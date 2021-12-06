2021/12/06,
健康

莫德納疫苗將到期，指揮中心呼籲盡速接種、另公布24個場所人員強化接種規範

莫德納疫苗將到期，指揮中心呼籲盡速接種、另公布24個場所人員強化接種規範
Photo Credit: 指揮中心 提供

我們想讓你知道的是

陳時中表示，由於莫德納解凍將陸續到期，7日到期疫苗統計約有3萬4104出頭，這2天內，1天就要打1萬7000劑。不過如果參考上個月的施打數，1天施打1萬3000劑至1萬4000劑疫苗，這2天卻要打1萬7000劑，壓力比較大。

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增10例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自泰國（案16764）、荷蘭（案16765）、印尼（3例，案16766、案16767、案16769）、越南（2例，案16768、案16770）、柬埔寨（2例，案16771、案16772）及尼加拉瓜（案16773）入境，入境日介於今（2021）年10月29日至12月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

莫德納疫苗將到期，指揮中心呼籲盡快接種

指揮官陳時中表示，由於莫德納解凍將陸續到期，7日到期疫苗統計約有3萬4104出頭，這2天內，1天就要打1萬7000劑。不過如果參考上個月的施打數，1天施打1萬3000劑至1萬4000劑疫苗，這2天卻要打1萬7000劑，壓力比較大，所以各縣市也推出活動，希望將疫苗打氣拉起來。

有媒體詢問，優惠活動是否有促進打氣？陳時中表示有，他以台北車站的接種站為例，表示有年紀比較大的民眾認為較為方便就前去接種，另外前去施打的外籍人士也不少。

另外9日與與12日也分別有不同批的疫苗到期。9日到期的有5712劑，12日到期的有4萬5318劑。不過9日和12號的施打壓力沒有那麼大。

指揮中心也呼籲民眾盡快接種疫苗，一方面有優惠活動，另一方面也避免疫苗浪費。

另外這2天共為17萬7580人施打疫苗。目前第一劑覆蓋率達78.17%，第二劑覆蓋率則來到60.52。

1206_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

強化疫苗接種規範：教育部、經濟部、勞動部、衛福部列舉場所

另外指揮中心也補充說明昨（5）公布的強化疫苗接種規範。陳時中指出，過去幾個分屬教育部、經濟部、勞動部及衛福部管轄的場所，有施打第一劑疫苗的規範，不過因應冬天到來，加上Omicron變異株肆虐，因而將標準提高，將所有列舉場所中的從業人員，應在1月1日前接種2劑疫苗且滿14天，若曾確診、且持有3個月內解除隔離通知，暫免檢具疫苗證明。另外，如果經醫師評估，開立不建議施打疫苗證明或個人因素無法施打，則需每週1次自費抗原快篩或PCR檢驗陰性。

關於強化措施的場所，教育部列舉8類，包含高級中等以下學校、幼兒園、樂齡學習中心、社區大學等，而短期補習班與游泳池也列在內。經濟部則列舉8大行業、大型餐飲業與婚宴場所等。

勞動部列舉職業訓練場所。衛服部則提出托嬰中心、失智社區服務據點、親子館、民俗調理業等地。

陳時中也表示，近期在整理其他相關場域與相關行業，若有需要進行強化疫苗接種規範，會再另行公布。

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Photo Credit: 指揮中心 提供

另外關於Omicron變異株，陳時中表示，短時間不會更改防疫計畫，而目前已經有跟默沙東簽約購買口服藥，並持續與輝瑞談洽購事項。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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