【劇場】國光劇團藝術總監王安祈請辭震撼彈，公部門與公營劇團的歷史包袱再度浮上檯面

11月24日，距離國光劇團傳統京劇匯演《鬼・瘋》系列第一場演出不到2日的時間，藝術總監王安祈在自己的臉書上投下一個震撼彈——她將卸下國光劇團藝術總監一職。

我認為，這個卸任聲明有太多不合常理的地方，只要明眼人都看得出來肯定有哪邊不對勁。首先，是以王安祈在國光劇團乃至於整個台灣戲曲社群的聲量及地位，怎麼會僅僅只用一則在個人社群平台的貼文，將自己在國光劇團30餘年的職務畫下句點？此為其一。

而從底下許多國光演員（有資深也有新秀）的留言，我們可以看到國光演員們對於此事就和其他藝文圈的吃瓜群眾一樣訝異，此為其二。

最後，一直到現在，國光劇團仍然沒有就自有的官方平台發表任何一項正式聲明（唯一算得上劇團立場的，僅有現任團長張育華對媒體詢問的簡短回覆），也沒有任何人知道誰將會接替王安祈，接下國光劇團的舵旗，再說藝術總監如果真的要交棒，少說也應該在正式卸任前至少兩年，把前任總監的代表作全部演過一輪才合理啊！

一日後，王安祈再次發聲，強調自己階段性任務已完成，她的初心不變，未來將做戲曲的志工、更是永遠的戲迷。然而文間各種弦外之音更令人匪夷所思：國光要「轉型」，會是怎麼轉型法？它跟現在主政的綠營政府力促的轉型正義的「轉型」是同一個意思嗎？

「減少演出，技術轉移」又是什麼意思？為什麼要一個每每推出節目都叫好叫座，活躍又知名的公營劇團減少演出？「技術轉移」又是要轉移哪方面的技術？是表演功夫、是劇團經營、是節目行銷、還是製作經驗？這些技術又是要轉給誰？是誰需要這些技術？是民間團隊、藝術學校，還是另一個仍在未定之天，樣貌與姓名都不為人知的新的公立劇團？

王安祈對台灣當代京劇的發展有多重要？這個問題可能要用上兩本書的篇幅才說得明白。當然國光劇團今日的成就絕非她一人之力可以促成，不過，國光劇團無疑是在王安祈的帶領下，實踐其京劇「現代化」和「文學性」的美學精神，無論是當代編創、老戲新詮、經典傳承、跨界製作，都留下質量兼豐的優秀作品與展演成果，架構出「台灣的京劇」獨特又動人的樣貌。

從上述所建，王安祈兩次的非正式聲明拋出太多問號，至今仍未看到國光劇團或主管機關國立傳統藝術中心有任何正式的回應。這個事件在戲曲社群之間留下的不只是震驚，更多是無所適從，許多戲曲、戲劇界的前輩、學者也發聲支援，每個人對於背後的貓膩都各有見解，解讀事件的脈絡也大不相同，唯一的共識是——「安祈老師一定是受委屈了」。

而對藝文圈對戲曲巨擘的不捨也旋即轉化為對戲曲環境的不安，這個可能是國內最具指標性的傳統戲曲品牌究竟將前往何方？京劇圈的氣氛彷彿一夕回到三十餘年前三軍劇團被裁撤時的惶恐氛圍，演員、觀眾，無論戲台上的哪個腳色都不知該何去何從。

在事件始末及後續影響都尚未明朗的現在，無論再怎麼對王安祈或張育華的言論爬梳或解讀，都只能是紙上談兵。但本次事件中特別值得令人思索的，是國光劇團作為國內極少數的公營劇團，理當背負什麼樣的責任及目的？這個課題過往並非沒有人討論過，卻因為本次的事件而再一次躍上檯面。

