府軍隊在前去打擊武裝組織的時候，誤殺當地民眾。

目前那加蘭省正慢慢由數十年來的動亂中恢復，而由於近年來當地越來越和平，也逐漸有遊客湧入。

德里大學法律系教授Toshi Ao就來自那加蘭省，他指出，那加蘭省民眾「正試著遠離過去，向前邁進」，然而軍方這次誤殺平民「回想起軍方對平民犯下的暴行」。他也表示：「這起事件，是安全部隊犯下的大錯誤。」

而對於誤殺事件，印度軍方表示：「對整起事件以及後果感到遺憾，也正積極以最高規格的方式調查誤判的原因，並且將依法採取應對措施。」同時也由警方成立5人調查小組，計畫在1個月內找到肇因。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範