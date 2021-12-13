2021/12/13,
健康

肢體肌肉痙攣是急性腦中風後常見的合併症，如何及早介入治療是關鍵

肢體肌肉痙攣是急性腦中風後常見的合併症，如何及早介入治療是關鍵
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我們想讓你知道的是

在臨床上會使用Modified Ashworth Scale （MAS） 來評估肌肉痙攣的狀況，若是MAS在3級以上，就代表痙攣嚴重度足以影響肢體動作功能或活動表現，被稱為失能性痙攣（disabling spasticity），根據統計上肢（18.9％）比起下肢（5.5％）更容易出現此種狀況。 

急性腦中風常年佔據台灣十大死因之一，也是造成肢體殘障的重要原因。根據台灣腦中風登錄的統計，缺血性中風病人在一個月後仍然有超過六成的人需依賴他人照顧。

其中肢體肌肉痙攣是急性腦中風後常見的合併症，臨床上稱為腦中風後痙攣（post-stroke spasticity，PSS），不僅會造成照顧的困難、病人生活品質的下降，也會影響神經功能的恢復，因此如何及早介入治療就很重要。

什麼是腦中風後痙攣（PSS）？

腦中風除了會引發肢體無力，一部分的病人也會併發痙攣使肌肉容易呈現高張狀態，出現不自主的肌肉收縮以及不正常的肢體擺位，進而導致關節活動角度受限、軟組織僵化及疼痛等表現。

會產生痙攣的狀況主要有兩種，第一種是因為中風後，大腦對於周邊的肌肉控制力下降，原本可以抑制肌肉運動神經興奮的功能喪失，使得肌肉不自主的抽動或緊縮。第二種是因產生痙攣以後，肌肉退化，結締組織增生，軟組織纖維化，進而導致關節僵硬、變形，進一步加劇痙攣的情況。若是不進一步治療，不僅會增加照顧上負擔，也會影響到病人的生活品質。

腦中風後痙攣（PSS）盛行率與好發位置

根據統計，PSS在腦中風後1年的盛行率約25％至43％。最常發生於手肘（79％）、手腕（66％）、 腳踝（66％）及肩膀（58％）等關節。

在臨床上會使用Modified Ashworth Scale （MAS） 來評估肌肉痙攣的狀況，若是MAS在3級以上，就代表痙攣嚴重度足以影響肢體動作功能或活動表現，被稱為失能性痙攣（disabling spasticity），根據統計上肢（18.9％）比起下肢（5.5％）更容易出現此種狀況。

肌肉張力評估_(1)

中風後攣縮治療

目前臨床上改善中風後攣縮的方法常見以下幾點：藥物、手術、復健等幾個面向：

  • 常見的藥物治療

肉毒桿菌素注射（Botulinum Toxin-A）：肉毒桿菌素是目前多個指引認同並且強烈建議的使用藥物，雖然可以有效改善被動功能（像增加關節活動度和減少阻力）、降低攣縮帶來的疼痛、於下肢部分可以增加步態速度，但並無法增加肢體與手部的主動運動能力。

施打肉毒桿菌素的時間，目前沒有統一明確建議。一般來說以中風後六個月為切點，分為早期注射（六個月內），以 及晚期注射（滿六個月後） 。晚期注射根據目前研究都效果顯著；早期注射目前雖然目前研究證據不夠明確，不過若在中風後三到六個月內施打，已有明確療效。

口服抗痙攣藥：雖然能有效舒緩張力造成的不適，然而疲倦、嗜睡、肌肉更加無力等副作用，反而會引響後續復健的情況，因此通常是採小劑量的方式來使用，並且洗腎的病人若要使用，需特別注意。

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  • 手術治療

當痙攣已影響生理結構的問題，像：攣縮後肌肉或肌腱縮短、關節變形，才會進行像是肌腱轉移術、阿基里斯腱增長術等等的手術治療。根據過往研究發現，以外科手術處理之後，因肢體痙攣失能的患者可以改善移動能力、較能穿正常的鞋子、以及減少輔具的穿戴需求。

  • 復健治療

常見的復健治療包括拉筋運動、擺位與固定、儀器治療等等。若痙攣評估MAS ≥ 2或合併疼痛情形，醫生一般會先採取口服藥物或局部注射治療，幫助緩解症狀以後的，再針對攣縮的關節與肌肉進行相關的復健治療。但若痙攣症狀不顯著（MAS < 2）且未合併疼痛情形，也可以直接進行復健。

貼心小提醒

雖然痙攣並不是造成病人活動受限的主要因素，但積極的治療痙攣可以減少後續帶來的負面影響，除了可以增強病人的日常活動能力，也可以讓中風照護者在照顧時的便利性增加，對於病人與照顧者都有積極的影響。

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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