這篇文章嘗試對於公權力成立及經營公營劇團的議題提出若干思考方向，若現今的混亂和迷惘，能夠喚起藝文社群對這個議題的重視和討論，我想或許可以是這個事件對國內戲曲環境僅存的一點積極意義。

Photo Credit: 國光劇團提供 在台積電文教基金會支持下，國光劇團前進大學校園，進行「校園戲曲傳承」計畫推廣，並推出「台積戲苑－當愛情來敲門」系列演出。圖為演員林庭瑜 （左）飾閻惜姣，演員王詠增（右）飾張文遠。

是「支持傳統藝術」還是「黨國文化特權」？那些國光劇團抖不掉的歷史包袱

目前國內隸屬公部門的職業劇團有三個，分別是國光劇團、台灣豫劇團、和蘭陽戲劇團。其中蘭陽戲劇團在宜蘭縣政府文化局的轄下，國光劇團和台灣豫劇團則與台灣音樂館、台灣國樂團同樣棣屬於國立傳統藝術中心。

而除去這三個團隊，國內便再也沒有其他公營的劇場藝術團隊，包含其他戲曲劇種、現代戲劇、舞蹈或是特技[1]。相較於音樂圈，從中央層級到地方層級都有公營職業樂團的蹤影，無論古典樂、國樂、或是合唱都各有其一片天地，公營劇團便顯得鳳毛麟角、十分稀缺。

在歷史脈絡上，國光劇團可說與台灣豫劇團一脈相承，成立的時空都在於本土意識開始高漲的90年代。1994年，國防部裁撤設立40餘年的三軍劇隊，當時的藝文界人士包含戲曲學者、演員、藝術家們擔憂京劇藝術將從此在寶島斷炊，以各種管道呼籲主事者再行斟酌。進一步促成行政院、教育部、文建會等多個部會研議，從三軍劇隊的163名團員中重新甄選80餘位，隔年成立國立國光劇團。原本的海軍陸戰隊飛馬豫劇隊，則併入國光改為國立國光劇團豫劇隊（2008年傳藝中心籌備總處設立後，豫劇隊才獨立成為台灣豫劇團）[2]。

也因為這樣的成立背景，國光劇團其實從成立至今20餘年，陸續都有著都有著公部門「獨厚京劇而輕其他」的質疑聲響。三軍劇隊原本就是國民政府遷台時，以勞軍及政策宣達等政戰目的所成立的文工團隊。且國防部裁撤三軍劇隊的90年代，京劇已早無數十年前、一票難求的勝景。（早先以外省族群為主的）原有觀眾流失、現有觀眾的娛樂習慣改變，都讓這個曾經盛極一時的藝術形式漸趨沒落。

相較於解嚴前政府部門對歌仔戲、布袋戲等劇種的蔑視輕忽和不聞不問，在一般軍民都不再看重京劇的時間點成立一個公部門經營的京劇劇團，在支持者的眼中是「對傳統藝術的扶植」，在反對者眼中，卻不過是黨國威權的遺緒在文化政策上的實踐。

但這邊同時要釐清的是，京劇這門表演藝術並不是從國民政府遷台開始才出現在台灣的舞台上。日治時代後期到上世紀50年代前，進劇場看戲消費是當時台灣城鎮居民的主要生活娛樂之一。當時台灣演出戲曲的劇場數量一度超過140個，本地的內台戲班數量也在百團以上。而京劇早在清領時期便來到台灣，在商業劇場興盛的日治時期，京劇連同其他來自中國的閩、粵、滬等劇種，和台灣本土的歌仔戲、客家戲、布袋戲曾經是萬家燈火、同聲共鳴，構成台灣社會休閒、社交娛樂的多元景觀。就這層意義上，台灣觀眾欣賞京劇的歷史可能並不比歌仔戲或客家戲等本土劇種來得短。

