【音樂】《今晚來點史密斯》：回應《戀夏五百日》的人生際遇，The Smiths伴隨我們告別青春

你看過電影《戀夏五百日》嗎?還記得女主角搶搭電梯遇到男主角,聽到他用耳機正在大聲聽The Smiths的音樂時,還說了一句:「I love The Smiths.」而那時男主角撥放的歌曲則是〈There Is A Light That Never Goes Out〉。12年過去,一部完全以The Smiths音樂為主題的音樂電影《今晚來點史密斯》終於上映。

許多樂迷大都知道The Smiths的音樂深深影響了後來許多的英國九零年代Britpop樂團,從The Stone Roses到The Cranberries和Blur,甚至連Pulp的主唱Jarvis Cocker都暗自承襲了The Smiths的主唱Morrissey那種不合群的文藝氣質。但你可能不知道,The Smiths其實也是第一支真正不靠大型唱片公司行銷宣傳崛起的獨立樂團。

來自曼徹斯特的The Smiths在1982年成立,當時吉他手Johnny Marr已在曼城當地的樂團圈子小有名氣,經常在一些樂團表演上活躍著,而主唱Morrissey已用他個人的文字才華在當地出版了兩本有關詹姆士・狄恩(James Dean)和美國樂團New York Dolls的書。

1982年春天,Morrissey透過共同的朋友認識了當時正在尋找作詞搭檔的Marr,兩人開始寫歌,到了秋天,二人確定了Smiths的名字,並招募了Marr的同學Andy Rourke成為貝斯手及鼓手Mike Joyce,樂團組成於焉成形。

樂團於1982年末首次亮相登場,到1983年春天,他們在曼徹斯特逐漸累積了一小撮忠誠的樂迷追隨者,接著樂團開始進軍倫敦音樂圈。

儘管初到倫敦,然而他們卻回絕了Factory Records的唱片合約,改以自己先在Rough Trade唱片發行一首〈Hand in Glove〉單曲在英國地下音樂圈引起了轟動,歌詞中以手套意象對同性戀的隱喻,讓他們快速在獨立排行榜上名列前茅,並同時贏得了英國音樂周刊NME的讚譽。

很快的,Morrissey獨特的舞台風格,例如戴著助聽器,褲子後袋經常插著劍蘭,加上他直率的訪談言論,使得他們迅速變成媒體喜歡爭相報導的對象。英國音樂雜誌《Q》曾形容他們為「八零年代真正重要的聲音。」便可看出當時他們所引起的騷動。

然而到底The Smiths具有多大的魅力,會使得他們的音樂如此跨越世代的藩籬,並被認為是從披頭四以降最重要的英國搖滾隊伍呢?

就誠如電影那位DJ所說的,現實爛透了,音樂是一種逃避。但The Smiths卻將許多訊息承載在音樂裡,讓他們的聽眾接收到音樂中傳遞的訊息。那時正值八零年代,是美國雷根(Reagan)總統任職初期,亦是以他為首的新保守主義崛起的時代,而對照英國政壇,則是由柴契爾(Thatcher)夫人擔任英國首相及保守黨全面執政的時代。整個八零年代又是英國失業率飆到最高的十年。

Morrissey在這首〈Sweet and Tender Hooligan〉歌詞中就曾巧妙地引用改編了英國《公禱書》中的死者葬禮禱詞「In the midst of life we are in debt」藉以諷刺英國政府的無能,及年輕世代一離開學校就是負債的殘酷現實。

儘管樂團只存在1982年到1987年短短的五年間內錄製了七十多首歌曲,同時僅發行了《The Smiths》、《Meat Is Murder》、《The Queen Is Dead》、《Strangeways, Here We Come》四張錄音室專輯及一張現場專輯《Rank》外加期間的三張單曲精選輯《Hatful of Hollow》、《Louder Than Bombs》、《The World Won't Listen》,然而讓樂團真正能並列於偉大樂團之林的,卻是四位團員各自擁有的獨特才華。

首先,Morrissey和Marr兩人搭檔的寫詞、寫曲才華可說是光芒畢露,Morrissey擅於敏銳觀察、捕捉年輕心靈上最幽微的暗處,以一種帶有嘲諷的幽默感及憂鬱的抒情氣質,唱出成長過程中經常被迫面對的霸凌、脆弱、疏離、孤獨與淒涼這些無以名狀的個人情緒。

聽他在〈Bigmouth Strikes Again〉中自嘲自己的大嘴巴經常惹惱大眾,但同時他又能在〈The Queen is Dead〉裡大肆抨擊英國政治的君主制。

當八零年代掀起一股以電子鍵盤樂器為主流的新浪潮運動的同時,The Smiths卻以大吉他之聲的姿態異軍突起,這當然要歸功於吉他手Marr的功勞,他不僅創作出辨識度極高的吉他聲響,同時他亦身兼編曲和製作人的角色。

只要細聽他們許多歌曲中如〈Reel Around the Fountain〉、〈There Is A Light That Never Goes Out〉中的弦樂部分編曲或〈Money Changes Everything〉、〈Oscillate Wildly〉這類的演奏曲便可知曉。

如今,回顧當年樂團所處的時代氛圍,會發現他們處於一個奇異的歷史定位,恰如一顆立於瀑布頂端的大岩石,當所有的潮流都流向同一方向時,他們卻突兀的屹立在自己的位置,然而在某個搖滾血脈的銜接上,Morrissey又不同於傳統如Patti Smith、Leonard Cohen、Nick Drake這類文學氣質鮮明的歌手。

相對的,他們反而一方面擷取了T. Rex及Marc Bolan這類不容於當時社會主流道德的叛逆異典人物,另一方面又以時而尖酸時而善感的詞句,貼近當時的英國青年。他們不歌頌愛情的美好或人生勝利組,而是用一種貼近同理心的態度描繪成長過程的那群中後段班的魯蛇、道德瑕疵與落魄的迷惘者。

也因此,電影中導演安排了挾持電台DJ的男生與DJ之間的對話,簡略點出The Smiths當時的時代背景及意欲對抗的事物,同時讓劇中的兩對男女主角面臨他們人生中的轉折時刻,與他們感受到的沉悶、無聊。

《今晚來點史密斯》的英文片名「Shoplifters of The World」中的扒手,不單只是因為字面上的意思,而是隱含了青少年扒竊行為背後,所代表的對成人世界秩序的叛逆與不滿心理。演員的青澀演技不就是青澀年華的最佳呈現?誰又有全知的能力預看日後的人生會是怎樣,或情感又該怎樣的發展才叫真正的愛情?

「Shoplifters of The World」不就恰是回應了當年《戀夏五百日》因The Smiths音樂而交往相戀,卻不一定有結果的另一種人生際遇嗎?所有的音樂未必都是一種救贖,但至少伴隨著The Smiths的音樂,或許我們亦可以在不合時宜的時間以不合時宜的角落,面對自己的人生大喊,奇異道,我們來了。

