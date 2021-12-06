2021/12/06,
健康

新手爸媽看過來，臍帶血保存選擇密技大公開！

新手爸媽看過來，臍帶血保存選擇密技大公開！

我們想讓你知道的是

目前臍帶血在醫學上的效用多數尚在臨床試驗階段，對於未來醫療上的臨床應用及發展，還有許多不確定性，因此，為了保障消費者的權益，政府已明文規範臍帶血寄存業者不得以任何形式或廣告保證臍帶血的醫療效用。

家裡小寶貝即將到來，各位爸爸媽媽面對種種臍帶血保存廣告，究竟該如何抉擇呢？

目前臍帶血在醫學上的效用多數尚在臨床試驗階段，對於未來醫療上的臨床應用及發展，還有許多不確定性，因此，為了保障消費者的權益，政府已明文規範臍帶血寄存業者不得以任何形式或廣告保證臍帶血的醫療效用。

依據民國100年公告的「臍帶血保存定型化契約應記載及不得記載事項」，業者需確保廣告的真實性，對產婦所負之義務不得低於廣告內容，也就是說「廣告視為契約內容的一部份」。

所以，業者所提供的廣告內容，包含宣傳文宣、保存手冊、保證事項及電視廣告等，皆為業者履約責任的一部分，請大家一定要記得妥善保存喔。

此外，為了維護民眾的權益及確保臍帶血保存的品質，食藥署與地方衛生局定期赴臍帶血保存機構進行實地稽查，除了審視契約內容是否符合法規外，還會針對機構之作業進行全面性檢視，確保符合「人體器官保存庫管理辦法」及「人體器官、組織及細胞優良操作規範」等相關規範。

大家該如何得知合格的臍帶血保存庫機構名單呢？趕快上食品藥物消費者專區，透過查詢功能看看你家附近有沒有政府許可的臍帶血保存機構吧。

(食品藥物管理署廣告)


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