當然，京劇在台灣曾經受過黨政軍系統的資源挹注確實是個歷史事實。但即便背負著如此的歷史包袱，甚至在創團之初還曾被譏諷絕對撐不過一年半載，國光劇團卻硬是撐過數十個年頭，以質量兼豐的展演和創作打了當年許多人的耳光。無論是開創或是傳承都交出了漂亮的成績單，一躍成為台灣最重要的傳統戲曲團隊之一，打造出「屬於台灣的京劇品牌」。同樣的，以河南腔調演河南戲曲的台灣豫劇團，與本土語境的距離可能更為遙遠，卻也在20餘年的深耕中，藉由與中西經典、台灣文化對話的創作策略，逐漸發展出「台灣梆子戲」的脈絡。

如今，早已沒有任何理由可以說台灣的劇場「不做」或是「不需要」京劇，京劇早與和其它的劇種共同在台灣的舞台扎根、綻放，成為台灣劇場不可或缺的日常風景，就如同百年前的寶島那樣。

Photo Credit: 國父紀念館提供 國光劇團在大廳銅像前演 出《迎光對戰–三岔口》，紀念國父革命精神。

「文化保存」與「示範展演」，公部門成立表演團隊的兩個思考

這次的「國光轉型」之亂，讓我不禁聯想到2019年的一則新聞。宜蘭縣議會在2018年的預算審議，擬將蘭陽戲劇團縣府給予的公補助1180萬預算全部刪除，三讀後仍然無法起死回生，蘭陽戲劇團恐將斷炊。新聞一出同樣引起藝文界譁然，當時縣長林姿妙講了一句耐人尋味的話「縣府總不能為了喝一杯牛奶養一頭牛。」。

這句話當然不公道更不公允，如果文化政策要用這種邏輯看待的話，所有文化補助政策和公營藝文團隊、場館都應該立地被政府放生，早就沒有存在的必要。這句話暴露的是：宜蘭縣政府對於蘭陽戲劇團的定位與方向一點想法也沒有，蘭陽戲劇團對於縣府而言不過是個會演歌仔戲（牛奶）的附設機關（牛）。

但當時的風波同樣也掀起了對於公部門成立劇團的一波討論，蘭陽戲劇團成立早期的核心人物，民俗學者林茂賢認為公立劇團應該承擔起「民間戲班『不會做或做不到』的事」，例如教學推廣、保存及整理古冊劇本和樂譜、以及出版歌仔戲研究著作及音樂，而「並非以演出為目的」，否則公立劇團與生態蓬勃的民間歌仔戲班爭奪酬神市場及表演舞台，恐淪為「與民爭利」。

等等，「與民爭利」？其他的兩個公立劇團也是以展演創作為主、研究保存為輔不是嗎？如果公營表演團團隊作演出會壓縮民間團隊的生存空間，那音樂圈有更多的公立樂團，怎麼就沒有聽誰指責過他們與民爭利呢？

竊以為這與每個藝術形式各自在國內的生態環境有關，目前歌仔戲在台灣生氣尚屬蓬勃，主力放在信仰活動、廟宇酬神的團隊有之；也有以精緻大戲為製作方向，以劇場展演為主力的團隊，且可以說每個團隊都有不同的營運型態與製作。

以歌仔戲這個目前國內最具群眾基礎的劇種而言，公部門冒進成立公立性質的歌仔戲團，除了可能會造成民間演藝人才往公部門流失，亦容易有前述與民爭利之嫌。[3]

好吧，教學推廣或研究保存的確像是民間團隊比較「不會做或做不到」的事，但一個劇團終究還是得服務舞台和觀眾，那公立劇團應該要做怎麼樣的展演，才能展現其享用公部門資源的高度呢？這就要談到另外一個以展演為主的思考方向：示範意義。

回到國光劇團的例子，國光劇團在台灣的劇場舞台挺過20餘個年頭的功夫，可不只是在於各式傳統經典的搬演與傳承，其所累積的跨域製作、跨界創新，同樣是其打造成功的台灣京劇品牌的關鍵。

