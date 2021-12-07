【TNL 本週沙龍議題】新變種病毒Omicron來勢洶洶，你認為疫情會更嚴重嗎？

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日前南非出現最新COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變種病毒Omicron，含大量突變，而且傳染力恐比Delta株更高。

上月月底，歐洲各地陸續傳出首起Omicron確診案例，台灣為了防止Omicron入侵，根據本文，疫情指揮中心指揮官陳時中於上週表示，除了從非洲6大重點高風險國家入境的旅客需集中檢疫外，也已指示集中檢疫所保留量能。隨著年底將至，跨年活動也可能成為潛在的防疫破口，台北市對此表示，跨年晚會管制區雖然不會有人數限制，不過需要實聯制、量體溫才能入場，而且晚會中禁止飲食。

面對來勢洶洶且傳染力高、全球已有突破性感染的變種病毒Omicron，雖然台灣目前的疫苗覆蓋率，第一劑已達78%，第二劑為60%左右，不過仍需謹慎戒備。

你認為依照目前政策，在台灣會造成比先前更嚴重的疫情嗎？歡迎在下面留言給我們，或是至該篇文章下方與更多人一同討論！

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核稿編輯：楊士範