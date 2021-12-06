鼓勵民眾打疫苗：宜蘭、台南、高雄、台東、屏東送好康一次看，屏東送500元現金最大方

繼指揮中心於昨（5）日開始在台北車站大廳開設莫德納疫苗施打站，符合資格的民眾接種後可獲贈全聯100元禮券後，各縣市也於上週末到本週，陸續推出相關的優惠或贈品，鼓勵民眾接種疫苗。

賣場、超市也加入提供疫苗接種的行列，全聯4日公布相關規劃時表示，將有140-150間門市配合設置接種站，屆時還會提供健康蔬果加水或麵包加水給施打疫苗的民眾；家樂福則透露，預料全台本週總計有超過10家門市可以施打疫苗，內部也在討論是否提供優惠鼓勵民眾施打疫苗。

宜蘭：9日前於合約院所接種，可獲得100元贈品

宜蘭縣衛生局表示，為了鼓勵民眾施打疫苗，該縣內疫苗合約醫療院所於9日前，將在診所內開設「莫德納」疫苗專診時段，民眾前往接種疫苗將可獲得100元內的等值贈品。衛生局長徐迺維呼籲18歲以上尚未曾施打疫苗，或是符合莫德納第二劑的民眾能前往預約施打。

宜蘭縣已於昨日下午與家樂福宜蘭店合作，由醫師公會醫療團隊協助，共同在家樂福宜蘭店提供疫苗接種快打服務。民眾施打完畢後，可獲得100元家樂福禮券及餐盒一份。

台南：今、明5區全聯、台南火車站和文化中心，完成接種即可領取贈品

台南市衛生局表示，將於今（6）、明（7）兩日分時段於5區全聯福利中心門市、台南火車站、台南文化中心開設莫德納疫苗接種站，無須預約即可接種，完成接種者於接種現場可領取禮品。

開設莫德納疫苗接種站的全聯門市分別為6日下午1時30分至3時30分於新營金華門市、6日下午1時30分至4時30分於台南關廟門市、6日下午2時至4時麻豆中正門市、12月7日上午9時至中午12時仁德中清門市、7日下午3時至5時於佳里安西門市；6日、7日兩日下午1時至5時於台南火車站、台南文化中心也會設站提供莫德納疫苗接種服務。

高雄：本週於33處社區接種站接種，可獲200元禮券

高雄市衛生局指出，該市已在昨日於4處社區接種站提供莫德納疫苗接種就贈送禮券的優惠，於本週（12月6日到12日）擴大在33處社區接種站（包含23家衛生所）提供優惠，民眾於上述地點接種完疫苗後，將可獲贈超商或家樂福禮券200元。

33處社區接種站（包含23家衛生所），包括：家樂福五甲店、家樂福新楠店、家樂福愛河店、家樂福鼎山店、高雄捷運左營站、市政府四維行政中心及小港社教館、美濃國中體育館、岡山慈濟園區、駁二棧九庫旅客服務中心、設置社區接種站，併同23家衛生所，提供18歲以上民眾不論第一、二、三劑符合資格條件者，現場登記接種莫德納疫苗。

《中央社》報導，高雄市長陳其邁昨天出席全國龍舟錦標賽接受媒體聯訪也表示，在原縣區大多在衛生所就可接種，非常方便，而且接種就送禮券，打疫苗又賺200元是「賺到了」，希望大家把握機會，在12日之前踴躍到特定地點接種。

屏東：7日前在指定6處前300名完成接種贈現金500元

屏東縣政府4日表示，從5日到7日為止，在指定的6站施打莫德納疫苗加碼送現金500元，每站限額300名。

疫苗施打地點包含屏東火車站、潮州火車站、環球購物中心、太平洋百貨，又增加東港東隆宮及車城福安宮，共6個施打站。提供疫苗接種的時間也從原先的下午3點或5點開始施打，提早到上午10點30分開始，一直到晚上7點止。

台東：今、明晚到秀泰影城接種，就送農會禮券或電影票

台東縣長饒慶鈴今早在臉書發文，表示台東縣政府自今日起配合鄉鎮市衛生所推出隨到隨打、夜間接種、社區設站3項莫德納疫苗接種方案，方便民眾就近施打，只要符合資格，接種就送洗碗精或衛生紙等實用好禮。

饒慶鈴表示，今、明2晚民眾只要到台東秀泰影城接種莫德納疫苗，就送200元台東地區農會禮券或限量電影票。

《中央社》報導，量販店家樂福4日向媒體表示，預料家樂福全台本週總計有超過10家門市可以施打疫苗，內部也在討論是否提供優惠鼓勵民眾施打疫苗。

全聯4日公布相關規劃時表示，挑選設置接種站的門市會考量腹地大、可供民眾休息為主，大約有140到150間門市會配合設置；屆時還會提供健康蔬果加水或麵包加水給施打疫苗的民眾，門市人員將協助動線秩序跟發放禮品，施打人力以衛生局的醫護人員為主。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範