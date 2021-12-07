提案方欠缺正當性且各懷鬼胎，讓「罷免林昶佐」看起來越來越難成功

中選會日前宣告無黨籍立委林昶佐罷免案成立，將於明年1月9日投票。若從發起的關鍵人物、提出的訴求、連署的程序、國民黨的角色來觀察，就可理解這一場罷免案全無正當性可言，除了個人的政治盤算與算計外，就是藍營一連串仇恨動員的接力賽而已。

就關鍵連署人鍾小平而言，罷免林昶佐似乎成了他個人重回國民黨的舞台，雖然他宣稱「這對中正萬華絕對是大喜事」，但實在看不出來，這與當地的公共事務與政治參與有何關聯。

更何況，國民黨剛啟動「同舟計劃」，在罷免成案後，他隨即宣稱「戰功不敢說，只能算是伴手禮，帶伴手禮回娘家，我想娘家會歡欣鼓舞接納我。」這種毫不掩飾的說法，更讓外界看穿了鍾小平急欲拿林昶佐祭旗討好朱立倫的私心。

鍾小平身分加上理由，讓罷免變得很沒說服力

不客氣地說，早在黨主席選舉戰況膠著時，藍營內部即有傳聞朱立倫與鍾小平間早有默契，亦即鍾全力替朱拉到黨員票，藉此換取入主黨中央後支持重返國民黨與罷免案，其中還涉及雙方支持某朱系人馬參與中正萬華區議員的初選。如果這些傳聞屬實，豈不說明朱立倫與鍾小平個人的政治利益，根本凌駕在選民的公共利益之上，為所謂的罷免「正當性」更蒙上一層陰影。

此外，林昶佐罷免案的二階連署錯假率高達30%，而這次6738份補件中仍有高達22%的錯假率，雖然在數量上突破法律門檻，但就質量上根本就是魚目混珠且濫竽充數。之所以會有這個現象，明眼人都看得出來這就是發起方在連署時抄襲的灌水行為，這種人為操作的因素，又豈能代表真實的民意呢？

Photo Credit: 中央社 台北市議員鍾小平

再者，發起方的罷免理由琳瑯滿目，然而仔細觀察後就可以發現，這些理由多半是這些人主觀的情緒宣洩或仇恨反應，而無客觀理性的主張。舉例來說，中正區領銜人代表廖繼斌不滿稱，他在中正區住了50年，從來沒有看過一位立委，這麼囂張、不負責任，「出了這樣的立委，是本城之羞」。

萬華區領銜人周世雄表示，這次罷免是在地人積怨已久的爆發，林昶佐當選後不接地氣、完全看不到人、完全神隱，大家還是願意給林昶佐再一次機會連任，但當疫情爆發後，萬華受到外界汙名化，在地人最需要林昶佐站出來的時候，林昶佐還是選擇不站出來，因此今天要請大家站出來，淘汰這個不適任的立委。

從這些人的理由觀察，很明顯可看出這個罷免案荒謬之處。先前陳柏惟罷免案推動時，國民黨還會閃爍其詞宣稱是「公民團體」所為，雖然所有人明白箇中有先前江啟臣人馬的參與、以及顏家在幕後的角色。面對這場新的罷免，國民黨似乎也懶得解釋，因為鍾小平的角色實在過於招搖，進而讓領銜人的說詞幾無說服力。

面對這種混亂的狀態，文傳會某發言人，索性在政論節目中將罷韓團體的訴求混為一談，不知道是把發起方的性質、訴求內容、公民團體的意義錯置，還是劃上等號。

林昶佐很早就決定「正面對決」，罷免通過並不容易

姑且不論林昶佐近期受邀參加拜登舉辦的「民主峰會」場邊會，是唯一亞洲國會議員的代表，這項成就已經難能可貴，更遑論林曾經榮獲公督盟六次評鑑的優秀問政立委，這些表現只是突顯罷免方的理虧與荒謬。

Photo Credit: 中央社 高雄市議員黃捷面對罷免案時，林昶佐曾大力支持

在欠缺正當性的前提下，這個罷免案過關的門檻其實異常高。從幾次反罷免方的策略觀察，唯有直球對決才是最高明的反制作為，消極應對實在難敵仇恨動員的政治動能。正因如此，林昶佐早在二階段連署尚在進行時，就已經表明正面迎戰的態度，在整體情勢上已經化被動為主動。

此外，不同於基進黨之間的互動模式，由於林昶佐為無黨籍，這使得執政的民進黨可以直接沿用黃捷模式直接參戰，中正萬華區的三議員已經明確表達力挺的立場，這也讓林昶佐更有信心進行部署。

相形之下，國民黨的態度則是消極被動，首先是朱立倫與鍾小平在「同舟計畫」中關係實在曖昧不明，市黨部主委與同區議員也與鍾有些問題，再加上在地欠缺類似顏清標這種組織動員的力量，在各懷鬼胎、離心離德的狀況下，在時間緊迫的壓力下，還得面對整合團結的綠營台派，這也是外界不看好該罷免案的原因。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航