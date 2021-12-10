安倍晉三勸習近平不要「軍事冒進」，正是提醒中共不要步入日本軍國主義的後塵

文：黃澎孝

日本前首相安倍晉三，12月1日在台灣國策研究院主辦的「影響力論壇」，受邀發表「新時代台日關係」為題的線上視訊演講。他極為罕見地直指中國國家主席習近平及中共領導階層不要誤判形勢，誤入歧途。因為「軍事冒進，等於走向經濟自殺的道路」。

他首先指出台日在地緣戰略上唇齒相依的關係，他說：「尖閣諸島（釣魚台）、先島群島、與那國島等離島，離台灣不過100公里左右而已。對台灣的武力侵犯，無論在地理上或空間上，對日本國土都是重大的危險，日本無法容許該事態的發生。」

因此，安倍直言：「台灣有事」，等同於「日本有事」，也可以説是等同於「日美同盟」有事。

可想而知，安倍這席直白的演說，必使中國怒火炸鍋。果不其然，12月1日當晚，中國外交部部長助理華春瑩，就緊急約見日本駐華大使垂秀夫，提出嚴正交涉。華春瑩還意有所指的提到：「日本歷史上發動侵華戰爭，對中國人民犯下滔天罪行，沒有任何資格和權利就台灣問題說三道四。」

強烈敦促日方深刻反省歷史，汲取歷史教訓⋯⋯不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

顯然，華春瑩沒有詳讀安倍演講的全文。其實，安倍已經寓意深遠的預先回覆了中國的陳腔爛調，他是這麽説的：

世界史教我們戰爭是在什麼時候，以及在什麼樣的情形下發生的？ 老想著自己的方便或利益，而輕忽對方的意志，如果誤判其企圖的話，往往就會降低軍事冒險的門檻。

當然，這樣一番警示中國的話，出自於一位曾經擔任日本首相的安倍口中，未滿有點尷尬，有點諷刺，但也格外具有振聾發聵的意義。事實上，當他說到「世界史的教訓」時，當然也包括了當年日本軍國主義者發動侵華戰爭和「大東亞戰爭」的教訓在內囉。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

沒錯，當年的日本自明治維新以後，迅速完成了現代化與工業化，連帶的也大幅提升了日本的軍事力量。因此才能獲得1895年「日清甲午戰爭」和1905年日俄戰爭的慘勝。

日本文學家司馬遼太郎著作的一本以日俄戰爭為背景的歷史小說《坂上之雲》他在序文中指出：

日俄戰爭的勝利，意謂著日本成為戰勝歐洲帝國主義者的唯一亞洲國家。造成大和民族的自豪感與自信心無限膨脹。以致於「將勝利絕對化，逐漸將日本軍隊的神秘強大演化成一種信仰，在這方面，整個民族都癡呆化了。」

對照於習近平領導下的中國，全國上下沈醉於中國的快速崛起，經濟總量成為僅次於美國的世界二哥，帶動出「中華民族偉大復興」的「中國夢」。

一廂情願地認定這個世界「東昇西降」，美國國勢日趨衰落，中國已可「平視美國」更可睥睨世界，輾壓印太。看看中國傳媒和網絡上，種種天下無敵，唯我獨尊的無知言論，像極了當年日本「整個民族都痴呆化」的狂妄現象。

尤其，中共毫不掩飾的公然撕開「韜光養晦」的面紗，露出齜牙咧嘴的戰狼面目，四處出征，不斷挑戰二戰以後形成的國際規則與世界秩序，更越來越不隱藏其武力犯台的野心。恰形成如安倍所說的「老想著自己的方便或利益，而輕忽對方的意志」的霸權主義國家。

誠如安倍揭櫫的「世界歷史的教訓」，當年軍國主義主導的日本，和納粹主義主導的德國，最後都在高估了自己，低估了美國，錯估了世界情勢之下，從「軍事冒進」，走向了「自殺之路」。

我們冷眼旁觀中國，宛如爆得橫財的土豪，種種志得意滿，目中無人，自以為是的猖狂行徑，嫌惡之餘，不免想起中國有句名言：「滿招損，謙受益」。還有一句話說：「為山九仞 ，功虧一簣」⋯⋯。

看來，中國步入日本軍國主義後塵的悲劇下場，已經昭然若揭了。安倍此時提醒習近平不要誤判形勢，以免誤蹈當年日本軍國主義者的覆敗之路，中國如能虛心聆聽，也不啻可視為安倍「進貢」給中國的逆耳忠言啊。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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