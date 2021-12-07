「美金海嘯」席捲土耳其，里拉幣值腰斬、物價飆漲，能帶來一絲希望的彩券買氣暢旺

文：何宏儒（中央社駐安卡拉記者）

「美金海嘯」正在席捲土耳其，對風險特別敏感的金飾業者擔心最糟情況恐怕還沒開始。里拉幣值腰斬、物價飆升，民眾購買力越來越薄弱，但彩券攤前，更多人對機率遊戲孤注一擲。

「這世界莫名其妙，美元明明走弱，但是在土耳其（美元兌里拉）卻挺升，何以致此？」剛步出安卡拉巿中心柯澤賴（Kizilay）換匯所的奧茲康（Ozkan）意有所指地說：「『有些政治人物』在電視上撂狠話、一些人造成巿場如此劇烈波動，讓美元升得那麼厲害。我覺得是這樣。」

奧茲康接受中央社採訪時不願意透露自己的姓氏。他明明話中有話，批評時政卻不指名道姓。

然而，過去一段時間曾經公開「在電視上撂狠話」、「造成美元升得那麼厲害」的土耳其政治人物，也沒有別人了。

自詡「利率敵人」的總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）12月之前不到兩週內，6度公開強勢捍衛寬鬆貨幣政策，早已動搖的巿場信心進一步潰散，使得里拉幣值波動於11月經歷近期最「驚心動魄」的一個月，兌美元匯價從1美元兌9.5里拉，接連跌破5個整數關卡，創下14.05里拉的歷史低價。

「匯率影響我退休金的價值，10年前我每個月退休金還有500美元，現在卻只剩下300美元。」年近7旬退休工人阿依登（Hasan Aydin）靠養老金過活，他在換匯所前方受訪時，一席話道出許多土耳其小老百姓心聲：「我要政府把憑空蒸發的200美元還來。」

里拉兌美元今（2021）年以來已狂貶約45％，光是11月就貶值28.3％。儘管通膨飆升、幣值「吃土」，在堅信「高利率引發高通膨」非典型貨幣政策觀點的強人總統施壓下，土耳其央行仍逆勢大砍利率，9月以來連續三波共降息4個百分點，導致里拉更劇烈貶值、物價更快迅攀升。

土耳其統計局（TurkStat）3日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率，一如外界預期突破20％，來到21.31％。經濟學家認為，里拉暴跌持續刺激進口價格，未來數月通膨形勢只會更險惡，CPI年增率恐將接近30％。

物價飆漲，店家每隔幾天就得重貼商品標價。家庭主婦在寒冬中抱怨無法同一個月幫兩個小孩同時買外套和靴子，「一個月頂多只能買一件」、「沒辦法像去（2020）年那樣了」。有報導稱，窮人已經買不起肉，也無力多買麵包，因為麵包上週又漲價3成。許多城巿都出現抗議浪潮，針對經濟危機和生活費飆高沉痛怒吼。

「『美金海嘯』正席捲土耳其……我認為這場危機明（2022）年1、2月時將會更嚴峻，屆時金價將會進一步大漲。」在安卡拉柯澤賴開金飾店的阿巴斯（Satilmis Abbas）告訴中央社記者。

親友於婚禮時贈送1公克、半公克、四分之一公克金幣給新人，本來是土耳其人習俗。但是阿巴斯隔壁金飾店老闆尤克塞（Seyit Ali Yuksel）說，民眾購買力下滑，現在不只黃金沒人買，「也沒有人會把黃金賣給我們」。

阿巴斯說：「2007年的時候，購買1公斤黃金花2萬5000里拉，現在1公斤要80萬里拉，大約15年光景價格相差了32倍。」國際金價走勢之外，里拉大貶自然是主要原因。

柯澤賴十字路口是土耳其首都人潮最熙來攘往的繁華街區，數十個彩券攤在人行道上做生意，為許多在冷風中測試機會和命運的民眾帶來一絲希望。儘管他們能夠懷抱這希望的時間可能相當短暫。

「土耳其還缺經濟危機嗎？美元危機隔幾年就會發生一次，民眾早就習慣了。不習慣的話還能怎麼辦？」已經營彩券生意25年的科奇（Cetin Koc）說。

「每次發生經濟危機時，人們就會投入可能輕易得到一筆橫財的機率遊戲，對抽籤試手氣有著高度興趣，我們因此生意大好。」他告訴中央社記者：「不過風水輪流轉，危機會結束，也會重新開始，我們早就習以為常。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航