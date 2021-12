【小說】《幽靈社團》推薦序：這不是天真無邪的霍格華茲，耶魯大學的地板下有許多黑影等著你

寫出《格里沙三部曲》《烏鴉六人組》等等新世代奇幻傳奇的莉・巴度格(Leigh Bardugo),新作《幽靈社團》在台灣上市了。熱愛影淵與烏鴉六人組的讀者們,幾乎沒有拒絕這本新書的任何理由。不過,這本小說的故事背景並非發生在遙遠的格里沙宇宙,而是現代的耶魯大學校園。

莉・巴度格將全美歷史最悠久的高等學府,轉化為現代版的霍格華茲,這裡沒有純真開心的魔法學園回憶,只有黑暗歷史的陳舊臭味、資本主義的銅臭味與血腥味——《幽靈社團》不是《哈利波特》,這是莉・巴度格的真實耶魯入學回憶。

我們這輩子進不了霍格華茲,倒是有可能某一天到康乃狄克州去拜訪耶魯,只是我們永遠無法體驗到莉・巴度格筆下的耶魯。這位在陽光普照的洛杉磯長大的作家,在溼冷的耶魯大學完成學業,在她眼中的耶魯,是美國近代史的積累,這裡出了好幾任總統與企業龍頭,而校園裡滿是數百年的文物古蹟,彷彿每個拱門都有故事,也彷彿每個角落都有幽魂存在。這不只是單純的學府,這是座有著太多故事的學府,不管你是富二代還是窮魯蛇,在耶魯裡全被模糊成相同的臉孔,彷彿生是耶魯人,死也得回來耶魯做鬼。

莉・巴度格離開了格里沙宇宙,回頭撰寫20年前自己的耶魯新鮮人故事。那些出身豪門的同學、那些24小時埋卷苦讀的同學,全成為她筆下神祕魔法社團的一分子。那些神祕的耶魯兄弟會、姐妹會與社團,原來都是維繫魔法歷史的重要組織。他們用活體器官占卜華爾街股價、他們獻祭鮮血求得下筆如神的文采、在合約下咒以換來絕對有利的獲利基礎,你喜歡的那些美國上流社會的陰謀論祕辛,在《幽靈社團》裡都成真了——霍格華茲如果真的存在,它怎麼可能不為資本主義效勞?你都能聽到莉・巴度格無奈的笑聲了。

雙失少女成為一樁多人凶殺案的倖存者,失去記憶的她當然是嫌疑最大,但她卻獲得了耶魯大學的入學申請——監督耶魯八大古老社團的忘川會,需要少女亞麗絲能看見幽靈的能力。吸毒又失學的亞麗絲,突然成了有著輝煌明天的優等生,但她知道自己只是顆被利用的幸運棋子。在前任監督者達令頓的帶領下,她開始進入耶魯的地下魔法世界,但當達令頓神祕消失,亞麗絲必須自己處理耶魯校內許多社團惹出的麻煩——只是注意死靈是不是跑到人間了;同時處理一樁看來稀鬆平常的謀殺案——死者是少女塔拉,她吸毒又失學,似乎死不足惜。

溫暖乾燥的加州與霧氣氤氲的康乃狄克州、耶魯之外與耶魯之內、陰間與陽間、上流階級與下流階級,亞麗絲有幸又不幸地腳踏在多重二元領域之間,同時升起許多疑問:為什麼魔法世界需要一個看得到鬼的廢材?為什麼她有資格享受上流社會的溫暖被褥與豐富飯菜?為什麼精神病患者與酒鬼總是魔法儀式的祭品?而為什麼沒人像她有這麼多疑問?

《幽靈社團》是一本奇幻小說,但如同莉・巴度格的其他傑出作品,這本書不只與咒語和魔法有關,它同樣是本階級小說、是寄生上流的下流者如何顛覆階級的故事——魔法始終需要祭品,而社會陰暗的街頭巷尾裡有很多祭品。

這樣說起來《幽靈社團》似乎很嚴肅,一點也不。亞麗絲必須為一具令她會想到過去自己的少女屍體找到真相,而她會被幽靈攻擊、同時必須使用魔法找到線索,不時想起她的導師、夥伴、與可能的戀愛對象達令頓為何消失的謎團。

故事在去年與今年秋冬不斷跳躍,讀者同時讀著去年達令頓如何帶領亞麗絲入門、以及今年失去達令頓的亞麗絲推理凶案真相,然後與亞麗絲一樣,漸漸建立對達令頓與塔拉的情感關係,她始終沒有斷開自己與任一個階級的關聯,卻無法阻止自己漸漸向新的階級靠攏……如果你喜歡《格里沙三部曲》,你會聞到熟悉的莉・巴度格風格。

這本書在前(2019)年10月出版不到幾天,亞馬遜立刻買下了改編版權——《格里沙三部曲》與《烏鴉六人組》已經被網飛搶走了,他們不能再失去更多的莉・巴度格。這本小說預計將被改編成串流影集,這是完全合理的選擇,因為耶魯的故事不可能一本書就寫完,而莉・巴度格可是在那唸完整段大學學業。《幽靈社團》會讓你期待更多的美國當代魔法史,想必莉・巴度格還有許多社會階級的笑話與悲劇要分享。

書籍介紹

《幽靈社團(上+下):《時代》雜誌年度百大好書!》,悅知文化出版

作者:莉.巴度格(Leigh Bardugo)

譯者:康學慧

「人不需要魔法也能彼此殘害。」

《時代》雜誌年度百大好書.Goodreads奇幻類讀者票選NO.1!

「Welcome to a world full of mystery, monster, and dark magic.」

歡迎來到充滿謎團、怪物,以及黑暗魔法的世界——莉・巴度格致台灣讀者的話

「切莫忘記,我們的職責並非為耶魯最優秀聰明的學生錦上添花,

而是守護生死之間的界線。」

——《忘川人生:第九會之程序與規範》

亞麗絲・史坦,生長於洛杉磯的貧困地區,不但從未見過父親,母親也過度沉迷性靈的世界。童年悲慘的她早早就輟學、離家出走,跟著毒販男友幹些骯髒勾當。然而,在二十歲那年,亞麗絲成為一起血腥凶案唯一的倖存者,在多具面目全非的屍體中,只有她毫髮無傷。更意外的是,她得到了改頭換面的機會:有人提供全額獎學金,邀請她進入數一數二的耶魯大學。

但代價是什麼?為什麼非她不可?儘管抱持著疑問,亞麗絲毅然揮別過往,成為耶魯新鮮人。她的任務是:監督耶魯八大祕密社團,避免社員濫用魔法,並加入不為人知的第九社團「忘川會」,成為學長達令頓的「但丁」。然而,平靜的日子並未持續太久,詭異事件接踵而至。先是達令頓人間蒸發,而大學城裡一名女孩被殘忍殺害,種種跡象都暗示,與祕密社團脫不了關係。

亞麗絲決心要追尋真相,但當謎團被層層揭露,八大社團的祕密浮出水面,亞麗絲也因而惹來殺身之禍,甚至驚動「另一邊」的世界。一場驚心動魄的魔法風暴,即將席捲這座古老的大學城……

