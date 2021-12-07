憂鬱症是中風後重要的後遺症之一，也是影響後續復健成效的關鍵因素

腦中風一直是許多病人與家屬的夢靨，除了高死亡率外，容易造成肢體障礙的後遺症。此外，很多家屬會發現病人在中風後整個情緒控制變糟、甚至意志消沉，對於復健非常挫折或是興趣缺缺，很有可能就是罹患憂鬱症了。

中風後憂鬱症的機率

憂鬱症是中風後重要的後遺症之一，常於中風後3個月內出現，一般比例約30-40％，女性多於男性。根據雙和醫院的研究，發現中風後第一週憂鬱症發生的比率約12％、第一個月後持續攀升到約20％；若是經情緒評估量表篩檢，所有的患者不論中風後第一週及第一個月的憂鬱指數都達到病態的程度，同時也至少有70-80％患者焦慮指數達到病態程度。

目前已知中風後憂鬱症的產生與中風的腦部病變部位、神經受損的程度，以及日常生活功能障礙的嚴重性有關。較大的腦部損傷，位於左側前額，及無法自我照顧日常生活能力的中風患者，較容易有憂鬱症狀。

憂鬱症常見症狀

常見的症狀包括：復健動機差、對事情失去興趣、情緒低落、莫名的哭泣、睡眠困擾、悲觀想法、或甚至想死、想自殺的念頭......等等症狀。由於中風的黃金復健期是在中風後3-6個月，而中風後憂鬱症會減低患者做復健的意願，而減緩中風恢復的速度，甚至錯失中風黃金復健期的機會。

目前已有證據顯示憂鬱症會影響中風病人的身體和認知功能，減低患者復健動機和意願、妨礙復健的成效及減緩中風恢復速度，甚至增加死亡的風險。因此家屬一定要密切觀察中風病人的情緒問題，並且適時尋求醫療的協助。

Photo Credit: PhotoAC，家天使編輯團隊編製

如何照顧憂鬱症的家人

陪伴：親友的陪伴永遠是對於病人最大的支持，但照顧這件事情不是只有一兩天，會是個長期抗戰。因此會建議家屬可以輪班陪伴，並且針對病人的狀況可以填寫照顧日誌，舉凡病人的心情、胃口、復健的狀況、醫囑等等，讓接手的家人可以清楚知道病人的最新動態。 適度關懷與信任：不要過度關懷，會造成病人的挫折感，這點需要全家人一起來做，對於來訪的親友也溝通清楚。生活上的一些小事情，可以多跟病人討論，如果他目前狀況可以做得到的，就鼓勵病人去做，建立信任感。 訂定容易達成的小目標增加成就感：透過每天給予一些可達成的小任務，讓病人可以自己努力來完成，都可以幫助病人增加成就感，舒緩心情。 語言並非唯一溝通管道：由於中風有可能導致語言能力受損，因此如何改用圖片、標語或手寫等方式來讓病人可以表達自我想法，正確的溝通方式對於穩定病人情緒非常重要。 適時尋求醫療協助：中風後憂鬱症的治療，首重心理輔導、親友的支持關懷和鼓勵復健，近年來已有效果明顯副作用較少的抗憂鬱劑，對中風後憂鬱症的患者有所幫助。

貼心小提醒

腦中風雖然是無預警突然發生，但是可以治療的，如何把握黃金復健期就很重要，千萬勿信民俗療法。另外目前政府也有推出PAC（Post-acute care，急性後期之醫療整合照護模式）計畫，可以提供部分病人一個考前衝刺班的概念，可以多跟醫生討論喔！

參考資料：台灣腦中風病友協會

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航