譬如國光劇團與NSO國家交響樂團共同製作的《快雪時晴》，劇本是由歌仔戲編劇施如芳創作，音樂則由李超與鍾耀光兩位分別專精戲曲與古典樂的作曲家執筆，不僅是一次傳統戲曲與交響樂的大膽且成功的嘗試，也在題材上扣緊了故宮國寶與台灣近代史。

而近幾年的幾次跨國製作，譬如改編傳統崑曲折子的《繡繻夢》，與日本橫濱能樂堂合作長達三年的大型跨國共製；或是與新加坡湘靈音樂社聯合創作，結合京劇、南音、現代舞的實驗戲曲《費特兒》，都獲得了不俗的評價與迴響。

當然，創新、實驗、跨領域或跨文化的展演創作絕對不是民間團隊「不會做或做不到」的事，在百花齊放的劇場舞台上什麼事情本就都有可能發生，但確實，有公部門資源支持的團隊更有機會不受市場及成本的掣肘，參與更有規模的計畫。而成功的公立表演團隊，對於國內的產業環境同樣可以是一個有力的前瞻者，為台灣品牌踏上國際舞台創造更多的可能性。

最後，無論經營公立團隊的路線是以何者為目標，更重要的出錢出資源的主管機關，以及實際運作團隊的藝術行政及藝術家之間，是否對於該團隊的定位與路線有同樣的共識及足夠的默契、尊重、與信任。否則一群表演者在舞台上與排練場之間虛度時光，不知為何而演、也不知是要演給誰看，那就真的只是在劇場裡產出牛奶的牛了。

成事敗事都不只在官，最終定奪的還是劇場

自事件爆發至今，國光「轉型」的問題似乎不可避免的被某些人與近年的「轉型正義」、「去中國化」等爭議聯想在一起。我只能說，用這個方向去詮釋這個事件當然不會不行，而是這樣的詮釋太扁平、也太輕易了，會讓討論直接掉入某種非黑即白、二元對立的死胡同，而失去探討更多議題的空間與機會。

當然，我也不會說什麼「政治歸政治、藝術歸藝術」，這樣的話語太虛偽也太天真，事實是，從古至今的文化政策沒有哪一個字或哪一天是「不政治」的，更何況我們現在討論的，是一個與黨國歷史和省籍情懷至今仍藕斷絲連的傳統劇種。

而不能諱言的是，對於任何藝術形式的發展，公部門的政策與方向自然舉足輕重、至關重大，但要因此說憑任何一項政策就可以毀滅或是拯救哪個藝術形式，那也言過了。

國光劇團這20餘年從不被看好到建立屬於台灣的京劇品牌，是因為有王安祈和這群優秀的戲曲演員、樂師、創作者、藝術家與藝術行政，在古老藝術與當代關懷的探索之中走出一條國光的路，最後讓自己「被需要」，無論是之於劇場與觀眾。

事實是，如果一門藝術不再被觀眾需要，那就算把整個文化部的錢都砸進去也是無力回天，決定誰能留在舞台上發光的最終仍是劇場本身，而不是現在正在讀著這篇文章的你我。

Photo Credit: 中央社 國光劇團彩排《閻羅夢》

備註

[1]這裡暫不列入棣屬於學校組織，由該校師生組成的表演團隊，例如由台灣戲曲學院組織的台灣京崑劇團。

[2]關於三軍劇隊裁撤與國光劇團成立的歷史脈絡，可參考劉蘊芳〈脫下「軍」袍之後──國光劇團〉 、或張育華〈《國光的品牌學》：台灣三軍劇團的源起與裁撤危機〉

[3]關於蘭陽戲劇團之營運問題，及公立歌仔戲團成立與否的討論，可參見邱坤良〈國家級歌仔戲劇團千呼萬喚出不來〉、〈美麗的哀愁 一生懸命蘭陽戲劇團〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航