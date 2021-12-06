2021/12/06,
國際

《台灣關係法》重要推手、美共和黨大老杜爾病逝，享耆壽98歲

《台灣關係法》重要推手、美共和黨大老杜爾病逝，享耆壽98歲
圖為杜爾｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

2016年川普當選後，與蔡英文通話，是台灣總統首次與美國總統當選人直接通話。而《紐約時報》當年的報導就指出，杜爾是重要的牽線人。另外，杜爾擔任參議員期間也曾多次訪台。

共和黨籍的前美國聯邦參議員杜爾（Bob Dole）於12月5日病逝，享耆壽98歲。對此美國總統拜登（Joe Biden）宣布白宮降半旗哀悼，也認為杜爾是「戰爭英雄，是最偉大世代中最傑出的一人」。

杜爾不但曾推動《美國身心障礙者法案》，也曾是《台灣關係法》立法的重要推手之一，更曾在擔任參議員期間多次訪台。

共和黨杜爾病逝，白宮降半旗哀悼

《紐約時報》報導，代表堪薩斯州的前美國聯邦參議員杜爾（Bob Dole）昨（5）日病逝，享耆壽98歲。杜爾擔任參議員長達27年，任內曾2次成為國會多數黨領袖。同時也曾經推動《美國身心障礙者法案》（Americans with Disabilities Act of 1990），促進身心障礙者的權利。

杜爾曾在1996年被提名為總統候選人，角逐白宮大位，最後敗給民主黨提名的柯林頓（Bill Clinton）。在跟之前也曾於1976年提名為副總統候選人，與福特（Gerald Ford）搭檔，不過最後不敵卡特（Jimmy Carter）而落敗。

拜登宣布將白宮降半旗，以示哀悼，並且發布聲明，表示杜爾是「美國歷史上少有的政治家」，同時是「戰爭英雄，是最偉大世代中最傑出的一人」。他也表示，對他而言，杜爾也是個朋友，往往能向他尋求可靠的指引與意見。

拜登與杜爾雖然分屬不同政黨，不過私交甚篤。2月份當杜爾宣布接受肺癌治療，拜登也曾前去探訪。

傳為川蔡通話牽線人，也是台灣關係法立法重要推手

《中央社》指出，杜爾多年來一直堅定挺台，不但是《台灣關係法》立法的重要推手之一，還是2016年「川蔡通話」重要牽線人。

2016年川普當選後，與蔡英文通話，是台灣總統首次與美國總統當選人直接通話。而《紐約時報》當年的報導就指出，杜爾是重要的牽線人。報導裡面引述司法部文件，指出杜爾以長達6個月的時間，協助台灣與川普競選團隊高層接觸。《中央社》指出，雖然總統否認這項傳聞，但杜爾擔任參議員期間一向堅定挺台，並曾多次訪台。

另一方面關於台灣關係法與杜爾，同一篇報導中《中央社》也提到，臺灣關係法立法35週年，杜爾曾投書美國國會刊物《點名》（Roll Call），其中回顧台灣關係法的立法過程。表示當時有與前參議員史東（Richard Stone）聯手提出修正案，要求美國政府若對台政策有變化，必須提前向國會諮詢。儘管獲國會無異議通過，然而後來白宮並未嚴肅看待。

而卡特與台灣斷交後，向國會封鎖這個消息。不過參眾兩院中，民主黨與共和黨籍議員，都反對國務院縮減與台互動的提議，並且通過《台灣關係法》。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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