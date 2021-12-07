DAO最近很熱門，但「去中心化」治理一定比中心化好嗎？

最近DAO挺熱門的。

所謂的DAO，是指Decentralized Autonomous Organization，也就是去中心化自治組織，這並不是一個新的概念，但是透過區塊鏈技術的智慧合約來運作，是DAO與過去的去中心化組織最主要差異。簡單來說，這種組織的規則以合約形式，透過程式碼寫在區塊鏈上，組織的一切治理、營運和交易都按照預設規則去運作。

至於很多人所憑空幻想出來的「不以營利為目的」、「人人都是擁有者」、「參與者人人平等」，其實則並不必然為真，整個DAO要營利可不可以？可以！參與者分等級可不可以？可以！但即便是「去中心化」這個看似最基本的定義，其實也都可以違反。

簡單來說，只要智慧合約怎麼說，就怎麼做，這才是唯一正確的。

不過我們暫時先不去管可能中心化的DAO，假設這真的是一個去中心化的自治組織，那麼會有好的發展嗎？在這邊，我舉兩個例子，一個是Vanguard這家全球第二大的基金公司，一個是推動「全體共治（holacracy）」管理模式的Zappos。

中心化不一定不會顧及股東利益，去中心化可能也非那麼「理想」

Vanguard其實是一個中心化的組織，有管理階層，有公司政策，有營利目標，但是這家公司在柏格創立之初，就把股東結構做了一個與眾不同的改變。

簡單來說，Vanguard的股東，就是旗下的基金，而當你投資了Vanguard的基金，其實就是間接成為Vanguard的持有者，只是名義不是股東，但可以參與投票。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

Vanguard的公司經營階層要把股東的核心利益當成首要營運目標，所以盡可能地降低基金的總費用，包括ETF和共同基金同時經營只是當成不同股份、換掉授權費太貴的指數等等的作為，都讓Vanguard的經營顯得與眾不同，而投資Vanguard基金的投資人將可付出更少的費用、獲得更高的績效，因而獲利。

我想透過Vanguard的例子來說明，中心化不代表組織就會變壞，事實上真正要設計妥善的，是組織中每一個組成的利益與責任，Vanguard是一個相當優秀的例子，很值得大家借鏡。

Zappos的創辦人謝家華去年差不多這個時間點去世了，他在公司所推動的全體共治非常理想化，但是結果卻很悲劇，有如謝家華終其一生追求自己與他人的快樂，最後卻以極為悲傷的方式結束生命。

到底發生什麼事？為什麼全體共治會出問題？公司裡面沒有主管來管自己，很自由，難道不好嗎？事實上Google也曾經想要推動全體共治，但是經過研究之後踩了煞車，而Zappos沒有來得及踩煞車，結果就是很多員工離職，而公司變得一團糟。

關於謝家華和Zappos的細節，大家可以閱讀這篇文章。

看似理想的「全體共治」，

簡單來說，大多數的人會希望工作和發展上要有目標與方向，在遇到困難或挫折的時候要有指導與激勵，即便是Google以OKR做為溝通工具，其目標也是由公司或主管所制定，再由員工自己寫下OKR並且承諾。

我想透過Zappos的例子來說明，去中心化、全體共治聽起來很理想，因為這麼一來就沒有階級、沒有壓迫，可是最後也可能會演變成整個組織沒有責任、沒有方向。事實上就有人說，謝家華其實是因為自己有人生的aganda而不願意在公司治理上許下承諾、做出付出，因此才透過holacracy的方式釋放自己，這其實是在逃避。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 已故的Zappos創辦人謝家華

所以DAO真的這麼美好？我想只有一種可能性：所有參與者都願意許下承諾、負起責任，能夠積極自動在組織中扮演好自己的角色。但是，這世界上自動負責的人本來就是極少數，連Google最後都放棄了holacracy，其他組織真的做得到？恐怕越理想化的DAO，結局就越難堪。

至於以DAO之名，遂行自己的意志，那就是另一回事了。

本文經李柏鋒同意授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航